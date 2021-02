djive Flowmate Arc Heater – wohlige Wärme, frische Brise und saubere Luft

Der neue Flowmate Arc Heater ist die stylishe 3-in-1-Lösung von djive. Er vereint einen kraftvollen rotorlosen Ventilator, effizienten Heizlüfter und hygienischen Luftreiniger in einem formschönen Gehäuse.

Gelsenkirchen, 15. Februar 2021 – Egal ob draußen gerade klirrende Kälte herrscht oder drückende Hitze – der neue rotorlose Ventilator und Heizlüfter djive Flowmate Arc Heater sorgt zuhause das ganze Jahr über für angenehme Temperaturen. Darüber hinaus reinigt das 3-in-1-Gerät gleichzeitig die Raumluft mit einer Kombination aus HEPA-Filterung und integrierter UV-Desinfektion – alles auch auf Zuruf dank Unterstützung von Amazon Alexa, Google Home und IFTTT. Der djive Flowmate ARC Heater ist ab heute im Fachhandel und online verfügbar für 299,99 Euro (UVP inkl. Mwst.). Weitere Modelle der Flowmate-Arc-Familie werden über eine Luftbefeuchtung verfügen oder dank integriertem Akku mobil sein – diese Varianten werden im Jahresverlauf auf den Markt kommen.

Angenehme Temperaturen in jedem Raum

Gerade in den kalten Monaten schätzt man eine behagliche Raumtemperatur – nicht nur im Wohnzimmer sondern auch in Räumen, die vielleicht nicht über eine vollwertige Heizung verfügen. Der djive Flowmate Arc Heater verfügt über ein intelligentes Heizsystem mit bis zu 2.000 Watt und eingebautem Temperatur-Sensor. So sorgt er rund um die Uhr für angenehme und gleichbleibende Wärme in jedem Raum.

Saubere Luft für ein gesundes Zuhause

Besonders wenn man tagsüber aufgrund kalter Außentemperaturen die Fenster lieber geschlossen hält, punktet der djive Flowmate Arc Heater durch seine zuverlässige Luftreinigungs-Funktion, über die sich nicht nur Allergiker freuen. Der wechselbare HEPA-13-Filter sorgt für beste Luftqualität in Innenräumen und entfernt Allergene, Keime oder Aerosole zu 99,95 Prozent. Die zusätzliche integrierte UV-Desinfektion bekämpft Bakterien, Viren und Pilze – für ein sicheres Gefühl und saubere Atemluft.

Frisch in den Sommer – mit kraftvollem Luftstrom

In den Sommermonaten sorgt der Ventilator-Modus des djive Flowmate Arc Heater mit neun Geschwindigkeitsstufen, 80° Rotation und leistungsstarkem Turbo-Modus für schnelle Abkühlung im ganzen Raum. Im Auto-Modus passt der Ventilator die Geschwindigkeit automatisch an die Luftqualität an. Das rotorlose Design ist dabei besonders effizient und sicher, auch wenn Kinder und Haustiere in der Nähe des Lüfters spielen.

Stylish und bei Bedarf besonders leise

Nicht zuletzt ist der djive Flowmate Arc Heater ein formschöner Hingucker, der sich nahtlos in jedes Raumdesign einpasst – wahlweise in den Farbvarianten “Clean White” und “Metallic Grey”. Sogar nachts im Schlafzimmer leistet der Lüfter zuverlässig und leise seinen Dienst – im Ruhemodus arbeitet er mit unter 30dB besonders geräuscharm und garantiert ein angenehmes Schlafklima.

Einfach zu bedienen und kompromisslos smart

Ob über die mitgelieferte Fernbedienung, die kostenfreie djive Home App für iOS und Android oder per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Home – der djive Flowmate Arc Heater lässt sich kinderleicht und komfortabel bedienen. Per IFTTT-Integration kann er auch in komplexe Smart-Home-Szenarien eingebunden werden. Wer einmal nachts aufstehen muss, weiß sicher nicht nur eine dezente smarte Beleuchtung per Bewegungsmelder zu schätzen, sondern auch ein wohlig warmes Badezimmer dank bereits aktivem Heizlüfter.

Verfügbarkeit und Preis

Der djive Flowmate Arc Heater ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 299,99 Euro (inkl. MwSt.) in den Farben Clean White und Metallic Grey verfügbar. Es gibt ihn im Webshop auf www.djive.eu sowie im Onlinehandel und über Elektronikpartner im Einzelhandel.

Über djive

Innovationen rund um Sauberkeit und gute Luft – djive sorgt mit seinen Produkten für ein smarteres Zuhause. Vom kompakten Handstaubsauger bis hin zum Turmventilator mit eingebautem Luftreiniger bietet das Unternehmen eine Vielzahl erschwinglicher Lösungen an, die darüber hinaus auch noch gut aussehen. Die dynamische Marke wird exklusiv in Europa durch die Robovox Distributions GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen vertrieben. Ein Team kreativer und engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich dort zur Mission gemacht, den Wohnraum der Menschen mit Stil zu verzaubern. Die vielseitigen Staubsauger, Luftreiniger und Lüfter-Modelle von djive sind im Webshop unter www.djive.eu sowie über Online-Händler und Elektronikpartner im Einzelhandel erhältlich. Bring magic into your home – with djive!

Firmenkontakt

Robovox Distributions GmbH

Anika Wessels

Hamburger Straße 11

45889 Gelsenkirchen

0209 5130380

awessels@robovox.eu

https://www.robovox.eu/

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Erik Walter

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 (0)911 310 910 0

djive@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.