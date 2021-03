DIY Möbel für Balkon und Terrasse

AUER Packaging macht Palettensofas robust und wetterfest

Nie haben die Deutschen mehr Zeit im eigenen Zuhause verbracht als im Pandemiejahr 2020. Und auch 2021 lassen sich Reisen und Ausflüge nur vorsichtig planen. Nach den langen Wintertagen wächst die Vorfreude auf schöne Stunden auf Balkon oder Terrasse. DIY Outdoor-Möbel aus Paletten sind nach wie vor sehr beliebt. Damit diese lange Freude machen, sind die Paletten von AUER Packaging aus hochwertigem Kunststoff eine schöne Alternative zu witterungsanfälligem Holz.

Outdoor-Möbel in Eigenbau

Individuelle Möbel, die sich ganz nach Platz und Personenzahl variieren lassen, eignen sich für Balkon und Terrasse gleichermaßen. Je nach Anzahl der Paletten lassen sich Sessel und Sofas in unterschiedlichen Größen und Sitzhöhen gestalten. Die Paletten von AUER Packaging werden dafür übereinander bis zur gewünschten Sitzhöhe gestapelt – mehrere nebeneinander ergeben ein Loungesofa. Passende Sitzkissen einfach aus Schaumstoff zuschneiden und mit Stoff beziehen oder fertige Kissen kaufen.

Witterungsbeständig und lichtecht

Palettensofas aus Holz setzt die Witterung stark zu. Das Holz fault und splittert oft schon nach kurzer Zeit. Nur durch mühsames Abschleifen und regelmäßiges Lasieren lässt sich dieser Prozess verlangsamen. Eine langlebige und pflegefreie Alternative bieten Paletten aus hochwertigem Kunststoff. Besonders nachhaltig sind die Reinraumpaletten aus Regenerat: Hierfür verwendet AUER Packaging nur recycelten Kunststoff. Gegenüber Frost, Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit ist das Material nahezu immun. Wer es farbenfroh mag, kann neben grau und schwarz individuelle Farben auswählen. So werden die Möbel Marke Eigenbau zum persönlichen Designerstück.

Qualität ab Stückzahl eins

AUER Packaging bietet seit über 30 Jahren sowohl Industriekunden als auch Endkunden ein großes Sortiment an hochwertigen Kunststoffprodukten. Besonders attraktiv für Endkunden: Das gesamte Produktsortiment von AUER Packaging ist ab Stückzahl eins verfügbar. Zudem zeichnet das Familienunternehmen aus Oberbayern eine hohe Qualität und ein smarter Designanspruch aus. Alle Produkte sind Made in Bavaria: Von der Entwicklung, über die Produktion bis hin zur Vermarktung werden alle Prozesse in Bayern durchlaufen.

Das gesamte Produktsortiment von AUER Packaging ist im Online-Shop verfügbar: https://www.auer-packaging.com/de/de/

Die AUER Packaging GmbH mit Hauptsitz in Amerang (Oberbayern) ist auf die Produktion und den Vertrieb von Transport- und Lagerbehältern aus Kunststoff spezialisiert. Das Unternehmen bietet branchenübergreifend hochwertige Produkte für Lagerung und Transport von festen und flüssigen Materialien in jeglicher Größe. Das Lieferprogramm reicht von Sichtlagerkästen, Regal- und Materialflusskästen (C-Teile) für Regallager über runde oder ovale Container für die Chemie- und Lebensmittelindustrie bis hin zu stapelbaren KLT-Behältern, Großladungsträgern, Eurobehältern, Systemboxen, Schutzkoffern sowie Paletten in diversen Größen und Ausführungen. AUER Packaging blickt seit Jahren auf ein konstantes, 2019 auf ein starkes Wachstum zurück. Das Unternehmen produziert pro Jahr rund 42 Millionen Kunststoffbehälter. Zu den Kunden zählen u.a. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Bosch sowie VW. Modernste Technik und hochqualifizierte Mitarbeiter sind der Garant für eine effiziente Produktion, ausschließlich “Made in Germany”. Das Unternehmen betreibt ein systematisches Energiemanagement nach ISO 50001 und ist nach ISO 9001 zertifiziert. Der Jahresumsatz lag im Jahr 2019 bei 100 Mio. Euro.

https://www.auer-packaging.com/de/de/

Bildquelle: @AUER Packaging