DM Solutions startet neuen Angebotsvergleich für Hosting-Kunden

Unternehmen und Privatpersonen können bestehende Hosting-Verträge prüfen lassen und erhalten transparente Vergleichsangebote oder eine ehrliche Einschätzung ihres aktuellen Tarifs

Neuer Service für mehr Transparenz im Hosting-Markt

Die DM Solutions GmbH aus Hanau erweitert ihren Kundenservice um einen neuen Angebotsvergleich für Hosting-Lösungen https://www.dmsolutions.de/angebotsvergleich.html. Ab sofort können Interessenten auf der Unternehmenswebseite ihren bestehenden Hosting-Vertrag oder die letzte Rechnung ihres aktuellen Webhosters hochladen und erhalten daraufhin ein individuelles Vergleichsangebot von DM Solutions.

Ziel des neuen Services ist es, Unternehmen, Agenturen und privaten Kunden eine transparente Orientierung im Hosting-Markt zu bieten und mögliche Einsparpotenziale sichtbar zu machen.

Hosting-Kosten und Leistungen besser vergleichen

Im Laufe der Zeit erhöhen viele Hosting-Anbieter ihre Preise oder verändern ihre Leistungen. Für Kunden wird es dadurch häufig schwierig, bestehende Verträge objektiv zu bewerten oder unterschiedliche Angebote sinnvoll miteinander zu vergleichen. Genau an diesem Punkt setzt der neue Angebotsvergleich der DM Solutions GmbH an.

Nach dem Upload der Unterlagen analysiert das Unternehmen die bestehende Hosting-Lösung und erstellt bei Bedarf ein alternatives Angebot. Dabei steht jedoch nicht ausschließlich ein Anbieterwechsel im Vordergrund. Sollte sich herausstellen, dass das aktuelle Hosting-Angebot des Kunden bereits fair und leistungsstark ist, weist die DM Solutions GmbH ausdrücklich darauf hin und empfiehlt keinen Wechsel.

Fairness und Transparenz als Grundprinzip

„Viele Kunden wissen gar nicht, ob ihr aktueller Hosting-Tarif noch zeitgemäß oder wirtschaftlich sinnvoll ist. Mit unserem Angebotsvergleich möchten wir Transparenz schaffen und Unternehmen eine ehrliche Einschätzung ermöglichen. Wenn wir ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können, zeigen wir das natürlich auf. Gleichzeitig sagen wir aber auch offen, wenn ein bestehendes Angebot bereits sehr gut ist und ein Wechsel keinen echten Mehrwert bringen würde“, erklärt Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer der DM Solutions GmbH https://www.dmsolutions.de/.

Durch diesen transparenten Ansatz möchte das Unternehmen langfristiges Vertrauen schaffen und Kunden eine objektive Grundlage für ihre Hosting-Entscheidung bieten.

Vergleich für Unternehmen, Agenturen und Online-Shops

Der Angebotsvergleich richtet sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen, Agenturen, Online-Shops sowie Betreiber professioneller Webseiten. Verglichen werden unter anderem Leistungen wie Speicherplatz, Performance, Sicherheitsfunktionen, Support, Vertragslaufzeiten und monatliche Kosten. Dadurch erhalten Kunden eine deutlich bessere Entscheidungsgrundlage für ihre zukünftige Hosting-Strategie.

Neben klassischen Shared-Webhosting-Angeboten bietet die DM Solutions GmbH auch Managed Server, individuelle Hosting-Lösungen sowie leistungsstarke Hosting-Produkte für professionelle Webprojekte an.

Hosting-Beratung mit persönlichem Service

Mit dem neuen Angebotsvergleich erweitert die DM Solutions GmbH ihren Servicegedanken um einen zusätzlichen Beratungsansatz, der auf Transparenz, Fairness und persönlicher Betreuung basiert. Unternehmen und Interessenten können den neuen Angebotsvergleich ab sofort direkt über die Webseite der DM Solutions GmbH nutzen.

Journalisten und Fachredaktionen, die weitere Informationen zum Angebotsvergleich oder zu den Hosting-Angeboten der DM Solutions GmbH erhalten möchten, können sich direkt an das Unternehmen wenden.

DM Solutions ist Full-Service Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. Hierbei deckt DM Solutions die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) und Online-Shop Systeme (Magento, Shopware, Prestashop, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig über 6600 Kunden aus 38 Ländern. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

Kontakt

DM Solutions GmbH

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

06181 – 5023010



https://www.dmsolutions.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.