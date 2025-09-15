Digitaler Vorsprung für Handwerk & KMU: Clean Invoice

Cloud-Software für Handwerk & KMU: Angebote, Rechnungen & Projekte einfach digital verwalten – E-Rechnungspflicht inklusive.

Düren, 13. September 2025 – Mit Inkrafttreten der E-Rechnungspflicht in Deutschland

zum Jahresbeginn steigt der Bedarf an digitalen, rechtskonformen Verwaltungslösungen.

Clean Invoice bietet Selbständigen, Handwerkern und kleinen Unternehmen eine zentrale

Plattform, um Angebote, Rechnungen und Projekte effizient zu erstellen, zu verwalten

und zu archivieren. Die Lösung ist ab sofort verfügbar und hilft Betrieben, Zeit zu sparen,

Fehler zu vermeiden und gesetzliche Anforderungen zuverlässig zu erfüllen.

Was ist Clean Invoice?

Clean Invoice ist eine cloudbasierte Software, die Angebote, Rechnungen und Projekte

zentral verwaltet. Nutzer erstellen mit wenigen Klicks professionelle Angebote, wandeln sie

direkt in Rechnungen um und behalten dank klarer Statusanzeigen jederzeit den

Überblick. Die Anwendung ist auf allen Geräten nutzbar, DSGVO-konform und

gewährleistet sichere und effiziente Abläufe.

Was unterscheidet Clean Invoice von anderen Tools?

Viele Lösungen bieten entweder Rechnungsstellung oder Projektmanagement – Clean

Invoice vereint beides in einem schlanken, deutschen System, das speziell für

Handwerker, Freelancer und kleine Unternehmen entwickelt wurde.

Die Software unterstützt bereits den ZUGFeRD-Standard und erfüllt damit die

Anforderungen der E-Rechnungspflicht ab 2025. Alle Funktionen – von Projekt- und

Dokumentenmanagement bis hin zu Kalender- und Fristenübersicht – sind nahtlos

integriert, sodass kein Wechsel zwischen verschiedenen Tools nötig ist.

Eine klare Preisstruktur mit flexiblem Monatstarif, vergünstigtem Jahrestarif und 14-

tägiger Testphase sorgt für Transparenz. Dank intuitiver Bedienung lassen sich Daten

importieren, Artikel und Kunden einmalig anlegen und Angebote schnell in Rechnungen

umwandeln. Sämtliche Daten werden DSGVO-konform und verschlüsselt gespeichert –

ein Pluspunkt für rechtliche Sicherheit und Datenschutz.

Damit wird Clean Invoice zum Komplettpaket für eine digitale, effiziente und

zukunftssichere Unternehmensverwaltung.

Wer profitiert – und warum jetzt handeln?

Clean Invoice richtet sich an Handwerks- und Baudienstleister, Freelancer, Kreative und

kleine Unternehmen, die ihre Angebote, Rechnungen und Projekte an einem Ort bündeln

möchten. Mit der seit 2025 geltenden E-Rechnungspflicht ist jetzt der perfekte Zeitpunkt,

veraltete Prozesse zu modernisieren. Wer früh auf Clean Invoice umsteigt, profitiert von

schnellerer Abwicklung, weniger Fehlern, mehr Transparenz und spürbaren Zeit- und

Kosteneinsparungen.

„Die E-Rechnungspflicht ist für viele Betriebe eine Herausforderung. Mit Clean Invoice

machen wir den Umstieg so einfach wie möglich – und verwandeln eine Pflicht in einen

echten Wettbewerbsvorteil“ sagt John Neufeldt, Mitgründer von Clean Invoice.

Testversion

Preise & Verfügbarkeit

Die Software ist ab sofort verfügbar und kann 14 Tage lang kostenlos getestet werden. Der

Monatstarif kostet 9,99 EUR ohne Bindung, der Jahrestarif 99 EUR mit über 20 % Preisvorteil.

Mehr Informationen und Anmeldung unter www.clean-invoice.de.

Clean Invoice ist eine in Deutschland entwickelte, cloudbasierte Softwarelösung zur digitalen Verwaltung von Angeboten, Rechnungen und Projekten. Ziel ist es, Selbständigen, Handwerkern und kleinen Unternehmen eine einfache, rechtssichere und effiziente Möglichkeit zu bieten, ihre administrativen Prozesse zu optimieren. Clean Invoice steht für intuitive Bedienung, DSGVO-konforme Datensicherheit und volle Unterstützung der E-Rechnungspflicht.

Kontakt

Clean Invoice

John Neufeldt

Rurstraße 57

52349 Düren

01735490084



https://www.clean-invocie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.