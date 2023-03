DJ für die Hochzeit in Karlsruhe: Stundensatz oder pauschal?

In Karlsruhe DJ für Hochzeit buchen: Was beim Honorar zu beachten ist

KARLSRUHE. Ein professioneller DJ sorgt auf einer Hochzeit für einen würdigen und zugleich passenden musikalischen Rahmen. Programmpunkte, wie den gemeinsamen Nachmittagskaffee oder Spiele, unterstreicht er mit entsprechender Hintergrundmusik. Später begeistert er die Tanzwütigen. Mittlerweile gibt es für diese Herausforderung spezialisierte Hochzeits-DJs, die Musik und Moderation auf hohem Niveau bieten. Doch wie gestalten sich bei einem DJ die Kosten? Sollten Brautpaare einen Stundensatz vereinbaren oder ein pauschales Paket buchen?

So unterschiedlich kann ein DJ für die Hochzeit in Karlsruhe abrechnen

Bei DJs haben sich diverse Abrechnungsmodelle etabliert. Zwei grundsätzliche Ansätze stehen sich gegenüber: Einige Discjockeys rechnen exakt nach Stunden ab. Kosten für die Anfahrt und Zusatzleistungen berechnen sie separat. Andere DJs werben dagegen mit Paketen, die eine bestimmte Zeitspanne des Musikauflegens beinhalten. Meist sind weitere Kostenpunkte wie die Aufwendungen für die Anfahrt und die Technikmiete im Leistungspaket inklusive.

Der Vorteil von Paketlösungen ist die Kostentransparenz. Brautpaare wissen im Vorfeld, welche Kosten anfallen. Bei einer Abrechnung nach Stundensatz kann es zu überraschenden Mehrkosten kommen, sofern der Vertrag keine Höchstgrenze benennt. Ein weiterer Vorteil des Paketpreises ist die übersichtliche Rechnung. Der vereinbarte Gesamtpreis umfasst mehrere Leistungen, während die Abrechnung nach Stundensatz eine detaillierte Auflistung aller Einzelleistungen erfordert.

DJ für Hochzeit in Karlsruhe: pauschale Leistungspakete attraktiv

Pauschale Lösungen für den Hochzeits-DJ in Karlsruhe erweisen sich für beide Seiten als vorteilhaft. Das betont DJ Zalmii, der häufig auf Hochzeiten in der Region auflegt: „Ich weiß, was ich verdiene. Das Brautpaar weiß, welche Kosten anfallen“ Der bekannte Discjockey arbeitet mit umfangreichen Pauschalangeboten, die er Silver-, Gold- und Platin-Paket nennt. Der Platin-Tarif enthält unter anderem zehn Stunden Live-Musik, Anfahrtskosten für eine Strecke bis 150 km und vielfältiges technisches Equipment inklusive An- und Abbau. Bei den meisten Brautpaaren decken diese Leistungspakete den Bedarf vollständig ab. Bei Sonderwünschen wie bestimmten Ton- und Lichtanlagen kommt eine Zusatzgebühr hinzu. Discjockey Zalmii stellt fest: „Für meine Auftraggeber und mich ist das der perfekte Mix aus einfacher Pauschallösung und Flexibilität bei Bedarf.“

