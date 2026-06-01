Digitale Pflichtunterweisungen einfach verwalten

KIWIS & BROWNIES stellt neue Softwarelösung vor

Software für digitale Unterweisungen, Compliance und Arbeitsschutz-Dokumentation

Gummersbach, 30. Mai 2026 – Unternehmen stehen heute vor immer strengeren Anforderungen

in den Bereichen Arbeitsschutz, Compliance und rechtssichere Dokumentation. Besonders die

Verwaltung von Pflichtunterweisungen verursacht in vielen Betrieben hohen manuellen

Aufwand, Fehleranfälligkeit und organisatorische Unsicherheiten.

Excel-Listen, dezentrale Nachweise und fehlende Erinnerungsprozesse führen häufig dazu,

dass Fristen übersehen oder Unterweisungen nicht vollständig dokumentiert werden. Genau

hier setzt die neue Softwarelösung von KIWIS & BROWNIES an.

Rechtssichere Dokumentation von Pflichtunterweisungen ist für Arbeitgeber verpflichtend

Fehlende Transparenz, vergessene Fristen oder unvollständige Nachweise können für

Arbeitgeber erhebliche rechtliche Konsequenzen haben. Im Rahmen der gesetzlichen

Arbeitgeberpflichten im Arbeitsschutz, der DGUV-Vorschriften sowie allgemeiner

Organisations-, Kontroll- und Aufsichtspflichten sind Unternehmen verpflichtet, die

Durchführung von Pflichtunterweisungen vollständig nachzuweisen.

Werden diese Pflichten verletzt, kann dies zu behördlichen Beanstandungen, Bußgeldern,

Haftungsrisiken für die Geschäftsleitung sowie zu persönlicher Verantwortung von

Führungskräften und Aufsichtspersonen führen. Eine lückenlose, revisionssichere

Dokumentation ist daher ein zentraler Bestandteil moderner Unternehmensorganisation und

Compliance-Strategien.

KIWIS & BROWNIES entwickelt digitale Plattform für Unterweisungsmanagement

Das Unternehmen KIWIS & BROWNIES aus Gummersbach (gegründet 2013 von Christian

Kiewaldt und Ben Braun) hat eine neue Softwarelösung entwickelt, die das komplette

Unterweisungsmanagement digitalisiert und automatisiert.Die Plattform ermöglicht Unternehmen, Mitarbeiter sowie alle Pflichtunterweisungen zentral zu

verwalten und vollständig digital abzubilden. Fristen, Erinnerungen und Nachweise werden

automatisch gesteuert, wodurch der Verwaltungsaufwand erheblich reduziert wird.

Automatisierte Prozesse für digitale und hybride Unterweisungen

Die Software für Pflichtunterweisungen bietet eine vollständig automatisierte Prozesskette:

– zentrale Verwaltung aller Mitarbeiter und Unterweisungen

– automatische Fristen- und Wiederholungssteuerung

– E-Mail-Erinnerungen mit direktem Zugangslink

– digitale Durchführung von Online-Unterweisungen

– Integration von Präsenz- und Hybrid-Schulungen

Damit lassen sich sowohl digitale Unterweisungen als auch klassische Schulungen effizient in

einem System abbilden.

Echtzeit-Transparenz im Unterweisungsmanagement

Ein zentrales Dashboard bietet Unternehmen jederzeit vollständige Transparenz über den

aktuellen Stand aller Unterweisungen. Verantwortliche sehen in Echtzeit:

– anstehende Pflichtunterweisungen

– Bearbeitungsstände der Mitarbeiter

– abgeschlossene Schulungen

– Wiederholungszyklen und Fristen- offene oder nicht bestandene Unterweisungen

So entsteht ein klar strukturierter Überblick über alle sicherheitsrelevanten Schulungsprozesse

im Unternehmen.

Revisionssichere Nachweise und digitale Zertifikate

Nach erfolgreichem Abschluss einer Unterweisung erstellt die Plattform automatisch ein

digitales, fälschungssicheres Zertifikat. Jeder Nachweis wird zusätzlich mit einem individuellen

QR-Code versehen und kann jederzeit eindeutig überprüft werden.

Damit wird die Anforderungen an eine revisionssichere Dokumentation von

Pflichtunterweisungen vollständig erfüllt.

Digitale Transformation im Bereich Arbeitssicherheit und Compliance

Mit der neuen Plattform erweitert KIWIS & BROWNIES sein Portfolio im Bereich digitaler

Unternehmenslösungen und unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse in

den Bereichen:

– Arbeitsschutz-Management

– Compliance-Dokumentation

– Schulungs- und Unterweisungsverwaltung

– digitale Nachweisführung

Ziel ist es, Prozesse nicht nur zu digitalisieren, sondern nachhaltig effizienter, transparenter und

rechtssicher zu gestalten.

Statement der Geschäftsführung

„Unternehmen benötigen heute Lösungen, die Prozesse nicht komplizierter machen, sondern

spürbar vereinfachen. Unsere Plattform für digitale Pflichtunterweisungen wurde entwickelt, um

Unterweisungsprozesse effizient, nachvollziehbar und benutzerfreundlich zu gestalten“, erklärt

Ben Braun, Geschäftsführer von KIWIS & BROWNIES.

Zukunft der Unterweisungsverwaltung

Mit der Kombination aus Automatisierung, digitaler Nachweisführung und flexiblen

Schulungsmodellen positioniert sich die Lösung als moderne Software für

Pflichtunterweisungen und als zentrale Plattform für digitales Compliance- und Arbeitsschutz-

Management.

KIWIS & BROWNIES ist ein Unternehmen für digitale Unternehmenslösungen mit Sitz in Gummersbach. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 von Christian Kiewaldt und Benjamin Braun. Mit der neuen Softwarelösung für digitale Pflichtunterweisungen unterstützt KIWIS & BROWNIES Unternehmen dabei, Unterweisungsprozesse, Fristen, Nachweise und Zertifikate zentral, effizient und revisionssicher zu verwalten. Der Fokus liegt auf praxisnaher Digitalisierung in den Bereichen Arbeitsschutz, Compliance, Schulungsmanagement und digitale Dokumentation.

Kontakt

KIWIS & BROWNIES

Benjamin Braun

Betriebsweg 4

51645 Gummersbach

+49 2261 20 40 42 0

+49 2261 20 40 42 9



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