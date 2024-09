dmexco 2024: Commerce-Ziele gemeinsam Wirklichkeit werden lassen

Zwischen Wunsch und Realität des E-Commerce

E-Commerce hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Viele Unternehmen stehen dabei vor der Herausforderung, ihre digitalen Geschäftsziele mit den tatsächlichen Bedürfnissen ihrer Kunden in Einklang zu bringen. SQLI, ein führendes internationales Full-Service-Digitalunternehmen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Kluft zu überbrücken und dabei die Digitalisierung voran zu treiben. Frau Isabella Nowicki, Digital Business Consultant bei SQLI, spricht im Interview über die drängendsten Herausforderungen im E-Commerce und wie SQLI Lösungswege findet, um die Ziele ihrer Kunden zu realisieren.

„Hi, how“s your commerce?“ – Zuhören als Schlüssel zum Erfolg

Redakteur: Frau Nowicki, auf der dmexco 2024 führen Sie auf der Messepräsenz von SQLI interaktive Tischgespräche mit Kunden und Interessenten unter dem Motto „Hi, how“s your commerce?“. Was ist die Motivation hinter diesem Konzept?

Isabella Nowicki: Der Gedanke hinter diesen Gesprächen ist, dass wir den Messebesuchern eine Plattform bieten wollen, um ihre konkreten Herausforderungen im E-Commerce offen zu diskutieren. Oft wird in der Branche über Trends und Innovationen gesprochen, aber die eigentlichen Bedürfnisse der Unternehmen bleiben auf der Strecke. Uns ist es wichtig, genau hier anzusetzen und durch aktives Zuhören die „Pains and Needs“ der Teilnehmer zu verstehen. Denn oft sind die Basisarbeiten noch nicht vollständig erledigt und die Veränderungen sowohl in der Branche als auch in der Gesellschaft müssen verstanden werden. Erst wenn wir genau wissen, wo der Schuh drückt, können wir individuelle Lösungen erarbeiten, die tatsächlich funktionieren.

Herausforderungen im digitalen Wandel meistern

Redakteur: Welche Fragen oder Themen stehen in den Gesprächen besonders im Fokus?

Isabella Nowicki: Das Hauptaugemerk liegt auf den Themen Positionierung und Marketingstrategie. Denn viele Marketer fragen sich, wie sie verschiedene Zielgruppen effektiv ansprechen können, ohne ihre Marke zu verwässern. Ein weiteres großes Thema ist die Wahl der richtigen Vertriebskanäle. Unternehmen stehen oft vor der Frage, welche Kanäle für ihre Strategie am sinnvollsten sind. Vielen Channel Managern fehlt eine effiziente Omnichannel-Strategie, um ihre Kanäle ohne Kannibalisierungseffekte bespielen und Synergieeffekte nutzen zu können. Natürlich treibt uns in der Branche aber auch ein verstärkter Nachhaltigkeitsgedanke an sowie die Frage, wie diese Anforderungen realistisch in die Unternehmensstrategie eingebunden werden können. Als einfachen Einstieg in das Thema bieten wir z.B. unser „Digital Maturity Assessment“ an. Es ermöglicht Interessierten, den digitalen Reifegrad ihrer Website oder ihres Onlineshops in nur 15 Minuten zu ermitteln und zeigt auf, wo konkrete Verbesserungsmöglichkeiten bestehen, die wir im Nachgang genauer analysieren können.

Redakteur: Wie geht SQLI diese Herausforderungen konkret an?

Isabella Nowicki: Unser Ansatz ist es, eine maßgeschneiderte Digital-Commerce-Strategie zu entwickeln. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre bestehenden Strategien zu evaluieren und gemeinsam mit ihnen den Weg in die Zukunft zu planen. Dabei ist uns besonders wichtig, dass wir unsere Arbeit auf Business Prozesse stützen. Denn nur wenn wir diese verstehen, können wir gemeinsam daran arbeiten, diese umzusetzen und/oder effizienter zu gestalten. Ein zentraler Baustein ist dabei die datengesteuerte Handelsstrategie. Unternehmen müssen ihre Entscheidungen auf fundierte Daten stützen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hierbei unterstützen wir sie dabei, die richtigen Schritte zu gehen, um diese Strategie erfolgreich umzusetzen. Nicht zu vergessen ist der Blick aus Konsumentensicht. Egal ob B2B oder D2C, wir müssen verstehen, welche Erfahrung ein Kunde aktuell durchläuft und welche Erlebnisse wir in der Zukunft schaffen möchten.

