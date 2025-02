Digitale Spionage und Datenschutz auf mobile Geräte:

So schützen Sie sich effizient vor Cyberspionage und ungewolltem Tracking!

Unerlaubtes Tracking, Datendiebstahl oder Wirtschaftsspionage – die Zahl der Cyberverbrechen steigt rasant. Doch viele Nutzer von Smartphones und mobilen Geräten sind sich der Gefahren nicht bewusst. Ein Start-up aus Baden-Württemberg möchte mit innovativen Schirmungstaschen den Markt revolutionieren und Sicherheit für Unternehmen sowie Privatpersonen nachhaltig verbessern.

Smartphones: Ein ständiger Begleiter mit Sicherheitsrisiken

Ob Laptop, Tablet oder Smartphone – unser Alltag ist digital und vernetzt. Wir googeln, bestellen Essen, posten Fotos oder erledigen Bankgeschäfte mit wenigen Klicks. Doch während das Smartphone immer griffbereit ist, bleibt oft unbemerkt, dass es nicht nur sendet, sondern auch empfängt – und möglicherweise lauscht.

Mobile Geräte: Unsichtbare Spione im Alltag

Künstliche Intelligenz erleichtert das Leben, erinnert an Termine und kennt unsere Gewohnheiten. Doch die Frage bleibt: Wer sammelt unsere Daten – und mit welchem Zweck? In Deutschland ist Datenschutz ein sensibles Thema, doch nicht immer wissen Nutzer*innen, wem sie Zugriff auf ihre persönlichen Informationen gewähren oder ob unautorisierte Zugriffe stattfinden.

Spionage, Malware und Hackerangriffe: Die Bedrohung wächst

Eine Umfrage des Softwareanbieters Kaspersky ergab, dass 30 % der Deutschen es für akzeptabel halten, ihren Partner zu überwachen – sei es aus Misstrauen oder Kontrollzwang. Häufig wird dazu sogar gezielt Malware auf fremden Geräten installiert, um Nachrichten und E-Mails auszuspähen.

(Quelle: https://netzpolitik.org/2021/ueberwachung-in-der-partnerschaft-jeder-dritte-haelt-stalkerware-fuer-akzeptabel/)

Auch in der Wirtschaft spielt digitale Spionage eine immer größere Rolle. Die aktuelle Bitkom-Studie „Wirtschaftsschutz 2024“ zeigt alarmierende Zahlen:

80 % der Unternehmen waren von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen.

267 Milliarden Euro Schaden in Deutschland allein im Jahr 2024.

China gilt als führender Standort für Cyberangriffe.

Zwei Drittel der Unternehmen fühlen sich durch Cyberangriffe existenziell bedroht.

(Quelle: https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2024/2024-08-28-studie-bitkom.html)

Welche Schutzmaßnahmen sind wirklich wirksam?

Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen wie starke Passwörter, Firewalls und Sicherheitssoftware sind essenziell, bieten jedoch keinen vollständigen Schutz. Denn Smartphones und andere mobile Geräte senden kontinuierlich Daten – selbst im ausgeschalteten Zustand!

Die einzige 100 % sichere Lösung ist, die Kommunikation physisch zu unterbrechen. Hier kommt der faradaysche Käfig ins Spiel – eine bewährte Technologie, die auch in Autos zum Schutz vor Blitzschlag genutzt wird.

Schutz durch Schirmungstaschen: So funktioniert der faradaysche Käfig

Faraday-Taschen bestehen aus einem speziellen, vollständig geschlossenen leitenden Material, das elektromagnetische Wellen blockiert. Dadurch wird die gesamte Kommunikation eines Geräts mit der Außenwelt unterbrochen – weder Ortung noch Datenübertragung sind möglich. Diese Technologie wird seit Jahren von Sicherheitsbehörden zur Sicherung digitaler Beweise genutzt.

Einfache Handhabung – Gerät einlegen, Schutz aktiv!

100 % effektiver Schutz vor Tracking und Datendiebstahl.

Unterbrechung schädlicher Mobilfunkstrahlung.

Perfekt für vertrauliche Meetings, Reisen oder erhöhte Sicherheitsanforderungen.

Be Invisible: Hochwertige Schirmungstaschen – Made in Germany

Die Be Invisible GmbH aus Eberdingen entwickelt Schirmungstaschen für den professionellen und privaten Einsatz. Im Gegensatz zur Konkurrenz werden die Produkte nicht in Fernost, sondern in Baden-Württemberg gefertigt. Die Abschirmleistung wurde durch Prof. Dr. Peter Pauli von der Bundeswehruniversität München wissenschaftlich geprüft und bestätigt.

Produktion in Deutschland nach höchsten Qualität- und Sicherheitsstandards.

Individuelle Lösungen für Privatpersonen, Freischaffende, Unternehmen und Behörden.

Sofort online individualisierbar und bestellbar.

Militärische Qualität für maximalen Schutz.

