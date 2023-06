Doppelter Schutz fürs Lieblingszelt gegen Sonne & Regen!

Nikwax: Imprägnierung & Schutz gegen schädliche UV-Strahlung in einem Produkt

Nikwax Tent & Gear SolarWash & SolarProof mit einzigartiger Formel für Wetter & UV-Schutz in einem Produkt

Wusstest du, dass Sonneneinstrahlung die Lebensdauer deines Zelts verringern kann, da sich das Material durch die UV-Strahlen zersetzt?

Tent & Gear SolarWash reinigt Zelte, Tarps, aber auch Rucksäcke und Fahrradtaschen, aus Kunstfaser und fügt UV-Schutz hinzu, um die Haltbarkeit der Ausrüstung zu verlängern.

Tent & Gear SolarProof imprägniert und erhöht die Resistenz des Materials gegen schädliche UV-Strahlen wodurch deren Lebensdauer nahezu verdoppelt wird. Auch gebrauchte Zelte, Rucksäcke, Fahrradtasche, Campingbusvordach, Sonnenschirm & Co. können auf diese Weise wieder urlaubsfit gemacht werden.

Nikwax ist der einzige etablierte Hersteller von Imprägnier- & Pflegemitteln für Outdoorbekleidung, -schuhe & -Ausrüstung, der seit jeher auf gefährliche PFC-Chemikalien verzichtet. 45 Jahre Erfahrung in der Entwicklung dieser umweltfreundlichen Technologie zeigt sich in mehrfachen „Firsts“ von unabhängigen Tests mit PFC-freien Imprägnierlösungen. Das eigens entwickelte Chemical Management System eliminiert zudem sämtliche Risiken in jedem einzelnen Produktionsschritt. Präsentiert wird das Produkt in neuen Etikettendesigns und Gebinden aus 100% Recyclingplastik. Dem nicht genug: 1% des Umsatzes gehen an Sozial- & Umweltschutzprojekte.

Nikwax® wurde im Jahre 1977 von Nick Brown gegründet und ist weltweiter Marktführer von umweltsicheren Pflege- und Imprägniermitteln, welche die Lebensdauer von hochfunktionellen Schuhen, Bekleidung sowie Ausrüstung verlängern und deren Leistungsstärke verbessern. Mittlerweile werden Nikwax® Pflegemittel in 52 Ländern vertrieben. Nikwax® ist der einzige große Pflegemittelhersteller, der seit jeher frei von Treibgasen, schädlichen Chemikalien oder PFC produziert.

Nikwax® ist Träger von zahlreichen Auszeichnungen, unter anderem dem renommierten Britischen Queen“s Award (4x), den Sunday Times Best Green Award (3x), sowie den Green Apple Award (2x), und ist darüber hinaus ISO 9001 und 14001 zertifiziert. Im Jahre 2014 wurde Nikwax mit dem Queen“s Award für nachhaltige Unternehmensentwicklung geehrt – als erstes und bislang einziges Outdoorunternehmen.

