DNA der Resilienz: Michael Okadas bahnbrechende Methode für Unternehmer

Wie eine einfache Figur Ihr Leben verändern kann

„Wer sagt, dass eine einfache Figur Ihr Leben nicht verändern kann?“ Mit dieser provokanten Frage beginnt der deutsch-japanische Unternehmer und Keynotespeaker Michael Okada das Interview. In seinem TEDxTalk mit dem Titel “ Resilienz: 7x hinfallen und 8x aufstehen“ erklärt er, wie wir aus Rückschlägen gestärkt hervorgehen können. Bekannt für seine inspirierenden Vorträge und tiefgründigen Einsichten eröffnet er durch seine deutsch-japanische Herkunft vielfältige Denkimpulse.

#### Die Kraft der Daruma-Puppe

Daruma-Puppen, weit mehr als nur japanische Glücksbringer, stehen im Zentrum seiner Botschaft. Diese ikonischen Symbole der Resilienz lehren uns, wie wir mit Rückschlägen umgehen und gestärkt daraus hervorgehen können. „In meinem TEDxTalk erkläre ich, wie diese bemalten Holzfiguren uns helfen können, mit Rückschlägen umzugehen und daraus gestärkt hervorzugehen,“ erklärt er. Diese Figuren symbolisieren Beharrlichkeit und den unermüdlichen Willen, nach jedem Sturz wieder aufzustehen. Die Daruma-Puppe hat eine lange Geschichte und ist ein Symbol für Ausdauer und Erneuerung, was perfekt zur Kernbotschaft seiner Vorträge passt.

#### Resilienz durch deutsch-japanische Weisheiten

Was können wir über Resilienz aus deutsch-japanischen Weisheiten lernen? In seinem TEDxTalk nutzt er die von ihm entwickelte DNA-Formel, um eine klare und strukturierte Methode zur Steigerung der Resilienz zu bieten. Diese Formel steht für: D für Dankbarkeit, N für das Vermeiden von Negativität und A für Aufstehen nach jedem Fall. Diese Prinzipien vermitteln nicht nur eine positive Lebenseinstellung, sondern sind auch praktische Werkzeuge für die Unternehmensführung.

Dankbarkeit (D) ist in beiden Kulturen tief verwurzelt und hilft, eine positive Perspektive zu bewahren, selbst in schwierigen Zeiten. Das Vermeiden von Negativität (N) unterstützt dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht von Problemen überwältigt zu werden. Das Aufstehen nach jedem Fall (A) ist ein zentrales Element der Resilienz – ein unverzichtbarer Wert in der heutigen dynamischen Geschäftswelt.

Sein Publikum erhält in dieser Keynote praxisnahe Tipps und konkrete Beispiele, wie sie diese Prinzipien in ihrem Alltag und Berufsleben anwenden können. Dies ermöglicht es ihnen, eine positive und widerstandsfähige Haltung zu entwickeln, die in jeder Lebenslage hilfreich ist.

#### Chancen erkennen und nutzen

Er betont, dass Resilienz nicht nur bedeutet, Rückschläge zu überstehen, sondern auch darin, Chancen zu erkennen und zu nutzen. Unternehmer, die diese Fähigkeit entwickeln, sind besser gerüstet, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Durch seine Vorträge inspiriert er seine Zuhörerschaft, diese Chancen aktiv zu suchen und zu ergreifen.

In einer Welt, die von schnellen Veränderungen und Unsicherheiten geprägt ist, ist die Fähigkeit, Chancen zu erkennen und zu nutzen, von entscheidender Bedeutung. Er ermutigt die Unternehmer, offen für neue Möglichkeiten zu sein und ihre Komfortzone zu verlassen. Dies erfordert Mut und Entschlossenheit, aber die Belohnungen sind enorm. Unternehmen, die diese Fähigkeiten beherrschen, sind besser positioniert, um langfristigen Erfolg zu erzielen.

