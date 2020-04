Digitaler Pionier der ersten Stunde

Digitalisierung als Schlüssel für Automatisierung

Alle Welt spricht von der Digitalisierung als der Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Hier den Anschluss nicht zu verpassen, wird seitens der Politik höchste Priorität eingeräumt. Das war nicht immer so. Dennoch hinken nicht alle Unternehmer der Entwicklung hinterher. Es gibt Pioniere, die schon vor 2010 die Chancen erkannten und das digitale Unternehmertum in die Tat umgesetzt haben. Einer dieser Unternehmer ist Olaf Niggemann, der mit seiner Unternehmensberatung Nicon Consult GmbH die Digitale Transformation bei seinen Kunden nach Kräften vorantreibt.

Immer einen Schritt voraus

Das 2009 gegründete Beratungsunternehmen, das Firmen bei dem Einstieg in digitale Prozesse unterstützt, ist nicht die erste Gründung von Olaf Niggemann, der bereits seit 27 Jahren selbstständig ist und schon mehrere Unternehmen von null aufgebaut hat. In den 1990er Jahren lagen die Schwerpunkte seines früheren Unternehmens ONLine Distribution GmbH auf dem Vertrieb von professionellen Telekommunikations- und IP-Systemen. Durch eine enge Kooperation mit der Telekommunikationssparte von Siemens gelang es Herrn Niggemann, eigene Produkte mit externen Applikationen zusammenzuführen und erfolgreich zu vermarkten. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Zur Niggemann Group gehörten noch weitere Firmen, die in der ITK-Branche aktiv waren und mit innovativen Firmen in den Bereichen Unified Communications und VoIP kooperierten. Mit der ONLine Distribution GmbH schaffte er es 2002 sogar, unter die 83 Finalisten in dem von der Unternehmensberatung Ernst & Young ausgerichteten Wettbewerb “Entrepreneure des Jahres 2002” zu kommen. Weitere Infos zu den früheren unternehmerischen Aktivitäten findet man hier. ( http://www.perspektive-mittelstand.de/ONLine-Distributions-GmbH-Seit-15-Jahren-erfolgreich-im-Markt/pressemitteilung/15935.html)

Die digitale Zukunft ist bereits gelebte Praxis

Damals wie heute hat Olaf Niggemann neue Trends schon früh erkannt. Das Beschreiten neuer Wege durch Ausprobieren neuer Geschäftskonzepte war da nur eine allzu logische Konsequenz. Entsprechend früh setzte er auf die Digitale Transformation. Nunmehr lebt er schon mehr als 10 Jahre das digitale Unternehmertum, das ihm erlaubt, ein zeitlich und örtlich unabhängiges Leben zu führen. Mit seinem Unternehmen Nicon Consult GmbH, eine Unternehmensberatung und Agentur für Digitalisierung begleitet er Unternehmer und Menschen bei der Digitalen Transformation. Hierbei beschreitet er zudem völlig neue Wege bei der automatisierten Kundengewinnung und bei digitalen Marketingprozessen. Dahinter steckt nicht nur eine unternehmerische Erfahrung, sondern auch eine feste Überzeugung. Auf einen Nenner gebracht, lautet seine These wie folgt: Die Welt wird sich durch völlig neue digitale und disruptive Geschäftsmodelle wie AirBnb oder Uber komplett verändern. Wenn sich Unternehmen jetzt nicht konkret mit der Digitalisierung auseinandersetzen und ihre Prozesse so weit wie möglich automatisieren, werden sie sehr bald untergehen.

Digitale Zukunftsperspektiven für KMU

Mit “Digi Preneurs” hat die Nicon Consult GmbH eine digitale Plattform geschaffen, die klassischen klein- und mittelständischen Unternehmen eine Brücke ins digitale Zeitalter baut. Hier ist es völlig egal, welcher Branche das Unternehmen angehört, denn hier wird jeder mitgenommen. Gleich, ob es um die Marketing- und Vertriebsautomatisierung oder den Aufbau von hochperformanten und skalierbaren Sales-Funnels geht – jedes Unternehmen kann hier lernen, durch digitale Prozesse Zeit zu sparen und dauerhaft mehr Umsätze zu generieren.

Damit der Einstieg in digitale Geschäftsprozesse gelingt, bedarf es zunächst des Aufbaus einer digitalen Expertise. Die Methode “Der Digitale Quantensprung” schließt Wissenslücken und baut Defizite ab. Innerhalb von drei Monaten wird für jedes Unternehmen eine konkret umsetzbare Strategie entwickelt, mit der sich wirklich jedes Unternehmen skalieren und automatisieren lässt. Das siebenstufige Programm wurde aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Hier wird eine Online-Ausbildung für digitale Praktiken mit praktischer Umsetzung in Workshop Sessions und Live-Events kombiniert. Ohne dass dabei hohe Kosten entstehen, kann jedes KMU die digitale Transformation bewältigen und den Sprung ins Digitalzeitalter schaffen.

Nicon Consult GmbH ist eine digitale Unternehmensberatung die Klein- und Mittelständischen Unternehmen bei der digitalen Transformation im Bereich der Vertriebs- und Marketingautomatisierung unterstützt und durch den Einsatz performance orientierter Strategien und Tools dauerhaft bis zu 330 % Umsatz für die Kunden ermöglicht und eine Zeiteinsparung von bis 75%.

Kontakt

Nicon Consult GmbH (Digi-Preneurs.com)

Olaf Niggemann

Max-Planck-Str. 4

85609 Aschheim

08921552257

olaf.niggemann@nicon-consult.de

http://digitaler-quantensprung.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.