Doppelte Power für Niedersachsen

Die neuen HKL Center in Nienburg/Weser und Wilhelmshaven bieten ein einmaliges Leistungsspektrum rund um Mieten, Kaufen und Service.

Hamburg, 19.06.2025 – HKL BAUMASCHINEN (HKL) wächst weiter und investiert stetig in den Ausbau seines Centernetzes. Mit der gleichzeitigen Eröffnung von zwei neuen Centern in Nienburg/Weser und Wilhelmshaven in diesem Monat stärkt das Unternehmen seine Präsenz in Niedersachsen und folgt damit seinem Bekenntnis zu maximaler Kundennähe. Das Center Nienburg befindet sich im Südring 4, 31582 Nienburg, das Center Wilhelmshaven in der Flutstraße 88 d, 26386 Wilhelmshaven.

„Mit unseren neuen Centern stärken wir unsere Marktposition im Nordwesten Niedersachsens. Unsere Kunden profitieren von kurzen Wegen, schneller Verfügbarkeit und starken, kompetenten Teams vor Ort“, sagt Frank Janssen, Gebietsleiter Nordwest-Niedersachsen/Bremen.

Seit über 55 Jahren steht HKL für hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit. Kunden aus den Bereichen Straßen- und Tiefbau, Galabau, Industrie, Handwerk und Kommunen finden in allen Centern eine Vielzahl kompakter Baumaschinen und -geräte zur Miete und zum Kauf. Hinzu kommt eine professionelle Beratung sowie ein umfassender Service für Kunden- und Mietmaschinen in den unternehmenseigenen Werkstätten. In den direkt angeschlossenen HKL BAUSHOPs sind Kleinmaschinen und Werkzeuge, Baustellenausrüstung und -sicherung sowie umfangreiches Equipment für den täglichen Baustellenbedarf erhältlich. Neben dem einmaligen Leistungsspektrum und der hohen Angebotsqualität ist die verkehrsgünstige Lage der HKL Center für Geschäftspartner und Kunden ein klares Plus. Denn gute Erreichbarkeit steht für geringen Zeitaufwand bei der Beschaffung von Baumaschinen und Baugeräten.

HKL betreibt heute über 180 Center und wird auch zukünftig weiter wachsen – nachfrageorientiert, verantwortungsvoll und mit Augenmaß. Für das zweite Halbjahr 2025 sind weitere Center-Neueröffnungen geplant – darunter in Ansbach, Bielefeld, Bochum, Celle und Hof.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 160.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 180 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit 55 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2024 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Europa.

