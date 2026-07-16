Digitale Schadenmeldungen immer beliebter

HUK-COBURG erweitert Online-Schadenmeldungen im Rechtsschutz

Ein Rechtsproblem ist oft eine emotional belastende Situation. Um ihren Rechtsschutzkundinnen und -kunden in solchen Fällen schnell und unkompliziert zu helfen, bietet die HUK-COBURG jetzt noch mehr Rechtsschutz-Schadenmeldungen digital an. Bereits vor drei Jahren kamen Teilbereiche zum Einsatz. Auf Grund der guten Erfahrungen damit, sind nun weitere Rechtsschutzbereiche online und werden gerne genutzt. Der Vorteil: sofortige Unterstützung.

Über 50 Prozent der digitalen Schadenmeldungen werden auf Kundenwunsch hin sogar direkt an einen Rechtsberater geleitet. So erhalten die Onlinekunden sofortige Hilfe durch spezialisierte Rechtsexperten – ohne, dass der Fall telefonisch oder schriftlich bearbeitet werden muss. Die Voraussetzung für eine Online-Schadenmeldung ist die Registrierung über das Kundenportal „Meine HUK“.

„Besonders bemerkenswert ist, dass die digitale Meldung auch bei komplexen Rechtsschutzfällen genutzt wird. Dies unterstreicht unsere verständliche Führung der Kundinnen und Kunden durch die Meldung“, freut sich Dr. Anne von Häfen, Vorstandsmitglied der Rechtsschutzversicherung.

Mit der digitalen Schadenmeldung baut die HUK-COBURG ihren Service weiter aus und ermöglicht ihren Kundinnen und Kunden eine moderne, komfortable und jederzeit ortsunabhängige Schadenabwicklung. Dazu gehören bereits Schadenmeldungen zur Kfz-Versicherung, Haftpflichtversicherung sowie zur Haus- und Wohngebäudeversicherung.

Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Mit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kontakt

HUK-COBURG Unternehmenskommunikation

Karolin Holland

HUK-COBURG-Platz 1

96444 Coburg

09561-9622603



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