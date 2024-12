Digitale Transformation bei Belowzero

Online-Shop als Plattform für hochwertige Activewear

München / Lenzburg (CH), 10. Dezember 2024 – Belowzero hat seinen Online-Shop neu gestaltet: Die Schweizer Marke für urbane Activewear, die ihre Kundinnen und Kunden von der Piste bis in die Stadt begleitet, bringt ihre Vision von stilvollem Design und hoher Funktionalität nun auch digital auf ein neues Level.

Der Relaunch des Online-Shops spiegelt die Werte von Belowzero wider: höchste Qualität, Langlebigkeit und bewusster Konsum. Der Shop ist speziell auf die Bedürfnisse von B2C-Kunden ausgerichtet und bietet ein nahtloses Einkaufserlebnis. Mit einem modernen, benutzerfreundlichen Design und einer verbesserten Performance hebt der neue Shop die Marke Belowzero in die digitale Zukunft. Für die Konzeption und Umsetzung des neuen Belowzero Shops zeichnet die Digitalagentur Y1 Digital AG mit Länderniederlassung in Aarau, Schweiz verantwortlich.

„Mit unserem neuen Online-Shop möchten wir die Verbindung zwischen hochwertiger Activewear und einem aussergewöhnlichen Einkaufserlebnis stärken. Wie bei unserer Kleidung vereinen wir dabei Design und Funktionalität. Die umfassende Neugestaltung spiegelt so unsere Markenidentität wider und ermöglicht es uns gleichzeitig, die Bedürfnisse unserer Kunden noch präziser zu erfüllen“, so Bruno Guntern, Gründer und Inhaber von Belowzero.

Sebastian Wernhöfer, E-Commerce-Experte bei der Y1 Digital AG, ergänzt: „Gemeinsam mit Belowzero haben wir am neuen E-Commerce-Auftritt gearbeitet, um die User Experience zu verbessern und die Markenpräsenz im digitalen Raum zu stärken. Der Relaunch ist ein entscheidender Schritt, um Belowzero auch ausserhalb der Schweiz sukzessive als Outdoor-Spezialisten im E-Commerce zu etablieren.“

Features für ein verbessertes Einkaufserlebnis

Die Umsetzung erfolgte auf der E-Commerce-Plattform Shopify und basiert auf dem Palo Alto Theme, das durch sein modernes und intuitives Design überzeugt. Die Überarbeitung des Shops umfasste eine komplette Neugestaltung des Navigationskonzepts, das die User Experience (UX) klarer und effizienter macht. Dynamische Produktseiten mit verschiedenen Layouts je nach Detailgrad bieten den Kundinnen und Kunden ein individuelles und ansprechendes Einkaufserlebnis. Intelligente Filter sorgen für eine benutzerfreundliche und schnelle Navigation durch das Sortiment.

Ein weiteres Highlight des neuen Shops ist die Integration von Klaviyo für automatisierte und personalisierte E-Mail-Marketing-Kampagnen, die gezielt auf Kundeninteraktionen eingehen. Für die Analyse und das Tracking der Nutzeraktivitäten wurden Google Analytics und der Google Tag Manager integriert. Dies erlaubt es, den Shop detailliert auszuwerten und permanent zu optimieren. Individuelle Frontend-Anpassungen und Custom Sections verleihen dem Shop einen einzigartigen Charakter und unterstreichen die Markenidentität von Belowzero.

Internationale Ausrichtung für optimale Marktbedienung

Dank der internationalen Ausrichtung mit Shopify Markets kann Belowzero seine Kunden künftig nicht nur in der Schweiz optimal bedienen, sondern nun schrittweise auch neue Märkte erschliessen. Eine Expansion nach Deutschland ist bereits geplant. Die Plattform integriert Mehrsprachigkeit und ermöglicht eine nahtlose Anbindung an das bestehende ERP-System. So wird eine effiziente Geschäftsabwicklung sichergestellt. Für das kommende Jahr ist auch ein dedizierter B2B-Shop für die Geschäftspartner von Belowzero geplant.

Über Y1

Die Y1 Digital AG bietet ganzheitliche digitale Lösungen für den E-Commerce: von Digital Branding und Design über UX/UI, Entwicklung, Cloud-Services bis hin zu digitalem Marketing, Content-Projekten und umfassenden Beratungsleistungen. Der Hauptsitz ist Karlsruhe; weitere Standorte sind München, Frankfurt (a.M.), Stuttgart, Pforzheim und Aachen. Darüber hinaus ist die Digitalagentur mit Dependancen in der Schweiz und in Österreich vertreten.

Mehr unter: www.y1.de

Über Belowzero

Belowzero, eine Schweizer Marke seit 1991, setzt neue Massstäbe in der Activewear. Mit einem Fokus auf technische Innovation und stilvolles Design bietet die Marke Bekleidung, die sowohl für Minusgrade als auch für den urbanen Alltag ideal ist. Ihre langlebigen und nachhaltigen Produkte sind für Abenteurer gemacht und stehen für höchste Qualität und bewussten Konsum.

Mehr unter: https://belowzerowear.com

