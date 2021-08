Discover – das neue Album “steady on” ist ab sofort erhältlich

Die Band Discover veröffentlicht mit dem Album “steady on” eine CD, die Popmusik mit Einflüssen aus Gospel, Jazz und Country vereint – reinhören lohnt sich

Da Livekonzerte im vergangenen Jahr pandemiebedingt nicht möglich waren, nutzte die Band Discover aus dem Dreiländereck Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz diese Zeit, um ihr neues Album “steady on” zu produzieren. Die Musiker Katrin Steiner (Sopran), Elisabeth Grau (Mezzosopran), Judith Grisse (Alt), Alexandra Schulz (Alt), Ben Schulz (Piano), Markus Grisse (Drums & Percussion) und Sören Geil (Bass) nahmen für ihre neue CD insgesamt 13 Songs auf, darunter Coverversionen der bekannten Bands “Point of Grace” und “Majoy”.

Discover bleibt seinem Stil auch auf dem neuen Album treu. Die Songs sind geprägt vom besonderen mehrstimmigen Gesang, für den die Band bekannt ist. “Auch wenn der Mainstream im kirchlichen und freikirchlichen Kontext vermehrt auf Hillsongs und Lobpreismusik setzt, so war es uns wichtig, insbesondere mit mehrstimmigen Vocals die Geschichten der Songs zu erzählen und so eine einzigartige Stimmung zu schaffen”, erläutert Pianist Ben Schulz.

Der musikalische Schwerpunkt von Discover liegt darauf, Popmusik mit Einflüssen aus Gospel, Jazz und Country in einer unnachahmlichen Mehrstimmigkeit zu vereinen. Authentisch, ehrlich und direkt – so lautet das Motto von Discover, das auch auf dem neuen Album “steady on” deutlich zu hören ist. Die Songs berühren, bereichern, machen Spaß und gehen mitten ins Herz. “Musik ist für uns eine Brücke in neue Dimensionen, die nicht immer so leicht zugänglich sind. Neue Entdeckungen und Herausforderungen des Lebens prägen und verändern uns. Auch unser Glaube an Gott fühlt sich oft wie eine “Berg- und Talfahrt” an, lässt uns zweifeln, klagen, hoffen und trägt uns doch durch. Discover heißt für uns, über den Tellerrand zu schauen und offen für Neues zu sein, sich zu finden und neu zu erkennen. Mit unserer Musik wollen wir Menschen berühren und mit neuen Impulsen bereichern”, führt Alexandra Schulz, Sängerin bei Discover aus.

Die Songs des Albums “steady on” im Überblick:

1. You Are

2. Steady On

3. The Climb

4. Honey and Wine

5. Down

6. Worthless

7. Whisperin´ Your Name

8. You Are The Answer

9. You Warm My Heart

10. Love Like No Other

11. Who am I

12. I”ve Found The Way

13. Kyrie Eleison

Die neue CD ist ab sofort bestellbar unter https://discover-live.de/music/

Eine exklusive Hörprobe gibt es unter: https://discover-live.de/albums/steady-on/

Kontakt und viele weitere Informationen zu Discover finden Sie auf der Website: https://discover-live.de/

Kontakt

Discover Band

Alexandra Schulz

Aarstraße 6

35756 Mittenaar-Bicken

+49 2772 5820-10

mail@discover-live.de

http://discover-live.de

