Doppelte Photonikkompetenz an der Spitze

MKS ernennt Thorsten Frauenpreiss zum VP Global Sales & Service, seine bisherige Position VP Sales & Service EMEIA übernimmt Markus Ruetering

Darmstadt, 21.9.22 – MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI) stärkt das Management Team seiner Photonics Solutions Division. Thorsten Frauenpreiß verantwortet seit Juli 2022 als neuer Vice President Global Sales & Service der Photonics Solutions Division den weltweiten Vertrieb und Service der Marken Newport, Spectra-Physics und Ophir. Für seine bisherige Rolle konnte MKS den erfahrenen Manager und Laserexperten Markus Rütering gewinnen. Zusätzlich zu seinen Aufgaben als Vice President Sales & Service für Europa, den Mittleren Osten, Indien und Afrika (EMEIA) übernimmt Rütering zukünftig die Leitung am MKS-Standort Darmstadt.

Die Laserbranche kennt Markus Rütering aus unterschiedlichen Perspektiven. Seine Karriere startete der Diplom-Ingenieur in der Forschung und Entwicklung bei ROFIN-SINAR, entwickelte sich dann aber stetig in Richtung Sales Management. Insgesamt arbeitete Rütering mehr als 22 Jahre erfolgreich in unterschiedlichen Management-Positionen bei dem Laserhersteller, bevor er zu Laserline wechselte. Hier verantwortete er vor seinem Wechsel zu MKS als Sales Director den weltweiten Vertrieb und das Marketing des Unternehmens. „Nach 30 Jahren Erfahrung im Bereich Hochleistungslaser reizt mich insbesondere das breite MKS Portfolio, das weit über die Lasertechnik selbst hinaus geht“, erklärt Markus Rütering und ergänzt: „Mein Ziel ist es, das überzeugende Surround the Workpiece-Konzept, das umfassende Photonik-Lösungen aus einer Hand bietet, in EMEIA konsequent weiter auszubauen.“

Thorsten Frauenpreiß, der selbst nach nur 15 Monaten bei MKS in eine globale Funktion berufen wurde, sind die Voraussetzungen dazu optimal: „Ich kenne Markus Rütering seit langen Jahren und schätze seine Kompetenz. Er ist ideal geeignet, um die hervorragende Entwicklung von MKS im Bereich Photonik weiter vorantreiben.“

An seiner eigenen neuen Aufgabe schätzt Frauenpreiß besonders die große Vielfalt der Photonik-Applikationen, die MKS weltweit bedienen kann. „Viele moderne Fertigungstechnologien sind in heute primär in Asien angesiedelt und MKS ist dort als Global Player erfolgreich aktiv,“ erläutert Frauenpreiß. „Ich freue mich darauf, die ausgezeichnete Entwicklung der Photonics Solutions Division gemeinsam mit dem weltweiten MKS-Team weiter voranzubringen. Unsere Marken sind führend und besitzen eine hohe Strahlkraft, um neue Märkte zu erschließen und bestehende weiter auszubauen. Es macht Freude, die Transformationen eines so dynamischen Unternehmens zu begleiten und mitzugestalten“.

Über MKS Instruments Photonics Solutions Division

Spectra-Physics, Ophir und Newport sind Marken innerhalb der MKS Instruments Photonics Solutions Division. Das umfangreiche Lösungsspektrum umfasst Laser für industrielle Präzisionsanwendungen und wissenschaftliche Forschungszwecke, Laserstrahlanalyse-Systeme, Präzisionsbewegungssteuerungen, optische Tische und Schwingungsisolationssysteme, photonische Instrumente, Temperaturmessgeräte sowie optische und optomechanische Komponenten. Darüber bietet MKS Systeme für die Laserbearbeitung von flexiblen Leiterplatten, Hochgeschwindigkeits-MLCC-Tests und CO2-Laser-basierte Systeme für die Herstellung von HDI-Leiterplatten und IC-Substraten. Die Lösungen von MKS Photonics Solutions verbessern die Fähigkeiten und die Produktivität unserer Kunden in der Halbleiterindustrie, der modernen Elektronik und der Spezialindustrie. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mks.com

Firmenkontakt

Newport Spectra-Physics GmbH

Jens Voigtländer

Guerickeweg 7

64291 Darmstadt

+49 6151 708-0

Lightandmotion.Europe@mksinst.com

http://www.mks.com

Pressekontakt

Newport Spectra-Physics GmbH

Jens Voigtländer

Guerickeweg 7

64291 Darmstadt

+49 6151 708-0

jens.voigtlaender@mksinst.com

http://www.spectra-physics.com

Bildquelle: @MKS Instruments