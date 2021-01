Digitale Rhetorik: Online präsentieren und kommunizieren

Wie Sie Ihren Auftritt in Online-Meetings und Konferenzen optimieren

Verbringen Sie viel Zeit in Online-Meetings und möchtet dort effizienter und erfolgreicher kommunizieren? Möchten Sie Ihre souveräne und professionelle Ausstrahlung in Videocalls und/oder Webinaren steigern?

Dann ist dieses Webinar das Richtige für Sie.

Corona hat nicht nur unser Leben, sondern auch unsere Kommunikation durcheinandergewirbelt wie schon lange kein Ereignis mehr. Darauf sollte man sich einstellen. Und die eigene Rhetorik an die neuen Gegebenheiten anpassen.

Viele Meetings, Präsentationen, Seminare und selbst Kundengespräche finden online statt. Meist via eines der zahlreichen Videokonferenzsysteme. Vielleicht bleibt uns dies sogar nach Corona erhalten? Noch ein Grund mehr sich mit der neuen Situation anzufreunden.

Rhetoriktrainer Oliver Walter hat im Onlinebereich bereits viele Erfahrungen gesammelt. Als Trainer wie auch als Künstler, u.a. Poetry Slams und Kabarettveranstaltungen gestreamt.

Seine daraus gewonnenen Erkenntnisse gibt er inzwischen in Trainings, Coachings und Beratungen für Firmen und Bildungsträger weiter. In diesem Onlineseminar, das via Zoom stattfinden wird, machen Sie sich mit den Basics der Onlinerhetorik vertraut. Und können exemplarisch auch direktes Feedback erhalten. (Je nach Teilnehmendenzahl ist das eventuell nicht für alle Personen durchführbar)

Voraussetzungen für die Teilnahme:

– technische Möglichkeit und Bereitschaft sich via “Zoom” einzuwählen

– Anmeldung über den Link:

https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_SeT2sheKRBiIr2zJaV_org

– Ihre Investition: EUR 19,- (bitte nach Registrierung per Überweisung oder Paypal)

Oliver Walter liebt es über, vor, zu und mit Menschen zu sprechen. Als Rhetoriktrainer, Coach, Freier Redner und Kabarettist.

Firmenkontakt

Lebendige Rhetorik Oliver Walter

Oliver Walter

Hasenbuck 2

91174 Spalt

09175-907822

post@walter-oliver.de

http://walter-oliver.de

Bildquelle: @pixabay