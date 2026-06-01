Digitale Pflichtunterweisungen einfach verwalten

KIWIS & BROWNIES stellt neue Softwarelösung vor
Software für digitale Unterweisungen, Compliance und Arbeitsschutz-Dokumentation
Gummersbach, 30. Mai 2026 – Unternehmen stehen heute vor immer strengeren Anforderungen
in den Bereichen Arbeitsschutz, Compliance und rechtssichere Dokumentation. Besonders die
Verwaltung von Pflichtunterweisungen verursacht in vielen Betrieben hohen manuellen
Aufwand, Fehleranfälligkeit und organisatorische Unsicherheiten.
Excel-Listen, dezentrale Nachweise und fehlende Erinnerungsprozesse führen häufig dazu,
dass Fristen übersehen oder Unterweisungen nicht vollständig dokumentiert werden. Genau
hier setzt die neue Softwarelösung von KIWIS & BROWNIES an.
Rechtssichere Dokumentation von Pflichtunterweisungen ist für Arbeitgeber verpflichtend
Fehlende Transparenz, vergessene Fristen oder unvollständige Nachweise können für
Arbeitgeber erhebliche rechtliche Konsequenzen haben. Im Rahmen der gesetzlichen
Arbeitgeberpflichten im Arbeitsschutz, der DGUV-Vorschriften sowie allgemeiner
Organisations-, Kontroll- und Aufsichtspflichten sind Unternehmen verpflichtet, die
Durchführung von Pflichtunterweisungen vollständig nachzuweisen.
Werden diese Pflichten verletzt, kann dies zu behördlichen Beanstandungen, Bußgeldern,
Haftungsrisiken für die Geschäftsleitung sowie zu persönlicher Verantwortung von
Führungskräften und Aufsichtspersonen führen. Eine lückenlose, revisionssichere
Dokumentation ist daher ein zentraler Bestandteil moderner Unternehmensorganisation und
Compliance-Strategien.
KIWIS & BROWNIES entwickelt digitale Plattform für Unterweisungsmanagement
Das Unternehmen KIWIS & BROWNIES aus Gummersbach (gegründet 2013 von Christian
Kiewaldt und Ben Braun) hat eine neue Softwarelösung entwickelt, die das komplette
Unterweisungsmanagement digitalisiert und automatisiert.Die Plattform ermöglicht Unternehmen, Mitarbeiter sowie alle Pflichtunterweisungen zentral zu
verwalten und vollständig digital abzubilden. Fristen, Erinnerungen und Nachweise werden
automatisch gesteuert, wodurch der Verwaltungsaufwand erheblich reduziert wird.
Automatisierte Prozesse für digitale und hybride Unterweisungen
Die Software für Pflichtunterweisungen bietet eine vollständig automatisierte Prozesskette:
– zentrale Verwaltung aller Mitarbeiter und Unterweisungen
– automatische Fristen- und Wiederholungssteuerung
– E-Mail-Erinnerungen mit direktem Zugangslink
– digitale Durchführung von Online-Unterweisungen
– Integration von Präsenz- und Hybrid-Schulungen
Damit lassen sich sowohl digitale Unterweisungen als auch klassische Schulungen effizient in
einem System abbilden.
Echtzeit-Transparenz im Unterweisungsmanagement
Ein zentrales Dashboard bietet Unternehmen jederzeit vollständige Transparenz über den
aktuellen Stand aller Unterweisungen. Verantwortliche sehen in Echtzeit:
– anstehende Pflichtunterweisungen
– Bearbeitungsstände der Mitarbeiter
– abgeschlossene Schulungen
– Wiederholungszyklen und Fristen- offene oder nicht bestandene Unterweisungen
So entsteht ein klar strukturierter Überblick über alle sicherheitsrelevanten Schulungsprozesse
im Unternehmen.
Revisionssichere Nachweise und digitale Zertifikate
Nach erfolgreichem Abschluss einer Unterweisung erstellt die Plattform automatisch ein
digitales, fälschungssicheres Zertifikat. Jeder Nachweis wird zusätzlich mit einem individuellen
QR-Code versehen und kann jederzeit eindeutig überprüft werden.
Damit wird die Anforderungen an eine revisionssichere Dokumentation von
Pflichtunterweisungen vollständig erfüllt.
Digitale Transformation im Bereich Arbeitssicherheit und Compliance
Mit der neuen Plattform erweitert KIWIS & BROWNIES sein Portfolio im Bereich digitaler
Unternehmenslösungen und unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse in
den Bereichen:
– Arbeitsschutz-Management
– Compliance-Dokumentation
– Schulungs- und Unterweisungsverwaltung
– digitale Nachweisführung
Ziel ist es, Prozesse nicht nur zu digitalisieren, sondern nachhaltig effizienter, transparenter und
rechtssicher zu gestalten.
Statement der Geschäftsführung
„Unternehmen benötigen heute Lösungen, die Prozesse nicht komplizierter machen, sondern
spürbar vereinfachen. Unsere Plattform für digitale Pflichtunterweisungen wurde entwickelt, um
Unterweisungsprozesse effizient, nachvollziehbar und benutzerfreundlich zu gestalten“, erklärt
Ben Braun, Geschäftsführer von KIWIS & BROWNIES.
Zukunft der Unterweisungsverwaltung
Mit der Kombination aus Automatisierung, digitaler Nachweisführung und flexiblen
Schulungsmodellen positioniert sich die Lösung als moderne Software für
Pflichtunterweisungen und als zentrale Plattform für digitales Compliance- und Arbeitsschutz-
Management.
KIWIS & BROWNIES ist ein Unternehmen für digitale Unternehmenslösungen mit Sitz in Gummersbach. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 von Christian Kiewaldt und Benjamin Braun. Mit der neuen Softwarelösung für digitale Pflichtunterweisungen unterstützt KIWIS & BROWNIES Unternehmen dabei, Unterweisungsprozesse, Fristen, Nachweise und Zertifikate zentral, effizient und revisionssicher zu verwalten. Der Fokus liegt auf praxisnaher Digitalisierung in den Bereichen Arbeitsschutz, Compliance, Schulungsmanagement und digitale Dokumentation.
Kontakt
KIWIS & BROWNIES
Benjamin Braun
Betriebsweg 4
51645 Gummersbach
+49 2261 20 40 42 0
+49 2261 20 40 42 9
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