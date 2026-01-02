„Dinner for One“: Auch 2025 „same procedure as every year“

Sender One strahlt „Dinner for One“ aus

Wo könnte der Evergreen „Dinner for One“ besser hinpassen als auf ONE?

Jenem Sender, der sich seit jeher dem Besonderen, dem Wiederentdeckten und dem liebevoll Kuratierten verschrieben hat – und der als einziger bundesweiter Kanal den Silvesterklassiker zeigt. Zwischen Serienperlen, Musikdokumentationen und internationalen Formaten wirkt der schwarz-weiße Sketch wie ein alter Bekannter, der genau hier richtig ist: nicht im lauten Mainstream, sondern in einem Programm, das dem Kult Raum lässt. ONE wird so zur passenden Bühne für Miss Sophie und Butler James – und für einen Humor, der seit Jahrzehnten unverändert funktioniert.

Was folgt, ist ein Ritual, das sich dem schnellen Fernsehen entzieht. „Dinner for One“ braucht keine Aktualisierung, keinen ironischen Kommentar, keine Neuinterpretation, um zu funktionieren. Der Witz liegt im Wissen um das Kommende, im genauen Erinnern jeder Stolperfalle, jedes Trinkspruchs, jedes „Same procedure as every year“. Gerade darin entfaltet sich seine eigentümliche Magie: Der Sketch lebt nicht vom Überraschungsmoment, sondern vom gemeinsamen Wiedererkennen.

Auf ONE bekommt dieser Evergreen den Raum, den er verdient. Um 19.30 Uhr beginnt der Abend mit einer augenzwinkernden Variation: A Dinner op Kölsch. Der Dialekt verleiht der Geschichte eine neue Klangfarbe, ohne ihr Fundament zu verändern. Miss Sophie bleibt Miss Sophie, Butler James stolpert weiterhin pflichtbewusst durch den Abend – nur eben mit rheinischem Tonfall und lokaler Verankerung. Es ist weniger Parodie als liebevolle Verbeugung, ein Zwischenspiel, das zeigt, wie tief dieser Stoff längst im kollektiven Gedächtnis verankert ist.

Um 19.55 Uhr kehrt dann das Original zurück. Schwarz-weiß, zeitlos, unbeirrbar. Während draußen das Jahr seinem Ende entgegentaumelt, hebt James erneut das Glas, ein letztes Mal für Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy. Der Fernseher wird zur Konstante in einem Abend voller Übergänge. Sekunden vor Mitternacht wirkt dieser Sketch wie ein stiller Halt – eine kleine Ordnung im Chaos des Jahreswechsels.

Vielleicht ist es genau das, was „Dinner for One“ so unverwüstlich macht: Es erzählt nicht vom Neuanfang, sondern von der Wiederholung. Und gerade deshalb passt es so gut an diesen Abend. Auf ONE wird der Klassiker nicht nur ausgestrahlt, sondern bewahrt – als leises, humorvolles Gegengewicht zum großen Knall. Ein letztes Stolpern, ein letzter Schluck, bevor alles wieder von vorn beginnt. Same procedure as every year.

Falls Sie keine Gelegenheit haben, die Sendung in One zu sehen, es gibt weitere Möglichkeiten.

Bildquelle: NDR