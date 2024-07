Dirty Dancing in Virginia

Zwei spannende Tage voller Nostalgie und Tanz in der Mountain Lake Lodge, bekannt aus dem Filmklassiker von 1987

Die Mountain Lake Lodge in Virginia, wo sich Baby und Johnny beim Tanzen in den Armen lagen, stellt zum ersten Mal das Dirty Dancing Days Summer Festival vor. Am 16. und 17. August 2024 können sich Besucher auf eine nostalgische Reise begeben, die normalerweise nur Gästen des Resorts vorbehalten ist.

Leidenschaftliche Tanzstunden

An den zwei aufregenden Tagen der Veranstaltung kommen Besucher in den Genuss von 80er-Jahre-Tanzwettbewerben mit Bachata, Salsa sowie Blues und lernen bei feurigen Tanzstunden in Mary“s Barn, die leidenschaftlichen Moves aus den Filmszenen nachzutanzen. Besonders talentierte Gäste wagen sich an die bekannte Hebefigur der Schlussszene. Wer körperlich weniger aktiv sein möchte, glänzt beim Dirty-Dancing-Quizspiel mit seinem Wissen zum Klassiker. Auch ein Wassermelonenrennen findet in Anlehnung an die berühmte Szene statt, in der Baby Wassermelonen balancieren muss. Für ausreichend Live-Entertainment außerhalb der vielen Aktivitäten sorgt Musik von lokalen Bands wie Cassette Rewind, Marcel Portilla, FlashBack und vielen mehr.

Besucher können bei den Dirty Dancing Days auf der Mountain Lake Lodge, besser bekannt als Kellerman“s Mountain House aus dem Film, wortwörtlich die Zeit ihres Lebens verbringen, wie es im Song der Schlussszene heißt „…because I had the time of my life“. „Jetzt können Einheimische und Besucher der Region Dirty Dancing in der Mountain Lake Lodge auch ohne ein Übernachtungspaket erleben,“ erklärt Heidi Stone, Präsidentin der Mountain Lake Lodge. „Dies ist eine aufregende Möglichkeit, das Gefühl sowie den Spaß des Klassikers und die geschichtsträchtige Destination kennenzulernen.“ Begeisterte Anhänger des Films sollten einen Abstecher zu Kellerman“s Gift Shop einplanen, dem ersten Ladengeschäft für offiziellen Dirty-Dancing-Merchandise, das so manche Kleidungs- und Erinnerungsstücke bietet. Ein Bestseller ist das rote T-Shirt mit der Aufschrift „I carried a watermelon“.

Das neue Giles County Trail Center at Mountain Lake Lodge bietet weitere Informationen zu den Erlebnissen inmitten der Blue Ridge Mountains, um die Destination rund um den Filmklassiker kennenzulernen.

Mehr Informationen zum Event und den Tickets gibt es unter www.mtnlakelodge.com

Virginia wie auch die US-Hauptstadt Washington, DC und der Bundesstaat Maryland gehören zur Capital Region USA – mehr Informationen stehen unter www.capitalregionusa.de

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden.

Firmenkontakt

Capital Region USA

Scott Balyo

P.O. Box 13352

23225 Richmond,VA

540/450-7593



http://www.capitalregionusa.de

Pressekontakt

Claasen Communication

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 – 6 87 81



http://www.claasen.de

Bildquelle: Sean Shannon Photography