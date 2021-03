Digitaler Hackathon von Protolabs bereitet Entwicklungsingenieure auf die wachsende Dringlichkeit nachhaltiger und ökologischer Entwicklungen vor

Feldkirchen bei München, 25.03.2021 – Zur Weiterbildung und Profilschärfung aller europäischen Ingenieure plant Protolabs in Kürze die Veranstaltung eines außergewöhnlichen Hackathons. Ins Leben gerufen wurde diese einzigartige Veranstaltung von InspirON, dem zu Protolabs gehörigen Zentrum für Vernetzung, Austausch, Inspiration und Innovation. Dabei werden die Teilnehmer im Rahmen des Events mit der wachsenden Dringlichkeit des Themas Nachhaltigkeit und ökologischer Entwicklung konfrontiert und von Experten auf diesem Gebiet zu Diskussionen und Gesprächen eingeladen. Der Hackathon findet vom 20. April bis Ende Mai 2021 in digitaler Form statt und beinhaltet eine Reihe von Podiumsdiskussionen und Webinaren, die von Nachhaltigkeitsexperten und Vordenkern der Industrie geleitet werden.

Die Veranstaltung von InspirON, die in Zusammenarbeit mit der Institution of Engineering and Technology (kurz: IET) und Wevolver durchgeführt wird, hat das erklärte Ziel, das Bewusstsein der Teilnehmenden dahingehend zu schärfen, wie Produkte anhand ihres Lebenszyklus analysiert und dadurch in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ökologie optimale Ergebnisse erzielt werden können.

Der Wandel zu einer nachhaltigeren und ökologischeren Zukunft wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter voranschreiten. Richtlinien und Vereinbarungen, die von Regierungen weltweit getroffen wurden, beschleunigen diesen Trend. So hat sich beispielsweise die deutsche Regierung das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent im Vergleich zu den Emissionen von 1990 zu reduzieren.

“Die ehrgeizigen Ziele der Regierungen weltweit werden die Industrie, die Hersteller und folglich auch diejenigen, die an der Produktentwicklung und dem Design beteiligt sind, stärker in die Verantwortung nehmen. Bereits heute ist klar, dass es sich dabei um die große technische Herausforderung der Welt von morgen handelt”, erklärt Bjoern Klaas, Vizepräsident und Geschäftsführer von Protolabs in Europa. “Es ist uns deshalb eine immense Freude, die geplante Veranstaltung von InspirON ankündigen zu dürfen. Im Zuge dieses Events wollen wir einen wertvollen Beitrag dazu leisten, Entwicklungsingenieuren das Rüstzeug an die Hand zu geben, eine ökologischere und nachhaltigere Wirtschaft zu kreieren.”

“Für Ingenieure unterschiedlicher Hintergründe und Erfahrungsschätze ist dies die optimale Gelegenheit, vom umfangreichen Wissen unterschiedlicher Experten auf diesem Gebiet zu profitieren”, erläutert Bjoern Klaas. “Die Veranstaltung wird ihnen dabei helfen sich in kürzester Zeit auf die sich schnell entwickelnde nachhaltige Gesetzgebung vorzubereiten und die umfangreichen gesellschaftlichen Ziele in Bezug auf Energieeffizienz, Reduzierung von Plastikmüll und Verringerung von Treibhausgasen und anderen Schadstoffen zu erfüllen.”

Zu den Schwerpunktthemen der Veranstaltung gehören Ethik, öffentliche Wahrnehmung, Materialien, Prozesse, die Kreislaufwirtschaft und Beispiele und Best-Practices im Bereich der Nachhaltigkeit. Dabei ist auch die Auswahl der Sprecher mit hochkarätigen Persönlichkeiten und Vordenkern im Bereich Nachhaltigkeit und Ökologie besetzt. So wird unter anderem Simon Lockrey, ein bekannter und ausgewiesener Innovationsexperte, im Rahmen des Events einen Vortrag halten. Auch Sophie Thomas von Thomas Matthews, ihres Zeichens Autorin und Vordenkerin, sowie die bekannte Sprecherin Alexandra Deschamps-Sonsino und Chris Grantham von IDEO werden erwartet.

Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ökologie erfolgreich meistern

Während die Teilnehmer im Laufe der Veranstaltung neue Erkenntnisse gewinnen, werden sie zugleich vor folgende herausfordernde Frage gestellt: Welche positiven Veränderungen können unter Berücksichtigung der Lebenszyklusanalyse (LCA) und Nachhaltigkeit bewirkt werden? Anhand dieser Herausforderung können die Teilnehmenden in Teams zusammenarbeiten, das Erlernte in die Praxis umsetzen und direktes Feedback zu ihren Ideen erhalten. Alle Webinare, Podiumsdiskussionen und Anforderungen, auf denen die Veranstaltung basiert, werden gemäß der CPD-Richtlinie des IET akkreditiert.

Zu den Experten der Veranstaltung gehört Dr. Simon Lockrey, leitender Dozent am RMIT in Australien, und Vorstandsmitglied der International Sustainable Development Research Society: “Das aktuelle Jahrhundert stellt uns vor massive Herausforderungen wie den Klimawandel, begrenzte Ressourcen, eine zukünftige Ernährungsunsicherheit sowie Wasserknappheit. Entwickler und Ingenieure müssen sich zunehmend darüber bewusst werden, welche Auswirkungen die von ihnen geschaffenen Produkte und Dienstleistungen angesichts solcher Herausforderungen auf die Welt haben. Die gezielte Bewertung und Analyse von Lebenszyklen ist eine Möglichkeit, diese Herausforderungen zu begreifen und zu meistern. Die InspirON-Veranstaltung von Protolabs wird dazu beitragen, diese weltweit anerkannte Methode näher zu beleuchten, und auf diese Weise ihren Teil dazu beitragen, dass diese bei künftigen Projekten Anwendung findet.”

Dr. Vannessa Goodship, die ebenfalls zu den Expertinnen der Veranstaltung gehört, ist Dozentin an der University of Warwick in Großbritannien und ist bei der Materials and Manufacturing Group, WMG, beschäftigt: “Nachhaltigkeitsthemen aus der Hand zu geben, stellt keine Option mehr dar. Die Zeit zum Handeln und um tiefgreifende Erkenntnisse zu gewinnen, ist jetzt. Wir fordern Entwickler und Ingenieure dazu auf, an der InspirON-Veranstaltung von Protolabs teilzunehmen und das Design der Zukunft mitzugestalten. Treffen Sie andere Spezialisten, bauen Sie Kontakte und Verbindungen auf und setzen Sie neue Entwicklungen in Gang.”

“Die Hersteller erkennen zunehmend den wahren Wert von Nachhaltigkeit, die zusätzlich viele kurz- und langfristige Vorteile in finanzieller Hinsicht mit sich bringt”, fasst Bjoern Klaas abschließend zusammen. “Durch ihre Teilnahme an der InspirON-Veranstaltung werden Entwicklungsingenieure besser in der Lage sein, diese Vorteile zu nutzen, die Rentabilität ihrer Produkte zu verbessern und nicht nur die regulatorischen, sondern auch die zukünftigen Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen.”

Weitere Informationen sowie den Link zur Anmeldung finden Sie hier.

Aufgrund der internationalen Relevanz wird das Event in englischer Sprache durchgeführt.

Protolabs ist die weltweit schnellste digitale Quelle für individuell gefertigte Prototypen und Kleinserienteile. Das Unternehmen setzt modernste Technologien in den Bereichen 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss ein, um Teile innerhalb weniger Tage herzustellen. Damit verschafft es Designern und Ingenieuren den Vorteil, ihre Produkte schneller denn je auf den Markt bringen und während des gesamten Produktlebenszyklus einen Service auf Abruf nutzen zu können. Weitere Informationen finden Sie auf protolabs.de.

