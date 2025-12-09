DOCBOX® und HAPAK®: Neue Schnittstelle verbindet kaufmännische Abläufe und Dokumentenmanagement

Durchgängig digitale Prozesse von der Baustelle bis ins Büro

Bodenmais, Binswangen, Dezember 2025 – Wenn kaufmännische Präzision auf digitale Effizienz trifft, entsteht echter Mehrwert: Die neue Schnittstelle zwischen der HAPAK® Software und der DOCBOX® automatisiert zentrale Verwaltungsprozesse und bringt Transparenz in alle Phasen der Projektabwicklung. Entwickelt von der wkw2k e.K. in Binswangen und der aktivweb System- und Datentechnik GmbH aus Bodenmais, vereint sie zwei starke Systeme, die sich perfekt ergänzen – das Handwerker- und Dienstleistungs-ERP HAPAK® und das führende Dokumenten-Management-System DOCBOX®.

Automatisierte Abläufe, die begeistern

Die neue Schnittstelle liest automatisch neu erstellte Projekte aus der HAPAK® Handwerkersoftware aus und legt sie unmittelbar in der DOCBOX® an – und zwar in einer strukturierten, individuell konfigurierbaren Ablagestruktur. So entstehen digitale Projektakten, die alle relevanten Dokumente eines Projekts logisch und nachvollziehbar zusammenführen.

Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Abschlags-, Teil- und Endrechnungen sowie sonstige Dokumente, die in der HAPAK®-Dokumentenbearbeitung erstellt werden, werden beim Ausdruck automatisch an die DOCBOX® übergeben und dort nach der festgelegten Struktur archiviert. Dabei können Unternehmen selbst festlegen, wann der Transfer erfolgt – entweder sofort oder in frei konfigurierbaren Zeitintervallen.

Diese flexible, automatisierte Verbindung spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für Ordnung und Nachvollziehbarkeit in Projekten – vom ersten Angebot über die Baustelle bis zur Schlussrechnung.

Digitalisierung, die Handwerk und Dienstleistung vereint

HAPAK® ist weit mehr als ein Handwerkerprogramm. Die Software unterstützt Unternehmen aus Bau-, Ausbau- und Dienstleistungsgewerken – von Maurern, Zimmerern und Elektrikern über SHK-Betriebe und Garten- und Landschaftsbauer bis hin zu Planungs- und Servicebetrieben, die kaufmännische Prozesse digital abbilden wollen. Als leistungsstarkes Handwerker-ERP-System, Kalkulationsprogramm und Software zur Baustellenkalkulation bietet HAPAK® praxisnahe Funktionen, die durch die Integration mit der DOCBOX® jetzt um ein zentrales Element erweitert werden: das revisionssichere, automatisierte Dokumentenmanagement.

„Mit der neuen Schnittstelle zwischen HAPAK® und DOCBOX® schließen wir die digitale Lücke zwischen kaufmännischer Software und Dokumentenarchivierung – ohne Mehraufwand für die Nutzer“, erklärt Uwe Weikl, Geschäftsführer der aktivweb System- und Datentechnik GmbH. „Projekte und Belege werden automatisch synchronisiert, rechtssicher abgelegt und stehen jederzeit strukturiert zur Verfügung – so wird Digitalisierung im Handwerk und Dienstleistungssektor spürbar einfach.“

Über HAPAK®:

HAPAK® ist eine clevere Branchenlösung der CSK Software GmbH. Sie wird im Handwerk und in vielen Dienstleistungsbranchen eingesetzt. Durch den modularen Aufbau deckt sie die Bedürfnisse der verschiedenen Betriebsgrößen ab. Vom Kleinstunternehmen bis zu Firmen mit 50 Arbeitsplätzen. Eine effektive Lösung für den Betriebsablauf, vom Verwalten über Kalkulieren bis zu den exakten Auswertungen. Schnittstellen zu vor- oder nachgelagerten Prozessen wie DOCBOX® runden die Funktionalitäten von HAPAK® ab.

Über aktivweb System- und Datentechnik GmbH:

aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen sowie von CMS-Systemen und Webanwendungen. Mit ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 100 autorisierten Vertriebspartnern zählt aktivweb System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen – von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen.

