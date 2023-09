Digitalisierung hautnah erleben – von Strategie bis Use Case

Der DIGITAL FUTUREcongress (DFC) bietet am 28.09. im MTC München neue Lösungen und Trends rund um die Business-Digitalisierung für den Mittelstand.

Darmstadt,12.09.2023 – Der DFC zeigt am 28. September auf vier Bühnen, wie durch praxisrelevante Strategien, userorientierte Technologien und entsprechende Mitarbeiterintegration eine effektive digitale Transformation im Unternehmen in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gelingt.

Einen aktuellen Use Case präsentiert auf der mittlerweile zum dritten Mal in der bayerischen Landeshauptstadt ausgerichteten Austausch-, Netzwerk- und Informationsplattform für IT-Anwender und -Anbieter die SVA System Vertrieb Alexander GmbH mit einem Vortrag zur Digitalisierung von Patientenakten und deren Mehrwerte für die Gesundheitsbranche. Dieser Ansatz, der ethische und sicherheitsrelevante Aspekte umfasst, hat dort nicht nur zu einem Paradigmenwechsel geführt, sondern auch dafür gesorgt, dass Patientendaten leichter zugänglich und nachhaltiger analysierbar sind. Das ermöglicht eine tiefere Einsicht in Krankheitsverläufe und trägt zu verbesserten personalisierten Behandlungsmöglichkeiten bei.

Das Systemhaus SVA kann hier nicht nur auf umfassendes Healthcare-Branchen-Know-how, sondern auch branchenübergreifend auf Expertise rund um Automatisierungstechnologien (z.B. RPA, IDP und digitale Signaturen) zurückgreifen.

Neben dem spannenden Medizin-Insight können interessierte Geschäftsführende und EntscheiderInnen auf dem DFC bei Speakern, in Masterclasses sowie einer Ausstellung branchenübergreifende umfassende Digitalisierungs-Impulse und -Inspirationen erhalten, die sie bei wichtigen geschäftskritischen Maßnahmen und Vorhaben wie Personalgewinnung und -bindung, Management, Organisation oder Prozessoptimierung unterstützen. Der Fokus der Veranstaltung liegt hier auf zeitgemäßen Methoden wie KI und ChatGPT, IoT, Low Code-Plattformen, Robotik, Datensicherheit und -analytics, New Work, Cloud Computing, Metaverse, Online Marketing, Sales Tools, Human Resources-Anwendungen, Dokumentenmanagement, staatlichen Fördermitteln etc.

Die DFC Keynotes, unter anderem von Dr. Benedikt Hofmann, CTO der Voith-Konzerngruppe, liefern dem Publikum konkrete Benefits aus der Industrie, wie sich insbesondere durch Künstliche Intelligenz (KI) und innovative Konzepte dem Fachkräftemangel konstruktiv begegnen und die geschäftliche Leistungsfähigkeit steigern lässt.

Das Konferenzprogramm, Event-Highlights und Tickets gibt es unter https://muenchen.digital-futurecongress.de

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter regional und bundesweit mehr als 1.000 KundInnen mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehört neben der dikomm – Zukunft Digitale Kommune u.a. die größte Anwender-Kongressmesse zum Thema Digitalisierung für den Mittelstand in Hessen, NRW und Bayern, der DIGITAL FUTUREcongress. Daneben wird seit Februar 2021 das DIGITAL FUTUREmag – das erste interaktive Online-Magazin für die Digitale Transformation im Mittelstand – herausgegeben. Die Enterprise Community Plattform DICOO ist neu im Portfolio und bietet als virtuelle Messeplattform effektives Netzwerken für Unternehmen.

