Digitaler Aufschwung mit Hilfe von EXPO-IP

EVIDENT Expo: Virtuelle Messe der Dentalbranche

Aufgrund der Corona-Pandmie fanden in diesem Jahr kaum echte Messen statt. Die meisten Veranstaltungen wurden abgesagt oder virtuell abgehalten. So auch die EVIDENT Expo, eine virtuelle Messe der Dentalbranche. Hier konnten sich im Oktober 2020 bekannte Unternehmen aus der Dentalbranche vorstellen. Niemand musste dafür reisen, man brauchte keine Maske und konnte bequem von zuhause aus oder aus dem Büro teilnehmen und interagieren. Lediglich ein Internetanschluss sowie ein passendes Endgerät waren nötig. Die Messe konnte mit echten Ausstellern, echten Vorträgen, Workshops und Podiumsdiskussionen aufwarten – aber virtuell dargeboten. Per Chat wurden Teilnehmer zu Livediskussionen unter Zahnärzten und Spezialisten aus der Dentalbranche integriert.

Die Veranstaltung wurde auf Basis der Plattform von EXPO-IP, von der ersten Ideen bis zur Auswertung der statistischen von der Agentur Daten EVIDENT GmbH begleitet und zum Erfolg geführt wurde.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

Kontakt

EXPO-IP GmbH

Martin Schulz

Robert-Bosch-Str. 7

64293 Darmstadt

06151-8002181

info@expo-ip.com

http://www.expo-ip.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.