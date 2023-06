Digitalisierung auf Rezept?!

Das E-Rezept ist ein weiterer Meilenstein für die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland. Nicht nur wird es Kosten sparen, sondern auch eine bessere Gesundheitsversorgung ermöglichen. Medikationsfehler lassen sich durch die bessere Lesbarkeit der E-Rezepte gegenüber handschriftlichen Rezepten vermeiden, auch könnten durch die Digitalisierung mögliche Wechselwirkungen von Medikamenten einfacher verhindert werden. Patientinnen und Patienten werden außerdem von einer besseren Nutzererfahrung profitieren: Elektronische Rezepte können leichter beim Arzt eingeholt und über Online-Versandapotheken eingelöst werden. Das kann insbesondere für weniger mobile und ältere Menschen ein großer Vorteil sein.

Es wäre wünschenswert, wenn der Start des E-Rezepts – immerhin zwei Jahre nach dem offiziellen Start – ein weiterer Impulsgeber für die Digitalisierung des Gesundheitswesens wird, denn es besteht Handlungsbedarf: Die elektronische Patientenakte ist noch immer nicht Standard im deutschen Gesundheitswesen. Hier werden aktuell noch große Potentiale verschenkt, insbesondere in Hinblick auf die Logistik, die Qualität der medizinischen Versorgung und letztlich auch hinsichtlich der Kosten, wenn beispielsweise bestimmte bildgebenden Verfahren mehrfach durchgeführt werden, weil nicht alle Aufnahmen und Dokumente gebündelt in einer zentralen Akte liegen. Damit fehlt dem medizinischen Personal die volle Transparenz. Das E-Rezept ist ein weiterer, wichtiger Baustein in dem großen Puzzle Digitalisierung des Gesundheitswesens und auf dem Weg hin zu papierlosen, durchgängigen, effizienten, digitalen Prozessen.

