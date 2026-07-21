Ditenso wird offizieller Partner von Planon für die DACH-Region

Gemeinsamer Fokus auf die Digitalisierung von Corporate Real Estate und Facility Management

Frankfurt – 16. Juli 2026 – Planon, ein weltweit führender Anbieter von Software für intelligentes und nachhaltiges Gebäudemanagement, baut das Partnernetzwerk in der DACH-Region weiter aus: Die Berliner Ditenso GmbH unterstützt Planon ab sofort als Beratungs- und Integrationspartner bei der Vermarktung des Integrated Workplace Management Systems (IWMS) und der Facility Services Business Solution (FSBS) und bringt dabei langjährige Erfahrung im Corporate Real Estate (CRE)- und Facility Management mit.

Die Partnerschaft unterstreicht die wachsende Bedeutung integrierter Plattformstrategien im Corporate Real Estate und Facility Management: Gerade große und international tätige Unternehmen suchen heute zunehmend nach Lösungen, mit denen sich Immobilien-, Workplace- und Service-Prozesse ganzheitlich steuern lassen. Durch die Kombination aus leistungsfähiger Technologie, tiefem Prozess-Know-how und langfristiger operativer Unterstützung wollen Planon und Ditenso Organisationen dabei unterstützen, ihre Immobilienportfolios effizienter, transparenter und zukunftssicher aufzustellen.

Seit der Gründung 2019 unterstützt Ditenso renommierte Enterprise-Kunden als Beratungsunternehmen und IT Managed Services Provider bei der Digitalisierung ihrer Corporate-Real-Estate-, Workplace- und Facility-Management-Prozesse. Zu den Kunden zählen international tätige Großunternehmen aus unterschiedlichsten Branchen – etwa Healthcare, Technologie, Manufacturing, Retail, Telekommunikation und Facility Services. Dabei begleitet Ditenso die Unternehmen bereits seit vielen Jahren auch bei der Einführung und dem Betrieb von Planon Lösungen – mit der nun erfolgten offiziellen Partnerzertifizierung wird die langjährige Zusammenarbeit jetzt auf eine neue Stufe gehoben.

„Für unsere Kunden wird es immer wichtiger, ihre Immobilien-, Workplace- und Facility-Management-Daten in einer durchgängigen Plattform zusammenzuführen und so ein robustes Fundament für belastbare Entscheidungen zu legen“, erklärt Cenk Yildirim, CEO von Ditenso. „Planon bietet dafür ein außergewöhnlich breites Lösungsportfolio, das von Mietvertrags- und Flächenmanagement über Facility Management bis hin zu Asset Management reicht. Gleichzeitig schätzen wir die offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die unsere Projekte seit vielen Jahren prägt. Der offizielle Partnerstatus ermöglicht es uns, Kunden künftig noch umfassender bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategien zu unterstützen.“

Ditenso begleitet Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus von Transformations- und Softwareprojekten – von der Prozessanalyse und Anforderungsdefinition über Architektur, Implementierung und Integration bis hin zu Managed Services und Betrieb. Dabei verfügt das Unternehmen über besondere Erfahrung in komplexen Enterprise-Umgebungen, in denen internationale Immobilien- und Facility-Management-Prozesse standardisiert, digitalisiert und miteinander vernetzt werden müssen. Ein zweiter Schwerpunkt neben der Vermarktung des Planon IWMS liegt auf der Planon Facility Services Business Solution (FSBS). Im Zusammenspiel der Lösungen können sowohl Corporate-Real-Estate-Organisationen als auch Facility-Service-Provider durchgängige digitale Prozesse etablieren – von der Flächen- und Asset-Verwaltung über das Auftragsmanagement bis hin zu Serviceerbringung, Reporting und Abrechnung.

„Mit Ditenso gewinnen wir einen Partner, der über herausragende technische und fachliche Expertise verfügt und die Anforderungen global agierender Enterprise-Unternehmen im Corporate-Real-Estate-Umfeld genau versteht“, betont Bernd Auer, Senior Partner Manager Central Europe bei Planon. „Das Team hat mit Planon bereits eine Reihe von Projekten realisiert und verbindet strategische Beratung mit hoher Umsetzungskompetenz. Wir freuen uns sehr darauf, die Zusammenarbeit auszubauen und gemeinsam neue Marktpotenziale in der DACH-Region und darüber hinaus zu erschließen.“

Weiterführende Informationen zu Planon und den Planon Lösungen finden interessierte Leser unter https://planonsoftware.com/de.

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für rund 3.750 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

Über Ditenso

Ditenso ist eine Beratung & IT Managed Services Provider mit Fokus auf Corporate Funktionen (v.A. Corporate Real Estate), Cyber Security Consulting und IT Compliance.

Ditenso unterstützt dabei internationale Konzerne mit einer Reihe von Experten im Bereich IT Projektmanagement, Prozessberatung, Softwareimplementierung und IT-Betrieb.

Mit ausgeprägter Expertise in Corporate Real Estate (CRE), IWMS, Facility Services Business Solutions (FSBS), ERP-Integration und modernen digitalen Plattformen ermöglicht Ditenso es Konzernen, integrierte Lösungen für einen effizienten und auditsicheren Betrieb zu implementieren und messbaren Business Value zu generieren.

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