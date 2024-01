DIY-Domain: Wo’s heimwerken zuhause ist …

Stellt euch vor, ihr habt eine Website, deren Adresse schon direkt verrät, dass es bei euch ums Selbermachen geht. Das ist wie ein Schild über eurem virtuellen Laden, das laut ruft: „Hier gibt“s alles für DIY-Enthusiasten!“ Total praktisch für alle, die Werkzeuge oder DIY-Materialien verkaufen, oder auch für Baumärkte.

Lasst mich kurz erklären, warum die DIY-Domain der absolute Knaller ist:

Marken-Power: Eine DIY-Domain ist wie ein Bekenntnis zur DIY-Welt. Sie zeigt allen, dass ihr voll und ganz dabei seid. Das stärkt eure Marke und euer Image als DIY-Profi.

Besser gefunden werden: Suchmaschinen lieben es, wenn die Adresse einer Website auch das Thema widerspiegelt. Mit einer DIY-Adresse seid ihr also gleich viel sichtbarer im Netz.

Direkt zur Zielgruppe: So eine DIY-Domain spricht genau die Leute an, die ihr erreichen wollt – die DIY-Community. Das ist wie ein geheimer Handshake, der zeigt: „Wir gehören zusammen.“

Stecht aus der Masse heraus: In der riesigen Online-Welt fällt man mit einer DIY-Domain sofort auf. Das ist wie eine bunte Farbe in einem Raum voller weißer Wände.

Einfach zu merken: Kurz und knackig – so bleiben Adressen im Kopf. Stellt euch vor: „hammerundnagel.diy“ statt „hammerundnagel-online-baumarkt.de“. Welche würdet ihr euch eher merken?

Also, liebe DIY-Fans und Profis, eine DIY-Domain ist wie ein Werkzeug, das nicht in eurem Kasten fehlen sollte. Damit zeigt ihr, dass ihr voll im Trend liegt, verbessert eure Online-Präsenz und vernetzt euch mit Gleichgesinnten. Also, worauf wartet ihr? Schnappt euch eure persönliche DIY-Domain und zeigt der Welt, was in euch steckt!

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/diy-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/diy-domain.html (English)

