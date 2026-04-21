DIMOCO bietet Zahlen für Padeldome via eTennis-Plattform

Tennisvereine und Sportanlagen erhalten über die eTennis-Plattform Zugang zu kostengünstiger, sicheren und lokalen Zahlungslösung.

DIMOCO, ein führender, in Österreich lizenzierter Zahlungsdienstleister, der sich auf E-Commerce-Lösungen spezialisiert hat, gab bekannt, dass Padeldome DIMOCO als offiziellen Zahlungsanbieter für die Buchungsplattform eTennis ausgewählt hat.

eTennis fungiert als digitale Schnittstelle zwischen Sportanlagen und Spielern und bietet reibungslose Buchungs- und Zahlungsabläufe für Platzreservierung sowie das Mitgliedermanagement. Durch die Abwicklung der Zahlungen über DIMOCO profitiert Padeldome von einem österreichisch lizenzierten Zahlungsinstitut mit Zugang zu sicheren und kosteneffizienten Zahlungsoptionen sowie deutschsprachigem Support.

Diese Partnerschaft unterstreicht die wachsende Bedeutung von eTennis als bevorzugte Plattform für Sportanlagen, die ihre Abläufe modernisieren möchten. Die Technologie von DIMOCO ermöglicht reibungslose Zahlungsprozesse und unterstützt Kartenzahlungen, Google Pay, Apple Pay sowie EPS, sodass Padeldome und andere Anbieter ihren Kunden bequeme und zuverlässige Buchungen offerieren können.

„Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, europäischen Unternehmen und Technologieanbietern wie eTennis maßgeschneiderte Zahlungslösungen anzubieten, die Wachstum, Vertrauen und operative Exzellenz fördern.“

Clemens Leitner, CEO von DIMOCO.

Mit der Integration von DIMOCO über eTennis setzt Padeldome einen strategischen Schritt, um seiner wachsenden Mitgliederbasis ein Premium-Erlebnis zu bieten und gleichzeitig von einer fair bepreisten Zahlungsdienstleistung zu profitieren.

„Als größter Padel-Anbieter Wiens wickeln wir täglich ein hohes Buchungsvolumen über mehrere Standorte hinweg ab. Eine zuverlässige und reibungslose Zahlungslösung ist dabei entscheidend, um ein konstant hochwertiges Spielerlebnis sicherzustellen. Gemeinsam mit eTennis haben wir mit DIMOCO eine Lösung gefunden, die unsere Prozesse optimal unterstützt und uns gleichzeitig die nötige Basis für weiteres Wachstum bietet.“ Simon Sladek, Operativer Leiter Padeldome.

Die Zusammenarbeit zwischen DIMOCO, eTennis und Padeldome verdeutlicht die rasche Digitalisierung im Racketsport-Sektor, in dem Spieler zunehmend dieselben nahtlosen digitalen Abläufe erwarten, die sie aus anderen Lebensbereichen schätzen. Die Partnerschaft von DIMOCO mit eTennis ermöglicht allen Partneranlagen diese Erwartungen souverän zu erfüllen.

Über DIMOCO

DIMOCO ist ein österreichisches, lizenzierter Zahlungsdienstleister, Acquirer für Kartenzahlungen und innovativer Anbieter im Bereich Carrier Billing mit über 25 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Paytech-Lösungen für E-Commerce für unterschiedlichste Kundenanforderungen – von Carrier Billing über Kartenzahlungen bis hin zu weiteren Lösungen. Mit umfassender Expertise in innovativen Set-ups arbeitet DIMOCO eng mit Händlern zusammen, entwickelt agile Lösungen und unterstützt Sie dabei, ihre Payments-Ziele zu übertreffen.

Über eTennis

eTennis ist eine digitale Plattform, die Sportanlagen mit Spielern verbindet und ein All-in-one Portal für Platzbuchungen, Trainerverwaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit bietet.

Über Padeldome

Padeldome ist der größte Padel-Anbieter Wiens und betreibt mehr als 40 Courts auf vier Anlagen. Als Heimat der größten Padel-Community des Landes steht Padeldome für gelebte Sportkultur, Zugänglichkeit und Begeisterung für den Padel-Sport.

Ein besonderer Fokus liegt auf einem vielfältigen Turnier- und Spielangebot für alle Niveaus sowie der aktiven Förderung von Communities. Durch persönliche Betreuung vor Ort und ein starkes Serviceverständnis stellt Padeldome ein hochwertiges Spielerlebnis und höchste Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt seines Handelns.

DIMOCO ist ein österreichisches, lizenzierter Zahlungsdienstleister, Acquirer für Kartenzahlungen und innovativer Anbieter im Bereich Carrier Billing mit über 25 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Paytech-Lösungen für E-Commerce für unterschiedlichste Kundenanforderungen – von Carrier Billing über Kartenzahlungen bis hin zu weiteren Lösungen. Mit umfassender Expertise in innovativen Set-ups arbeitet DIMOCO eng mit Händlern zusammen, entwickelt agile Lösungen und unterstützt Sie dabei, ihre Payments-Ziele zu übertreffen.

Kontakt

DIMOCO Payments GmbH

Karin Gönitzer

Europaring F15

2345 Brunn

06649699051



http://www.dimoco.com

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