DLMS UA und OpenADR Alliance vereinbaren Zusammenarbeit

Zum verstärkten interoperablen Austausch von Smart-Meter-Daten am Netzrand

Dienstag, 14. April 2026: Die DLMS User Association (DLMS UA), eine führende Vereinigung für den interoperablen und sicheren Datenaustausch, und der Branchenverband OpenADR Alliance haben eine globale Kooperationsvereinbarung bekannt gegeben. Gemeinsam wollen sie den interoperablen, standardbasierten Austausch von Stromdaten am Netzrand fördern. Die Vereinbarung umfasst den nahtlosen, sicheren Datenaustausch zwischen dem weit verbreiteten Standard DLMS/COSEM für Smart-Meter-Daten und den bidirektionalen Datensignalen des OpenADR-Standards, der Lastregelung, das Management dezentraler Energieressourcen (DER) sowie Flexibilität im Netz ermöglicht.

Viele Versorgungsbetriebe modernisieren derzeit ihre Netzabläufe und skalieren ihre DER- und Energieflexibilitätsprogramme. Das macht klar definierte Schnittstellen zwischen der regulierten Versorgungsinfrastruktur und dynamischen Energiemanagement-Umgebungen in Privathaushalten und Gebäuden immer wichtiger. Durch die Verknüpfung von standardisierten Datenmodellen und Flexibilitätssignalen entsteht eine Grundlage für skalierbare, interoperable Implementierungen, ohne die architekturelle Flexibilität bei der Lösungsentwicklung oder die Marktfreiheit einzuschränken.

Dank der Vereinbarung sind DLMSUA und OpenADR nun in der Lage, technische Informationen auszutauschen, Arbeiten schon im Entwurfsstadium zu überprüfen und zu kommentieren, spontan Projektteams einzusetzen und technische Aktivitäten zu koordinieren. So können sie zweckmäßige, interoperable und standardbasierte Lösungen für Energieflexibilität sowie Einblicke in das Verbraucherverhalten schneller voranbringen. Beide Organisationen bleiben unabhängig und betreiben die eigenen Programme und Zertifizierungsprojekte weiterhin getrennt voneinander.

„Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer verstärkten Interoperabilität am Netzrand“, so Sergio Lazzarotto, Präsident der DLMS User Association. „DLMS/COSEM stellt ein robustes, international anerkanntes Datenmodell für die intelligente Zählerstandablesung bereit. Durch die Schaffung eines klaren, standardisierten Mappings mit OpenADR definieren wir eine zweckmäßige Schnittstelle zwischen Wirkungsgradmessung und Flexibilitätsmärkten. Dies ermöglicht eine skalierbare, zukunftssichere Lösung mit der Präzision, die für regulierte und messtechnisch relevante Anwendungen erforderlich ist.“

Rolf Bienert, Managing und Technical Director bei der OpenADR Alliance, fügt hinzu: „Durch diesen Zusammenschluss entsteht zum ersten Mal eine klar definierte Brückenoption zwischen Smart-Meter-Systemen und kundenseitigen Flexibilitätsressourcen. OpenADR legt Wert darauf, dass Kunden das Equipment, das sie besitzen und für das sie bezahlt haben, auch selbst kontrollieren. Allerdings sind wir uns durchaus bewusst, dass Systeme mit größerem Verbrauch in engere Kontrollmechanismen eingebunden sein müssen. Durch die Brücke zwischen DLMS und OpenADR ergibt sich eine hervorragende Möglichkeit, beides zu erreichen.“

Im Rahmen der Vereinbarung werden sich DLMS UA und die OpenADR Alliance auf spezifische Arbeitsbereiche konzentrieren, wie etwa technisches Mapping, internationale Standardisierungspfade, die Koordination von Zertifizierungen und zweckmäßige Lösungen für die Energiebranche.

Kernaufgaben sind:

-Entwicklung eines strukturierten Mappings zwischen den COSEM- und OpenADR-Datenmodellen, um die einheitliche Interpretation der relevanten Informationen am Netzrand zu gewährleisten.

-Bildung von einer oder mehreren Arbeitsgruppen innerhalb von internationalen Standardisierungsorganisationen zur Veröffentlichung und Pflege des standardisierten Mappings.

-Beurteilung der potenziellen Vorteile eines Übergangs von DLMS/COSEM zu OpenADR, einschließlich Anwendungsfälle, bei denen Daten mit messtechnischer Relevanz involviert sind.

-Koordinierung von Zertifizierungsverfahren, sofern zutreffend, wobei jede Organisation die eigenen Zertifizierungsprogramme weiterhin unabhängig verwaltet.

Über die DLMS User Association

Die DLMS User Association ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Standardisierung von Datenmodellen und -formaten für den telekommunikationsunabhängigen Datenaustausch im Energie- und Wassersektor widmet. Die DLMS UA entwickelt und pflegt die weltweit anerkannten DLMS-Spezifikationen, die das DLMS/COSEM-Datenmodell, das Datenformat und die Anwendungsschicht definieren und einen sicheren und interoperablen Datenaustausch zwischen Mess- und Managementsystemen im Energie- und Wassersektor ermöglichen. DLMS/COSEM ist das einzige standardisierte, interoperable, evolutive und rechtlich relevante Datenmodell. Es ist weltweit in über 300 Millionen Geräten im Einsatz und wird durch ein robustes Zertifizierungsprogramm unterstützt. Weitere Informationen unter https://www.dlms.com/.

Die OpenADR Alliance ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die Entwicklung, Einführung und Einhaltung von OpenADR und ähnlichen Standards zu fördern. Sie hilft Versorgungsbetrieben, immer größere Mengen an dezentralen Energieressourcen (DER) zu verwalten, darunter erneuerbare Energien, Energiespeicher, Lastregelung und Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge. Der OpenADR-Standard unterstützt die Kommunikation mit allen DER-Ressourcen, um Änderungen der Lastverteilung, Energiezufuhr und Leistungsdaten von DER-Anlagen zu verwalten. Über den EcoPort-Standard können zusätzliche intelligente Geräte angebunden werden. Weitere Informationen unter http://www.openadr.org/

Kontakt

OpenADR

Silja Ingham

111 Deerwood Road Suite 200

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Bildquelle: DLMS UA