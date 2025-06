Durchaus auch im Unternehmensalltag sichtbar

Dinner for One? Identisch wie im Geschäftsleben!

Ein vermeintlich einfach gestrickter Sketch gibt Aufschluss über Businessverhalten – und über die Kunst der glaubwürdigen Kommunikation

„The same procedure as every year!“ – dieser Satz, gesprochen vom englischen Komiker Freddie Frinton in der Rolle des Butlers James anlässlich des 90. Geburtstags von Miss Sophie, macht klar: Jetzt ist Silvester. Doch “ Dinner for One“ ist mehr als nur humorvolle Unterhaltung. Wer den Sketch durch die Brille eines Keynote-Speakers wie Stefan Häseli betrachtet, entdeckt verblüffende Parallelen zur Businesswelt – vor allem in Sachen Kommunikation und Rollenverständnis.

Im Vortrag „Das Theater um die glaubwürdige Kommunikation“ zeigt Häseli, wie sehr Führung, Rituale und Körpersprache unsere Wirkung bestimmen. Genau das wird in diesem Sketch auf brillante Weise karikiert. Der Butler spielt nicht nur sich selbst, sondern gleich auch noch vier imaginäre Gäste – eine Ein-Mann-Show mit Tiefgang. Diese Art von Kommunikation, gespickt mit feinem britischen Humor, lässt sich auch auf Führungsrealitäten übertragen: Manager, die mehrere Rollen gleichzeitig spielen (müssen), sich dabei aber stets glaubwürdig geben sollen.

Ein Theaterstück mit klaren Rollen – das gilt auch für erfolgreiche Unternehmen. Der Keynote-Speaker Stefan Häseli betont in seinem Vortrag die Bedeutung von glaubwürdiger Kommunikation als Führungskompetenz. In „Dinner for One“ kommuniziert jede Figur auf ihre Weise: Sir Toby mit seinem „Cheerio!“, Admiral von Schneider mit seinem pflichtschuldigen „Must I?“. Diese feinen Unterschiede zeigen: Kommunikation ist Beziehungsarbeit – und Humor ein wunderbarer Katalysator dafür.

Auch im Business gibt es Rituale, die sich verselbstständigen, bis niemand mehr fragt, ob sie noch sinnvoll sind. Miss Sophie bleibt ihren Traditionen treu – so lange, bis sie letztlich allein am Tisch sitzt. Genau hier setzt Häselis Vortrag an: Wann wird Kommunikation zum Selbstzweck? Wann braucht es mutige Rollenklärung und einen neuen Dialogstil? Der Keynote-Speaker mahnt, nicht aus Bequemlichkeit in alten Mustern zu verharren, sondern Glaubwürdigkeit immer wieder neu herzustellen – mit Klarheit, Haltung und, ja, mit einer Prise Humor.

Selbst der berühmte Tigerkopf ist mehr als Slapstick. Er steht für Hindernisse, die wir mit Kreativität und Humor überwinden. In Stefan Häselis Keynote wird deutlich: Humor ist kein nettes Add-on, sondern eine echte Kommunikationsstrategie – gerade in herausfordernden Zeiten.

Wer den Sketch also nicht nur zur Erheiterung sieht, sondern als inspirierendes Lehrstück, erkennt: Kommunikation braucht Bühne, braucht Mut zur Rolle und zur Reflexion. Der Vortrag „Das Theater um die glaubwürdige Kommunikation“ beleuchtet genau diese Facetten – mit Witz, Tiefe und der Erfahrung eines Keynote-Speakers, der weiß, wie man Unternehmen zum Nachdenken bringt.

Der Schlusssatz „I“ll do my very best!“ ist dabei mehr als nur ein Running Gag – er ist ein Leitmotiv für jeden Auftritt, jede Führungsrolle und jeden Moment echter Kommunikation. Und genau das ist auch die Botschaft von Keynote-Speaker Stefan Häseli: Wer mit Humor, Klarheit und Haltung kommuniziert, erreicht nicht nur Menschen – sondern bleibt auch glaubwürdig.