Von der Strategie zur Umsetzung: Realistische Wege zum Erfolg

Redakteur: Datengetriebene Strategien sind heute unverzichtbar. Doch wie wird der Erfolg solcher Strategien messbar?

Isabella Nowicki: Genau das ist eine der größten Herausforderungen. Eine Strategie ist nur so gut wie ihre Messbarkeit. Es reicht nicht, einfach Maßnahmen zu ergreifen, ohne die Ergebnisse zu analysieren. Wir bieten daher spezielle Tools und Prozesse an, um den Erfolg von Digitalstrategien messbar zu machen. Wir arbeiten daher direkt zu Beginn einer Partnerschaft die gewünschten Ziele und KPIs aus, an denen wir diese Ziele festmachen können. So ist neben der Schnelligkeit auch der ROI auswertbar.

Die Trends der Zukunft: KI, Social Shopping und mehr

Redakteur: Welche Trends und Entwicklungen sehen Sie als besonders zukunftsweisend für den E-Commerce?

Isabella Nowicki: Künstliche Intelligenz, insbesondere im Bereich Marketing Automation, wird eine immer größere Rolle spielen. Die Herausforderung besteht darin, die richtigen Touchpoints mit den Kunden zu finden und in wenigen Sekunden zu überzeugen, denn unsere Aufmerksamkeitsspanne nimmt nicht zu. Neben der Aufgabe, die Vielzahl an Vertriebs- sowie Marketingkanälen zu balancieren, wird Social Shopping weiter an Bedeutung gewinnen. Unternehmen müssen lernen, diese Plattformen richtig zu nutzen. Außerdem bleiben Nachhaltigkeit und Transparenz in Unternehmensprozessen zentrale Themen, und auch der demografische Wandel wird den E-Commerce in den kommenden Jahren stark beeinflussen.

Redakteur: Abschließend gefragt, welche Botschaft möchten Sie den E-Commerce-Unternehmen mit auf den Weg geben?

Isabella Nowicki: E-Commerce ist ein dynamisches Feld, das sich ständig weiterentwickelt. Es ist entscheidend, flexibel zu bleiben und die Bedürfnisse der Kunden immer im Blick zu behalten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, eng am Kunden zu sein, eine klare Strategie zu haben, diese regelmäßig zu überprüfen und an den richtigen Stellschrauben zu drehen. SQLI unterstützt Unternehmen genau dabei, indem wir nicht nur zuhören, sondern gemeinsam mit ihnen praxisnahe und umsetzbare Lösungen entwickeln.

Redakteur: Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch!

Über Isabella Nowicki:

Isabella Nowicki ist Digital Business Consultant bei SQLI. Nach ihren Studienabschlüssen in Fashionmanagement sowie Sales Management und Business Consulting & Digital Management, hat sie vielfältige Berufserfahrungen in der Fashion- und Lifestylebranche gesammelt. Der Fokus auf E-Commerce, Online-Marketing und Sales, hat dabei ihr natürliches Gespür für Ästhetik und digitale Eleganz geschärft. Daher bilden E-Commerce, Marketplaces und Integrations den Schwerpunkt ihrer beratenden Tätigkeit für SQLI-Kunden, wobei sie das Strategie-Consulting verantwortet und ebenso Prozess-Optimierungen erfolgreich begleitet.

SQLI ist ein führendes Full-Service-Digitalunternehmen, das sich auf die digitale Transformation und die Entwicklung innovativer Commerce-Lösungen spezialisiert hat. Mit einem breiten Portfolio an Dienstleistungen unterstützt SQLI Unternehmen dabei, ihre digitale Präsenz zu stärken und nachhaltig erfolgreich zu sein.

Firmenkontakt

SQLI Deutschland GmbH

Alexander Thiel

Phoenixseestraße 20

44263 Dortmund

+49 (231) 90 03 81-0



http://www.sqli.com

Pressekontakt

Wordfinder GmbH & Co. KG

Patrick Schulze

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefeld

+49 (0)40 840 55 92-18

+49 (0)40 840 55 92-29



http://www.wordfinderpr.com

Bildquelle: Bild von andrespradagarcia auf Pixabay