Digitale Lösung für die Arbeitsmittelprüfung

wosatec vereinfacht Prüfprozesse für Unternehmen, Behörden und Prüfer

Berlin, Oktober 2025 – Das Berliner Unternehmen wosatec bietet eine digitale Prüfsoftware, die das Erfassen, Überprüfen und Dokumentieren von Arbeitsmitteln deutlich effizienter macht. Mit der webbasierten Anwendung wird der gesamte Prüfprozess – von der Erfassung bis zur Dokumentation – vollständig digital abgebildet. Das sorgt für mehr Transparenz, Rechtssicherheit und Zeitersparnis.

Die Web-App unterstützt rechtssichere Arbeitsmittelprüfungen und erleichtert die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ebenso wie die betriebliche Organisation. Zu den zentralen Funktionen gehören die digitale Dokumentation aller Prüfungen, die automatische Erstellung von PDF-Prüfberichten mit digitaler Unterschrift, eine integrierte Fotodokumentation sowie Termin- und Standortverwaltung. Die eindeutige Identifizierung der Arbeitsmittel erfolgt über QR-Codes – ein wichtiger Schritt, um Prüfungen schneller und ohne Verwechslungsgefahr durchzuführen.

Zum aktuellen Lizenzportfolio gehören Prüfkategorien wie: Arbeits- und Schutzgerüste, Container & Behälter, Feuerlöscher, Leitern & Tritte, ortsfeste Leitern, PSAgA, Regalsysteme, Sonderkonstruktionen & Arbeitsbühnen, Türen & Tore, Treppen & Überstiege.

Zusätzlich sind kostenfrei die Kategorien Akku-Werkzeuge und Erste-Hilfe-Ausstattung integriert. Die Software ist geräteunabhängig nutzbar und funktioniert sowohl online als auch offline. Damit eignet sie sich besonders für Einsatzorte ohne ständige Internetverbindung. Als sofort verfügbare Web-App lässt sie sich ohne Installation auf jedem PC, Tablet oder Smartphone verwenden. Ein umfassender Produktkatalog, QR-basierte Arbeitsmittelerkennung und automatische Erinnerungen an Prüftermine vereinfachen den gesamten Prozess.

Thomas Gottweis, Geschäftsführer der wosatec GmbH, betont: „Unser Ziel ist es, die Effizienz und Sicherheit in Unternehmen zu erhöhen und die Arbeitsmittelprüfung so einfach wie möglich zu gestalten. Damit mehr Menschen nach der Arbeit gesund zu Ihren Familien zurückkehren.“

Die Plattform ist herstellerunabhängig, DSGVO-konform und wird künftig auch als White-Label-Lösung zur nahtlosen Integration in bestehende Unternehmenssysteme angeboten. Interessierte können die Software 30 Tage kostenlos testen – unverbindlich und mit vollem Funktionsumfang. Weitere Informationen finden Sie unter www.wosatec.com

Mitarbeitende von wosatec sind außerdem vom 4. bis 7. November 2025 auf der A+A in Düsseldorf vor Ort und freuen sich auf den persönlichen Austausch rund um die Digitalisierung der Arbeitsmittelprüfung.

Arbeitsmittelprüfung der nächsten Generation: mobil und digital

wosatec ist Ihre neue digitale Prüfsoftware mit allen benötigten Dokumentationen. Mit nur einem Internet Browser können Sie Ihre Prüfung ganz einfach online oder auch offline durchführen. Die Web App, um all Ihre Prüfungen perfekt zu organisieren.

Firmenkontakt

wosatec GmbH

Thomas Gottweis

Edisonstraße, Haus A 63

12459 Berlin

(+49) – 30 – 544 535 – 300



http://www.wosatec.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

363641 Lauterbach (Hessen)

06641911650



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.