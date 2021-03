Dinner im Vogelnest

Das neue Banyan Tree Krabi überzeugt mit feinster Thai Küche in außergewöhnlichem Setting hoch über der malerischen Andamanenküste Krabis

Krabi / München, 10. März 2021. Thailand – Das Land des Lächelns steht bei vielen weiterhin auf der Wunschreiseliste ganz oben, nicht zuletzt wegen seiner hervorragenden Küche. Besonders authentische Thai Küche genießt man traditionell in den Banyan Tree Hotels & Resorts. Wie alle Häuser der Gruppe verfügt auch das Ende Oktober 2020 neu eröffnete Banyan Tree Krabi an Thailands Westküste über das Signature Restaurant Saffron, welches für seine exquisite Gourmet-Küche schon vielfach ausgezeichnet wurde. Am malerischen Tubkaek Beach gelegen, genießt man nicht nur Thailands köstliche Aromen, sondern auch einen traumhaften Blick auf die Weiten der Andamanensee, mit den für Krabi typischen Kalksteinformationen und kleinen Inseln am Horizont. Ein unvergessliches Highlight und bisher einzigartig in Krabi: Das zum Saffron gehörende Bird”s Nest – in den Bäumen hängende runde Mini-Lounges, die an überdimensionierte Vogelnester erinnern, sind der perfekte Ort für ein romantisches Dinner oder den Afternoon-Tea mit Freunden und Familie hoch über der malerischen Küste Krabis.

Genuss in den Baumwipfeln

Woher Bird”s Nest seinen Namen hat, wird schnell klar: Wie Vogelnester sind die runden Tische mit umlaufende Sitzbänken und bunten Seidenkissen in die Baumwipfel platziert und über schmale Stege mit dem Restaurant verbunden. Der Blick auf das Meer ist vor allem zum Sonnenuntergang atemberaubend. Im Hintergrund sorgt die üppige Natur der Nationalparks für den typischen Dschungelsound. Die Gäste erwartet feinste Thai Fusion-Küche begleitet von kreativen Cocktails oder einem wohl temperierten Glas Wein oder Thai Bier. Die unvergleichlichen Aromen Thailands entstehen durch die vielfältigen Kochtechniken der südasiatischen Küche und den Einsatz frischer möglichst regionaler Zutaten wie fangfrischem Fisch, Seafood, unbehandeltem Gemüse, Kräutern und traditionellen Gewürze, die für ein authentisches Dinnererlebnis mit innovativem Fusion-Twist sorgen. Schon die Namen der Gerichte bereiten Fernweh: Am besten startet die Genussreise mit Khong Wang Ruam, einer bunt angerichteten Platte frisch zubereiteter thailändischer Vorspeisen, darunter knusprige Garnelen im Reisnudelmantel, gegrilltes zartes Hähnchenbrust-Satay, gebratene Reisnudelrolle mit Wolfsbarsch und Pomelo-Garnelensalat. Als Hauptspeise lockt zum Beispiel das Signature Gericht Phad Thai Goong Sod, im Wok zubereitete Reisnudeln mit Garnelen, frischer Mango begleitet von Bananenblütensalat. Oder man setzt auf Klassiker wie eine dampfende Tom Kha Gai oder den frischen grünen Papaya-Salat an knuspriger Soft Shell Krabbe – appetitlich angerichtet auf Bananenbaumblättern und dekoriert mit duftenden Blüten.

Thai Küche at its Best

Thai Küche blickt bei den Banyan Tree Hotels & Resorts auf eine lange Tradition zurück. Das erste Saffron wurde 1995 im Banyan Tree Phuket eröffnet. Die Philosophie in der Küche gab dem Signature Restaurant der Gruppe seinen Namen: die gleiche Qualität in die köstliche Auswahl an thailändischer Gourmet-Küche zu stecken wie das kostbare und einzigartige Safran-Gewürz, das mit 75.000 Blüten, die benötigt werden, um nur ein Pfund Safran zu produzieren, die eigentliche Essenz der raffinierten Delikatesse ist. Von seinen bescheidenen Anfängen als einfaches Curryhaus hat sich Saffron zu dem preisgekrönten kulinarischen Erlebnis entwickelt, das es heute ist, und zum charakteristischen Thai-Restaurant der Banyan Tree Hotels & Resorts.

Weitere Informationen zum Resort finden Sie unter www.banyantree.com/en/thailand/krabi

Über Banyan Tree Hotels & Resorts

Banyan Tree Hotels & Resorts ist einer der international führenden Anbieter von Premium-Resorts, Hotels und Spas, der vier preisgekrönte Marken unter sich vereint. Die Banyan Tree Resorts bieten an den eindrucksvollsten Orten weltweit Entspannung für Körper, Geist und Seele. Mit unvergesslichen, authentischen Erfahrungen lassen sie die Romantik des Reisens aufleben. Die Marke Angsana steht für Abenteuer in Kombination mit lokalem Chic und einer lebendigen, ausgelassenen Atmosphäre. Für Familien, Freunde und Paare, die eine stylische und moderne Unterkunft suchen, ist Cassia die richtige Wahl. Die modernen Full-Service-Hotels der Marke Dhawa vereinen Design, Komfort und Technologie zu einem einzigartigen Erlebnis. Dank einer Fülle an Möglichkeiten erwartet jeden Gast ein individueller Aufenthalt.

Die Banyan Tree Gruppe besitzt oder betreibt insgesamt mehr als 47 Hotels und Resorts, 64 Spas, 75 Shops sowie drei Golfplätze in 24 Ländern. www.banyantree.com

Bildquelle: @ Banyan Tree Krabi