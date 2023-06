DPE veräußert Elatec: Bereit für die nächste Wachstumsphase

Deutsche Private Equity (DPE) hat die Beteiligung an Elatec, dem führenden internationalen Entwickler und Anbieter einer Reihe von sicheren physischen und digitalen Zugangslösungen, gemeinsam mit Summit Partners an SGT Capital veräußert. SGT Capital ist ein globales Private-Equity-Unternehmen, das in mittelgroße, marktführende Unternehmen investiert und bestehende Management-Teams unterstützt bei der Verwirklichung ihrer Ambitionen für eine beschleunigte internationale Expansion.

DPE beteiligte sich 2016 an Elatec und entwickelte das Unternehmen in kürzester Zeit erfolgreich weiter: Umsatz und Mitarbeiterzahl wurden innerhalb von nur zwei Jahren nahezu verdoppelt, die Marktführerschaft in Europa gestärkt, die Präsenz in den USA ausgebaut, eine asiatische Wachstumsbasis in China und Japan geschaffen und weitere Kundengruppen erschlossen. Bereits 2018 läutete DPE daher die nächste Entwicklungsstufe ein und gab die Mehrheit an Elatec ab an Summit Partners, einem internationalen Wachstumsinvestor mit umfassender Expertise bei der globalen Expansion wachstumsstarker Technologieunternehmen.

„Elatec hat sich mit DPE hervorragend entwickelt und nach der Beteiligung von Summit Partner konnten die gesteckten Ziele durch unsere hervorragende Zusammenarbeit noch viel schneller erreicht werden als geplant“, so Dr. Frank Müller, Geschäftsführer und Partner bei DPE. „Mit SGT Capital wird das Tempo für die weitere internationale Expansion von Elatec jetzt noch weiter erhöht. Damit wird das Unternehmen auch dem Bedarf an erhöhter physischer Cybersicherheit gerecht.“

Derzeit beschäftigt Elatec weltweit mehr als 150 Mitarbeiter und unterstützt mehr als 60 RFID-Kartentechnologien sowie BLE und NFC. Die Produkte des Unternehmens sind in 110 Ländern zertifiziert und ermöglichen eine End-to-End-Verschlüsselung. Mit der Beteiligung von SGT Capital soll das Wachstum noch beschleunigt und Innovationen in den Bereichen Elektromobilität, Smart Business, Smart Office und Smart City vorangetrieben werden.

Über DPE Deutsche Private Equity:

DPE Deutsche Private Equity („DPE“) ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen auf ihrem Wachstumspfad unterstützt. In den letzten 15 Jahren hat sich DPE zu einem der größten Wachstumsinvestoren in der DACH-Region entwickelt und verwaltet derzeit ein Gesamtvermögen von über 3 Milliarden Euro. Der Kern der DPE-Investitionsstrategie liegt in den Bereichen Digitalisierung/Software, Gesundheit, Industrietechnik, B2B-Dienstleistungen, Energie und Umwelttechnik. Innerhalb dieser Sektoren konzentriert sich DPE auf etablierte Unternehmen, die eine starke Marktposition mit einem führenden Produkt- oder Dienstleistungsangebot innehaben und ein erhebliches Wachstumspotenzial für die Zukunft bieten. DPE konzentriert sich auf mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und investiert in der Regel 50 bis 200 Millionen Euro Eigenkapital pro Unternehmen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.dpe.de.

