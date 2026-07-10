Dominik Hartmann führt Softengine in die nächste Wachstumsphase

Der neue CEO treibt die Transformation des Unternehmens zum führenden vertikalen ERP-Champion für den Mittelstand voran

Hauenstein, 10. Juli 2026: Seit Anfang 2026 steht Dominik Hartmann als CEO an der Spitze von Softengine. In seiner Rolle verantwortet der Diplom-Kaufmann die Bereiche Strategie, Mergers & Acquisitions, People & Culture, Marketing sowie die Business Units des Unternehmens. Sein Ziel ist klar definiert: Softengine als führenden vertikalen ERP-Champion im deutschsprachigen Mittelstand zu etablieren.

Für diese Aufgabe bringt Hartmann umfassende Branchen- und Managementerfahrung mit. Vor seinem Wechsel zu Softengine verantwortete er bei Microsoft Deutschland das Geschäft mit deutschen Softwareherstellern. Anschließend war er Geschäftsführer der Haufe Group und dort unter anderem für Lexware sowie den Aufbau und die Weiterentwicklung des heutigen Haufe-X360-Geschäfts verantwortlich.

An Softengine reizt ihn vor allem die Kombination aus langjähriger Marktkompetenz und Aufbruchsstimmung. Das Unternehmen verfüge über eine starke Kundenbasis, tiefes Branchenwissen und gleichzeitig enorme Entwicklungsmöglichkeiten. Gemeinsam mit seinem Team möchte Hartmann diese Voraussetzungen nutzen, um die Zukunft des Unternehmens aktiv zu gestalten. Die Vision von Softengine lautet, komplexe Geschäftsprozesse durch innovative Branchensoftware einfach zu machen und damit zum bevorzugten ERP-Partner des Mittelstands zu werden. Oder wie Hartmann es formuliert: „Wir gestalten die Zukunft des Mittelstands – mit Technologie, die Menschen hilft, erfolgreicher zu sein.“

ERP-Lösungen mit klarem Branchenfokus

Im Mittelpunkt seiner Strategie steht die Positionierung von Softengine als vertikaler ERP-Anbieter. Anders als klassische ERP-Hersteller setzt das Unternehmen auf branchenspezifische Lösungen mit tiefem Prozessverständnis. Bereits heute verfügt Softengine über spezialisierte Angebote für unterschiedliche Branchen, unter anderem in den Bereichen Vending, Mineralölhandel, medizintechnischer Fachhandel oder Baumaschinenverleih. Diese Lösungen sind auf die jeweiligen Geschäftsprozesse zugeschnitten und ermöglichen Unternehmen, schneller produktiv zu werden und ihre Abläufe gezielt zu optimieren.

„Wir bauen auf einem Fundament aus jahrzehntelanger Erfahrung auf und geben gleichzeitig neue Impulse. Die Verbindung von bewährter ERP-Kompetenz, Branchen-Know-how und innovativen Technologien eröffnet uns große Chancen. Unser Anspruch ist es, gemeinsam stärker zu werden – für unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden“, so Hartmann.

Dominik Hartmanns Leitgedanke: Zusammenwachsen, um zusammen zu wachsen

Zu seinen aktuellen Prioritäten zählen insbesondere die enge Zusammenarbeit mit Kunden, der Ausbau des Partnernetzwerks sowie die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur. Der Zusammenschluss verschiedener Organisationseinheiten soll nicht nur strukturell, sondern auch kulturell gelingen. Unter dem Leitgedanken „Zusammenwachsen, um zusammen zu wachsen“ fördert Softengine den Austausch zwischen Teams, Standorten und Business Units.

Starke Partner sind zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie

Auch die Partnerstrategie entwickelt Hartmann konsequent weiter. Softengine verfolgt heute ein hybrides Modell, das die Stärken eines etablierten Fachhandels- und Partnernetzwerks mit eigenen Vertriebs-, Beratungs- und Serviceeinheiten verbindet. Partner bleiben ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie und sollen gemeinsam mit Softengine die digitale Transformation mittelständischer Unternehmen begleiten.

Hartmann sieht den ERP-Markt vor einem tiefgreifenden Wandel. Mittelständische Unternehmen stehen unter dem Druck, Prozesse zu automatisieren, Fachkräftemangel auszugleichen und die Chancen neuer Technologien wie Cloud Computing und Künstlicher Intelligenz sinnvoll zu nutzen. Genau hier setzt Softengine an – mit Lösungen, die sich konsequent an den Anforderungen einzelner Branchen orientieren.

„Unser Ziel ist es, der ERP-Partner auf Augenhöhe für den Mittelstand zu sein. Wir entwickeln Technologie nicht um ihrer selbst willen, sondern um konkrete Herausforderungen unserer Kunden zu lösen. Software muss Unternehmen helfen, einfacher, effizienter und erfolgreicher zu arbeiten“, erklärt Hartmann.

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Die Softengine GmbH, gegründet 1993, zählt zu den führenden Herstellern kaufmännischer Software im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen zählt über 250 Mitarbeitende, 2.800 Anwenderunternehmen und 75.000 Nutzende und bietet ein gewachsenes Ökosystem aus ERP-Anwendungen sowie KI-Services speziell für den Mittelstand. Alle Lösungen sind auf die Besonderheiten einzelner Branchen ausgelegt und lassen sich zudem präzise auf individuelle Anforderungen zuschneiden. Unter seinem Dach integriert Softengine das Know-how zahlreicher, branchenspezifischer Softwarehersteller, deren Lösungen im Verbund ihr volles Potenzial entfalten. Das Portfolio umfasst ERP-Software für Handel, E-Commerce, Medizintechnik, den IT-Sektor, Dienstleistung und Service sowie Fertigung bis hin zu Baumaschinenverleih, Mineralölhandel und Vending- beziehungsweise Automatenbetrieb. Weitere Informationen unter: www.softengine.de

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