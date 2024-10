Diversity Management in Unternehmen – Ein Must-have?

Führungsstrategien und Personalmanagement spielen zunehmend nicht nur in großen, sondern auch in mittelständischen und kleineren Unternehmen eine wichtige Rolle. In seinem neuen Buch „Diversity Management. Auswirkungen von Maßnahmen auf Unternehmen und deren Mitarbeitende. Eine empirische Studie aus den Ergebnissen und Erfahrungen von 263 Unternehmen“, das im Oktober 2024 bei GRIN erschienen ist, zeigt Herbert Wurst daher, wie wichtig Diversity Management mittlerweile für Unternehmen ist.

Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit sind Themen, die nicht nur in den Medien oft diskutiert werden. Vor allem im Arbeitsumfeld mittlerer und großer Unternehmen, aber auch in kleineren Betrieben, nehmen diese Werte einen immer höheren Stellenwert ein. Mitarbeitende achten zunehmend auf ihre Work-Life-Balance und damit einhergehend auch auf ihre Arbeitsbedingungen und das betriebliche Umfeld. Diversity Management ist dabei ein wichtiger Faktor, um Unternehmen nicht nur für Mitarbeitende, sondern auch für Geschäftspartner und Kunden attraktiver zu gestalten. Ein erfolgreiches Diversity Management kann zudem ein entscheidender Wettbewerbsvorteil gegenüber wirtschaftlichen Konkurrenten sein.

Diversity Management als Teil des Personalmanagements

Welche Ziele werden mit Diversity Management verfolgt? Welche Maßnahmen zur Förderung von Diversity Management gibt es in Unternehmen? Wie beeinflusst Diversity Management die Zusammenarbeit in Unternehmen? Welchen Stellenwert hat das Diversity Management innerhalb des Personalmanagements eines Unternehmens? Wie wirken sich Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten, Teilzeitangebote, Job Sharing, mobiles Arbeiten, Betriebskindergärten, Diversity-Trainings und Quotenregelungen aus? Diese und weitere Fragen beantwortet Herbert Wurst in seinem neuen Buch. Der Autor beleuchtet dabei nicht nur die Ergebnisse einer einzigartigen Studie mit Daten und Einschätzungen von 263 Unternehmen und Organisationen zu den Auswirkungen von Diversity Management, sondern gibt auch praktische Ratschläge, wie Diversity Management erfolgreich in ein Unternehmen integriert und umgesetzt werden kann. Denn erfolgreiches Diversity Management stellt einen nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen dar. Mit seiner wissenschaftlichen Studie richtet sich Herbert Wurst an die Führungsebenen von Unternehmen, sowie speziell an die Fachbereiche Personal Management, Diversity Management, Talent Management und Nachhaltigkeit, aber auch an Fachkräfte der Psychologie und Pädagogik, sowie andere Interessierte.

Über den Autor

Herbert Wurst ist Psychologe, Wirtschaftspsychologe, Diplom-Betriebswirt und zertifizierter Mediator. Er steht für Gleichberechtigung, Chancengleichheit, erfolgreiche Nutzung von Ressourcen und die Unterstützung Schutzbedürftiger. Er hat die Erfahrung, dass sich diese Werte sowohl auf das Zusammenleben der Menschen als auch den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen und Organisationen positiv auswirken. Herbert Wurst bringt sein Wissen und seine Erfahrungen auch als familienpsychologischer Sachverständiger und Vertreter von Kindern in familiengerichtlichen Verfahren ein. Diese Expertise lässt der Autor auch in seinem neuen Buch miteinfließen. Kontakt: studie.diversity@wk-mail.de

Das Buch ist im Oktober 2024 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-389-07669-9).

