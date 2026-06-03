Holger Ballwanz Immobilien: Discounter Immobilien Makler für die Off-Market Vermittlung von Discounter-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz an Investoren, Bestandshalter und Käufer

Holger Ballwanz Immobilien ist spezialisierter Discounter Immobilien Makler und vermittelt Off-Market Discounter-Immobilien, Supermarkt-Immobilien sowie Nahversorger-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz an Investoren, Bestandshalter und institutionelle Käufer. ( www.supermarkt-immobilien.com)

Discounter-Immobilien zählen zu den gefragtesten Segmenten im Bereich der Handelsimmobilien. Große Lebensmittelketten, langfristige Mietverträge sowie bonitätsstarke Mieter sorgen für stabile und planbare Cashflows. Für Investoren, Family Offices und institutionelle Anleger gehören Discounter-Standorte daher zu den besonders attraktiven Core-Investments im Einzelhandelsbereich.

Ein Großteil dieser Transaktionen findet nicht öffentlich statt, sondern wird diskret als Off-Market Discounter-Immobilie vermittelt.

Als erfahrener Discounter Immobilien Makler fokussiert sich Holger Ballwanz Immobilien auf den Ankauf, Verkauf und die diskrete Vermittlung von Discounter-Immobilien, Supermarkt-Immobilien, Nahversorger-Immobilien sowie Fachmarktzentren in der DACH-Region.

Das Unternehmen begleitet Eigentümer, Investoren und Betreiber entlang des gesamten Transaktionsprozesses – von der diskreten Marktansprache über die Käuferqualifizierung bis hin zur erfolgreichen Vermittlung oder zum Ankauf.

Wer eine Discounter-Immobilie verkaufen möchte, profitiert von einem etablierten Netzwerk aus Investoren, Family Offices, Bestandshaltern und institutionellen Marktteilnehmern. Durch die gezielte Off-Market-Vermarktung werden Verkaufsprozesse effizient, vertraulich und marktgerecht umgesetzt.

„Der Markt für Discounter- und Nahversorger-Immobilien ist durch eine dauerhaft hohe Nachfrage geprägt. Insbesondere Off-Market-Transaktionen gewinnen stark an Bedeutung, da Eigentümer und Investoren zunehmend Wert auf Diskretion und direkten Zugang zu qualifizierten Käufern legen“, so Holger Ballwanz.

Neben der Vermittlung für externe Eigentümer und Investoren kauft Holger Ballwanz Immobilien gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG auch ausgewählte Discounter-Immobilien, Supermarkt-Immobilien und Handelsimmobilien für den eigenen Bestand an.

Gesucht werden insbesondere:

• Discounter-Immobilien mit langfristigen Mietverträgen

• Lebensmittel-Discounter-Standorte in etablierten Lagen

• Nahversorger-Immobilien in Wohn- und Mischgebieten

• Fachmarktzentren mit Lebensmittelanker

• Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

• Einzelhandelsportfolios mit Discounter-Fokus

• Off-Market Discounter-Immobilien

Eigentümer, die eine Discounter-Immobilie verkaufen oder eine Handelsimmobilie diskret platzieren möchten, finden in Holger Ballwanz Immobilien einen erfahrenen Ansprechpartner für strukturierte Off-Market-Transaktionen und den direkten Zugang zu qualifizierten Investoren.

Holger Ballwanz Immobilien ist auf die Vermittlung, Ankauf und Verkauf von Discounter-Immobilien, Supermarkt-Immobilien, Nahversorger-Immobilien und klassischen Handelsimmobilien spezialisiert. Der Fokus liegt auf Off-Market-Transaktionen, Investmentimmobilien und nachhaltigen Einzelhandelsstandorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG werden zudem ausgewählte Handelsimmobilien und Discounter-Standorte für den eigenen Bestand erworben.

www.supermarkt-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.