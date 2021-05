Digitales Logistikforum 2021

Den Bick nach vorn mit BGL und SVG

Am 25. Mai findet auf der LOGfair das digitale Logistikforum mit BLG (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V.) und SVG ( Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG) statt.

Die Logistikbranche steht vor großen Herausforderungen – diese mit vereinten Kräften anzugehen ist von großer Bedeutung. BGL und SVG geben Perspektiven. Es werden spannende Herausforderungen von Key-Playern aus Politik und Wirtschaft thematisiert, sowie Lösungsansätze zur Meisterung dieser, aufgezeigt. Wie sieht die Zukunft in den Augen der verschiedenen Logistikexperten aus und welche neuen Optionen können jetzt schon den Logistikalltag verbessern? – Wir sind schon auf die Antworten gespannt!

Unsere Vortragsübersicht:

09:00 – 10:15: Eröffnung und Keynote – Prof. Dr. Dirk Engelhardt (BGL), Marcel Frings (SVG), Steffen Bilger (Parlamentarischer Staatsekretär)

10:30 – 11:30: Daten sind das neue Gold! Was bleibt dem Frachführer davon? – Podiumsdiskussion mit Ralf Faust (Leiter Service Nutzfahrzeuge, Mitglied der Geschäftsleitung Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG), Christian Hoffman (Vizepräsident des Bundesamtes für Güterverkehr), Moritz Waldmann (Head of fleetmatch, ContiTech Luftfedersysteme GmbH), Jens Zeller (Geschäftsführer idem telematics)

11:45 – 12:15: Neues “myBGL Network” zur digitalen Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder – Pete Jendras,CEO NIC-place

12:30 – 13:00: Wedolo – smarte Lösungen für Transport und Logistik | Heute neu: ExpertenDigital – Besa Fejza und Thomas Reichardt, SVG

13:15 – 13:45: “Economy meets Ecology”: Perspektiven für einen nachhaltigen Gütertransport – Paul Stempfle, Leiter Vorentwicklung & Supply Chain Management, Kögel Trailer GmbH

14:00 – 14:30: Wie startport Innovation in der Logistik und Supply Chain fördert – Alessandro Benassi, startport GmbH

14:45 – 15:15: Wie uns Ameisen helfen die Transportbranche zu optimieren – Michael Hötte, COO, Sirum GmbH

15:30 – 16:00: Parkraumnotstand für LKWs in Deutschland! Aktuelle Situationen und Lösungen! – Tim Baumeister und Matthias Jung, KRAVAG Truck Parking

16:15 – 16:45: Shell Bio LNG kann 1mio Tonnen Treibhausgas reduzieren – Jochen Momberger, Business Development Manager, Shell

Die Teilnahme an allen Vorträgen ist mittels mobiler Geräte, wie Smartphone oder Tablet möglich.

LOGfair richtet sich an Logistik-Dienstleister, Speditionen und Intralogistiker sowie an Verlader aus Industrie und Handel. Aufgrund der Themenbreite und der Aussteller, ist sie zudem für Besucher mit Querschnittsfunktionen interessant. Aktuell sind rund 65 Aussteller besuchen Unternehmen, die sich als Aussteller beteiligen möchten, finden die Konditionen ebenfalls auf der Plattform.

Firmenkontakt

LOGfair c/o Logvocatus Gesellschaft für eCommerce und Logistik mbH

Jan Schenkenbach

Großenbaumer Weg 10

40472 Düsseldorf

0211 976 334-75

info@logfair.online

http://logfair.online