#### Interkulturelle Einsichten und Werte

In Berlin geboren und aufgewachsen, vereint er in seiner Person die Kulturen Deutschlands und Japans. Seine Mutter stammt aus Thüringen, sein Vater aus Yokohama. Diese kulturelle Dualität eröffnet neue Perspektiven und Blickwinkel auf uns so vertraute Dinge. „Mit zwei teilweise so gegensätzlichen Kulturen zu leben, ist ein großes Privileg. Für mein Leben war das sehr bereichernd, gerade auch im Vertrieb und dann in der Selbstständigkeit,“ betont er.

Der Keynotespeaker Michael Okada nutzt seine interkulturellen Einsichten, um Unternehmen zu inspirieren, positive Lebensmodelle und Wertsysteme zu integrieren. Er zeigt, wie diese interkulturellen Werte und Einsichten eine bedeutende Rolle in der modernen Unternehmensführung spielen können. Werte wie Respekt, Harmonie und das bewusste Erleben des Moments sind entscheidend für eine nachhaltige und erfolgreiche Unternehmensführung.

#### Storytelling für nachhaltige Botschaften

Bekannt für sein fesselndes Storytelling, vermittelt er nachhaltige Botschaften, die auch lange nach seinen Reden in den Köpfen des Publikums bleiben. Durch persönliche Geschichten und praktische Tipps zeigt der Redner Michael Okada, wie diese Erkenntnisse im Geschäftsalltag umgesetzt werden können. Seine klaren, einprägsamen Botschaften und sein fundiertes Wissen hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Storytelling ist ein mächtiges Werkzeug, das er meisterhaft beherrscht. Durch fesselnde Geschichten bringt er komplexe Konzepte auf eine verständliche und einprägsame Weise näher. Diese Geschichten machen seine Vorträge nicht nur informativ, sondern auch emotional ansprechend und sehr unterhaltsam. Seine Zuhörerschaft erinnert sich an diese Geschichten und die damit verbundenen Lektionen lange nach dem Ende der Veranstaltung, was die Nachhaltigkeit seiner Botschaften erhöht.

#### Fazit: Ein Wegweiser für Unternehmer

Dieser Keynotespeaker ist mehr als nur ein Redner. Er ist ein Wegweiser für Unternehmer, die in einer komplexen Welt Resilienz und interkulturelle Weisheit suchen. Mit seinen tiefgründigen Einsichten und praxisnahen Ratschlägen hilft er, Unternehmen zu stärken und auf den Erfolg vorzubereiten.

„Die Verbindung von deutschen und japanischen Weisheiten bietet eine einzigartige Perspektive auf Resilienz und Erfolg,“ resümiert er. Sein Ansatz ist ein Aufruf zur Achtsamkeit, Dankbarkeit und Beharrlichkeit – Werte, die jeden Unternehmer auf seinem Weg begleiten sollten.

Mit seiner klaren, einprägsamen Botschaft und seinem fundierten Wissen wird er sicherstellen, dass Sie nicht nur überleben, sondern inmitten von Herausforderungen florieren. Seine Vorträge sind nicht nur eine Quelle der Inspiration, sondern bieten auch konkrete Strategien und Werkzeuge, die sofort in die Praxis umgesetzt werden können. Dies macht ihn zu einem unverzichtbaren Partner für Unternehmen, die in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich sein wollen.

Der Deutsch-Japaner Michael Okada ist zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und lebt heute noch in der Balance zwischen Japan und Deutschland. Diese interkulturellen Chancen macht er sich zu Nutze und vermittelt in seinen beeindruckenden Vorträgen das Beste aus beiden Kulturen.

Mit seiner Firma in der IT-Branche nutzt er die Strukturiertheit, den Fleiß und die Pünktlichkeit der deutschen Mentalität und paart sie mit der Achtsamkeit, Resilienz und Präsenz aus der japanischen Kultur. Diesen spannenden und erfolgreichen Mix vermittelt der begeisternde Keynotespeaker in seinen Vorträgen zu den Themen Achtsamkeit, interkulturelle Chancen und Resilienz.

