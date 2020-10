Digitaler und produktiver Arbeiten mit Office365

Wie XPRON mit Office365 zu mehr Erfolg verhilft

In Zeiten von “social distancing” ein Zusammengehörigkeitsgefühl in einem Team zu schaffen, ist schwerer denn je. Eine Lösung für eine gemeinsame Produktivitäts- und Kommunikationsplattform bietet Office365 von Microsoft und scheint heutzutage unerlässlich. Hat man sich einmal für die Digitalisierung am Arbeitsplatz entschieden, entstehen meist folgende Fragen:

Wer hilft bei der Migration von E-Mail-Postfächern, Datensätzen und Archiven? Muss man jedes Jahr eine neue Lizenz kaufen, um stets die aktuellste Version vollständig zu haben, um Wettbewerbsfähig zu bleiben? Gibt es versteckte Kosten, welche unvorhersehbar erscheinen? Sind Umstellungen nicht meist sehr Zeit- und Kostenintensiv? Ist eine IT-Infrastruktur überhaupt für kleine bis mittelständige Unternehmen nötig und wenn ja, wie umsetzbar?

Die Nachfrage nach einem Provider für Office365 Anwendungen stieg zum Beginn der Pandemie rasant an. Kein Wunder also, dass XPRON, welcher als langjähriger IT Dienstleister aus Neuss, klein- bis mittelständige Unternehmen, die meist über keine eigene IT-Infrastruktur verfügen oder sich keine leisten können, unterstützen wollte. Die XPRON Systems besteht seit über 15 Jahren und ist bereits seit dem Jahr 2017 ein EDV-Systemhaus, welches neben dem 24/7 User Help Desk, dem 24/7 Linux Support, der Netzwerk- und Serveradministration auch Office365 Services und Managed Services anbietet.

Unter einer schlecht funktionierenden IT leidet meist nicht nur das Gesamtwachstum des Unternehmens und die Wettbewerbsfähigkeit am hart umkämpften Markt, sondern auch die Produktivität und Motivation der Mitarbeiter lässt nach.

Diesen Nachteil möchte XPRON stoppen und klein- bis mittelständische Unternehmen preisbewusst, kompetent und nachhaltig als 24/7 Office365 Support zur Seite stehen. Innerhalb kürzester Zeit, können Arbeitsprozesse digitalisiert und abgewickelt werden. Installation, Patching und Updates erfolgen außerhalb von Geschäftszeiten z.B. an Sonn- und Feiertagen oder nach Arbeitsschluss. Somit können Kunden von XPRON sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und Office-Anwendungen, E-Mail-Postfächer und Cloud Services stehen gesichert, virengeprüft und vollfunktionsumfänglich allzeit bereit.

Durch Kommunikationstools wie Teams und Plattformen wie SharePoint lassen sich von jedem Ort der Welt aus gemeinsam Projekte und Besprechungen durchführen. Schriftsätze und gemeinsam verwaltende Dokumente können gemeinsam bearbeiten und archiviert werden. Egal ob auf dem Smartphone, dem Tablet, dem Homeoffice PC oder am Büroarbeitsplatz. Die XPRON Systems GmbH richtet Benutzern die Arbeitsplätze und Geräte nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden ein. Sollten doch einmal Probleme oder Daten auf Desktops am Arbeitsplatz oder auf dem Handy verloren gehen, ist dies ebenfalls kein Problem, da durch georedundante Rechenzentren von XPRON in der Nähe von Düsseldorf, Daten von Kunden doppelt abgesichert werden und der 24/7 Support im 2nd Level und 3rd Level Support stets mit über 80 IT-Spezialisten für Kunden behilflich ist.

XPRON ist ein IT Dienstleister und EDV – Systemhaus aus Neuss. Seit 2005 entwickelt XPRON spezielle Prozesse und Tools für die vollumfängliche IT Betreuung des Mittelstands.

Mit dem ITIL basierten Service Desk Aufbau untergliedert in 1st Level, 2nd Level und 3rd Level greift XPRON immer da ein wo Kunden Ihre Schwachstellen haben.

Kontakt

XPRON Systems GmbH

Swen Hilse

Carl-Schurz Straße 2

41460 Neuss

02131708337

sales@xpron.com

https://xpron.com/effizienter,-digitaler-und-produktiver-arbeiten-mit-office365

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.