diruj zeichnet die innovativsten Rechts- und Compliance-Abteilungen Deutschlands aus

IN-HOUSE PIONEER 2026 würdigt wegweisende Projekte, digitale Transformation und strategische Exzellenz im Inhouse-Rechtsmarkt

Frankfurt am Main, 24. Juni 2026 – Im Rahmen der Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen Konferenz wurden am Abend des 23. Juni 2026 erstmals die Gewinnerinnen und Gewinner des diruj IN-HOUSE PIONEER 2026 ausgezeichnet. Mit dem neuen Award würdigt diruj in acht Kategorien herausragende Innovationen in deutschen Rechts- und Compliance-Abteilungen und macht sichtbar, wie moderne Inhouse-Teams die Zukunft ihrer Organisationen aktiv gestalten.

Der IN-HOUSE PIONEER zeichnet zukunftsweisende Konzepte, Prozesse, Strategien, Technologien und Maßnahmen aus, die die Rechtsfunktion nachhaltig stärken und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg erhöhen. Bis zum Bewerbungsschluss Ende April 2026 wurden 27 Projekte eingereicht. Zu den Bewerbern zählten Unternehmenaller Größen aus verschiedensten Branchen.

„Die Qualität der Einreichungen hat eindrucksvoll gezeigt, wie stark sich die Rolle von Rechtsabteilungen verändert“,erklärt Dr. Michael Henning, Geschäftsführender Gesellschafter vom Deutschen Institut für Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen (diruj). „Digitalisierung, regulatorische Anforderungen, wirtschaftlicher Druck und die zunehmende strategische Einbindung von Legal treiben Innovationen voran. Die ausgezeichneten Projekte setzen hier neue Maßstäbe.“

Die Bewertung erfolgte durch diruj zusammen mit dem diruj-Fachbeirat als Jury anhand der Kriterien Innovationsgrad, strategischer Impact, Umsetzbarkeit, Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit sowie Klarheit und Belegbarkeit.

Mit dem IN-HOUSE PIONEER schafft diruj eine Plattform für innovative Lösungen, die bereits erfolgreich umgesetzt wurden oder sich in konkreter Realisierung befinden. Ziel ist es, Best Practices sichtbar zu machen und die Weiterentwicklung moderner Rechts- und Compliance-Funktionen zu fördern.Die nächste Bewerbungsphase für den diruj IN-HOUSE PIONEER startet im Januar 2027.

Die Gewinner des diruj IN-HOUSE PIONEER 2026

Innovation & Exzellenz in Ethik, Regulatorik & Nachhaltigkeit

Unite Services GmbH & Co. KG

Projekt: „Zuwendungsprüfer: Compliance auf Knopfdruck“

Ein KI-gestützter End-to-End-Prozess automatisiert die Prüfung und Freigabe von Geschenken und Einladungen. Die Lösung reduziert den Bearbeitungsaufwand erheblich und schafft gleichzeitig Transparenz und Revisionssicherheit.

Innovation & Exzellenz in HR und Arbeitsrecht

AUTODOC SEProjekt: „Employment Law as a Business Enabler – Enabling the Future of Work through a Global Operating Model“

Mit einem internationalen Operating Model positioniert AUTODOC das Arbeitsrecht als strategischen Business Enabler und unterstützt moderne globale Arbeitswelten durch Standards, Governance-Strukturen und digitale Toolkits.

Leadership für Innovation & Exzellenz

Marcel Ritter, General Counsel, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Projekt: „Marcel Ritter – Nachhaltiger Architekt der digitalen Rechtsabteilung“

Ausgezeichnet wurde die nachhaltige Transformationsleistung beim Aufbau einer modernen, digital ausgerichteten Rechtsorganisation mit starkem Fokus auf Legal Operations, Innovation und Kompetenzentwicklung.

Exzellenz in Zusammenarbeit und interdisziplinärer Innovation

Schwarz Corporate HR Solutions GmbH & Co. KG

Projekt: „Google.Schwarz – Einführung von Google Workspace“Die Rechtsabteilung begleitete gemeinsam mit IT, Datenschutz und Arbeitsrecht die Einführung von Google Workspace für rund 595.000 Mitarbeitende in 32 Ländern und etablierte Legal als aktiven Transformationspartner.

Innovation & Exzellenz in Aus- und WeiterbildungTelefónica Germany GmbH & Co. OHG

Projekt: „Legal Digital Ambassadors“Das Programm verankert digitale Kompetenzen nachhaltig in der Rechtsabteilung und fördert Innovation, Wissenstransfer und Kulturwandel durch juristische Multiplikatoren.

Innovation & Exzellenz in Vertrags- und DokumentenmanagementCansativa GmbH

Projekt: „CanContract“

Das KI-gestützte Vertragsökosystem digitalisiert den gesamten Vertragslebenszyklus und überzeugt durch hohe Automatisierung, regulatorische Passgenauigkeit und messbare Effizienzgewinne.

Innovation & Exzellenz in Digitaler Transformation

Unite Services GmbH & Co. KG

Projekt: „Legal Engineering bei Unite: Vom Verwalter zum Gestalter“Unter dem Leitbild „Automation-first“ entwickelte die Rechtsabteilung mehrere KI-gestützte Lösungen, die Prozesse automatisieren und Freiräume für strategische Rechtsberatung schaffen.

Innovation & Exzellenz in Legal Operations

Wüstenrot & Württembergische AG

Projekt: „Legal Operations Excellence“

Mit einer zentralen Legal-Management-Plattform wurde ein integriertes, revisionssicheres Legal-Operations-Modell geschaffen, das Prozesse, Daten und Steuerung in einer Lösung vereint.

Über diruj

Das Deutsche Institut für Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen (diruj) ist die führende unabhängige Plattform für Unternehmensjuristinnen und Unternehmensjuristen im deutschsprachigen Raum. Mit Veranstaltungen, Studien, Fachinformationen und Netzwerken unterstützt diruj die Weiterentwicklung moderner Rechtsabteilungen und fördert den Austausch innerhalb der Inhouse-Community.

Kontakt

Deutsches Institut für Rechtsabteilungen & Unternehmensjuristen GmbH

Anne-Laure Esters

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