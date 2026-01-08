DKL Rheinland Cup feiert Premiere

Auftakt einer hochklassigen Jugend-Basketballturnierreihe im Rheinland

Düsseldorf/Köln/Leverkusen, 08. Januar 2026 – Mit dem DKL Rheinland Cup startet ein neues, leistungsorientiertes Jugend-Basketballturnier im Rheinland. Am Samstag und Sonntag, den 10. und 11. Januar 2026, wird Köln erstmals zum Treffpunkt für ambitionierte Nachwuchsteams der Altersklassen U10 bis U14 aus ganz Deutschland.

Der DKL Rheinland Cup bringt sportliche Qualität, intensive Wettkämpfe und eine besondere Turnieratmosphäre zusammen. Über zwei Tage hinweg erleben junge Spielerinnen und Spieler intensive Spiele auf hohem Niveau, klare Wettbewerbsstrukturen und ein Umfeld, das Leistung, Fairness und Begeisterung für den Basketball in den Mittelpunkt stellt.

Ein Turnier mit Anspruch und Perspektive

Der DKL Rheinland Cup ist der Auftakt einer neuen Turnierreihe im Rheinland, die sich bewusst an Teams richtet, die regelmäßige sportliche Vergleiche auf erhöhtem Leistungsniveau suchen. Ziel ist es, ein Turnierformat zu etablieren, das qualitativ hochwertige Matchups ermöglicht und jungen Mannschaften wertvolle Wettkampferfahrungen bietet.

Im Mittelpunkt steht der sportliche Vergleich unter anspruchsvollen Bedingungen sowie ein respektvolles, leistungsorientiertes Miteinander.

DKL Rheinland Basketball – der Veranstalter

Ausrichter des Turniers ist DKL Rheinland Basketball, eine vereinsübergreifend arbeitende Nachwuchsinitiative im Rheinland. Das Projekt verbindet junge Talente aus unterschiedlichen Regionen – unter anderem aus Köln, Düsseldorf, Leverkusen und dem Bergischen Land – und ergänzt die Vereinsarbeit durch zusätzliche Trainingsformate, Turnierteilnahmen und strukturierte Entwicklungsangebote.

DKL Rheinland Basketball steht für Zusammenarbeit statt Konkurrenzdenken und verfolgt den Anspruch, leistungsorientierten Jugendbasketball auf hohem Niveau sichtbar und erlebbar zu machen.

Sportliche Leitung mit regionaler Expertise

Die sportliche Ausrichtung des Turniers wird von einem erfahrenen Trainerteam von DKL Rheinland Basketball begleitet. Zum Team gehören Coaches aus etablierten Vereinen des Rheinlands:

– Lotola Otshumbe (Initiator, RheinStars Köln)

– Makaty Mbaye (BAYER GIANTS Leverkusen)

– Torsten Hertrampf (BBV Köln-Nordwest)

– Fady El-Murr (SG ART Giants Düsseldorf)

Gemeinsam bringen sie ihre Erfahrung und Leidenschaft ein, um ein Turnier auf hohem sportlichem und organisatorischem Niveau zu gewährleisten.

Starke Partner, starker Standort

Die Premiere des DKL Rheinland Cups wird in Köln in Kooperation mit den RheinStars Köln umgesetzt. Der Standort Köln bietet mit seiner zentralen Lage, sehr guten Erreichbarkeit und basketballaffinen Umgebung optimale Voraussetzungen für ein Turnier dieser Ausrichtung.

Sponsor des Turniers

Der DKL Rheinland Cup wird zudem von der pressrelations GmbH unterstützt. pressrelations ist ein international tätiger Anbieter für Medienbeobachtung und Kommunikationsanalyse und begleitet Organisationen, Unternehmen und Institutionen bei der professionellen Auswertung von Medienresonanz. Mit dem Engagement beim DKL Rheinland Cup unterstützt pressrelations die Premiere eines leistungsorientierten Nachwuchsturniers im Basketball.

Einordnung

Der DKL Rheinland Cup feiert im Januar 2026 in Köln seine Premiere und bündelt leistungsorientierten Jugendbasketball aus verschiedenen Regionen und Vereinen in einem hochklassigen Turnierformat.

DKL Rheinland Basketball ist eine vereinsübergreifende Förderinitiative für junge Basketballtalente aus dem gesamten Rheinland – von Düsseldorf, Köln und Leverkusen bis in das Bergische Land und umliegende Regionen. Ziel ist es, ambitionierten Spielerinnen und Spielern der Altersklassen U10 bis U14 ergänzend zum Vereinstraining hochwertige Einheiten mit erfahrenen Coaches, Spielpraxis bei hochklassigen Turnieren und gezielte individuelle Förderung zu bieten. Im Mittelpunkt stehen nicht Vereinsrivalitäten, sondern die gemeinsame Entwicklung sportlicher Fähigkeiten, Teamgeist und sozialer Kompetenzen – für eine starke Perspektive im leistungsorientierten Basketball.

Kontakt

DKL Rheinland Basketball

Fady El-Murr

Stephanienstraße 36

40211 Düsseldorf

+49 211 175 20 77 – 10



http://www.dklrheinlandbasketball.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.