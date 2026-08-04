Dr. Axel Löntz verstärkt Nexia-Partnerkreis in München

Düsseldorf, 04.08. 2026. Die Nexia GmbH, eine der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, baut ihre steuerliche Beratungskompetenz am Standort München weiter aus: Seit dem 01.07.2026 verstärkt Dr. Axel Löntz als Partner den Münchener Standort.

Der Ausbau des Partnerkreises in München unterstreicht die strategische Bedeutung des Standorts für Nexia. Mit Dr. Axel Löntz gewinnt die Gesellschaft einen ausgewiesenen Experten für Unternehmensbesteuerung und steuerliche Gestaltungsberatung, der über umfangreiche Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Mandate verfügt.

Zusätzliche fachliche Stärke für den Münchener Standort

Dr. Löntz berät seit vielen Jahren Unternehmen und Investoren im nationalen und internationalen Ertrag- und Konzernsteuerrecht. Sein Tätigkeitsgebiet reicht von der gestaltenden Steuerberatung über die Betreuung komplexer Tax Reviews im Rahmen großer Audit-Mandate bis hin zu Tax Compliance – mit einem starken Fokus auf Private Equity. Gemeinsam mit seinen Münchener Partnerkollegen wird Dr. Löntz die steuerliche Beratung am Standort München weiter stärken und die Mandantenbetreuung ausbauen.

Willkommen im Partnerkreis von Nexia„

Wir freuen uns sehr, Dr. Axel Löntz als Partner in unserem Unternehmen willkommen zu heißen“, erklärt Dr. Stephan Zitzelsberger, Mitglied des geschäftsleitenden Ausschusses der Nexia und Niederlassungsleiter des Standorts München. „Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Unternehmenssteuerrecht und seiner umfassenden Erfahrung in der steuerlichen Beratung gewinnt unser Münchener Team zusätzliche fachliche Stärke. Gemeinsam werden wir unsere Mandanten weiterhin auf höchstem Niveau begleiten und unterstützen.“

Auch Dr. Axel Löntz blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in die Partnerschaft einzubringen und die erfolgreiche Entwicklung des Münchener Standorts gemeinsam mit meinen Partnerkollegen weiter voranzutreiben.“

Über Nexia in Deutschland

Die Nexia GmbH gehört zu den großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die mehr als 500 Mitarbeiter, darunter über 120 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von zehn Standorten aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung.

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