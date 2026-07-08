„Aufhören – Die schwerste Entscheidung überhaupt“ von Dr. Johanna Dahm

Wann ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören?

Dr. Johanna Dahm veröffentlicht ihr neues Buch „Aufhören – Die schwerste Entscheidung überhaupt“ und plädiert für einen neuen Blick auf das Loslassen

Frankfurt am Main. 8.7. 2026. In einer Gesellschaft, die Beharrlichkeit, Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen zu Tugenden erhoben hat, gilt das Aufhören häufig als persönliches Scheitern. Wer eine berufliche Laufbahn beendet, eine Beziehung verlässt oder sich von langjährigen Gewohnheiten trennt, sieht sich nicht selten mit dem Vorwurf konfrontiert, zu früh aufgegeben zu haben. Dabei kann gerade die Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen, Ausdruck von Klarheit, Verantwortungsbewusstsein und persönlicher Reife sein.

Mit ihrem neuen Buch „Aufhören – Die schwerste Entscheidung überhaupt“ widmet sich die Frankfurter Entscheidungsexpertin Dr. Johanna Dahm einem Thema, das im öffentlichen Diskurs bislang kaum Aufmerksamkeit erhält. Das Werk, das ab sofort als Kindle-eBook und Taschenbuch erhältlich ist, versteht sich nicht als Anleitung zum schnellen Ausstieg, sondern als fundierte Auseinandersetzung mit einer der anspruchsvollsten Entscheidungen des Lebens: dem bewussten Beenden.

Während zahllose Ratgeber dazu ermutigen, Ziele konsequent zu verfolgen, Rückschläge zu überwinden und niemals aufzugeben, stellt Johanna Dahm eine andere Frage: Wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem weiteres Durchhalten nicht mehr Stärke, sondern Selbstschädigung bedeutet?

Diese Perspektive zieht sich als Leitmotiv durch das gesamte Buch. Die Autorin beschreibt das Aufhören nicht als Gegenpol zum Erfolg, sondern als dessen notwendige Ergänzung. Denn wer jede Situation um jeden Preis fortsetzt, verliere mitunter den Blick für die Realität.

„Viele Menschen glauben, Aufhören sei ein Zeichen von Schwäche. Tatsächlich braucht es oft deutlich mehr Mut, etwas bewusst zu beenden, als um jeden Preis weiterzumachen“, sagt Dr. Johanna Dahm.

Zwischen Vernunft und Gewohnheit

Seit mehr als zwanzig Jahren begleitet Johanna Dahm Führungskräfte, Unternehmerinnen, Unternehmer und Organisationen in Veränderungsprozessen, Restrukturierungen und strategischen Neuausrichtungen. In ihrer Arbeit begegnet sie immer wieder demselben Muster: Die meisten Menschen erkennen durchaus, wenn ein Projekt, eine Zusammenarbeit oder eine persönliche Lebenssituation nicht mehr tragfähig ist. Dennoch fällt es ihnen außerordentlich schwer, Konsequenzen daraus zu ziehen.

Der Grund liegt nach ihrer Beobachtung nicht allein in wirtschaftlichen Risiken oder emotionalen Bindungen. Vielmehr wirken tief verankerte psychologische Mechanismen, gesellschaftliche Erwartungen und persönliche Selbstbilder zusammen. Wer lange investiert hat – Zeit, Geld, Energie oder Gefühle –, empfindet das Beenden häufig als Verlust. Selbst dann, wenn das Festhalten längst größere Schäden verursacht.

Damit greift die Autorin ein Phänomen auf, das auch in der Verhaltensökonomie beschrieben wird: Menschen neigen dazu, bereits getätigte Investitionen zu rechtfertigen, anstatt nüchtern zu prüfen, welche Entscheidung für die Zukunft sinnvoll wäre. In Unternehmen zeigt sich dies ebenso wie im Privatleben.

Der Koffer als Sinnbild

Den gedanklichen Ausgangspunkt ihres Buches entwickelt Johanna Dahm bereits im Prolog. Sie erinnert sich an ihre Kindheit und an ihren Vater, der Zahnarzt und Kieferchirurg war, ursprünglich jedoch Architekt werden wollte. Für das Familienhaus fertigte er zunächst ein detailreiches Modell an – später wurde daraus ihr Puppenhaus.

Eine weitere Kindheitserinnerung prägt die zentrale Metapher des Buches: ein aufklappbarer Barbie-Koffer, in dem sich Wohnen und Arbeiten auf kleinstem Raum miteinander verbinden ließen.

Aus diesen Bildern entwickelte sich für die Autorin früh die Vorstellung, das Leben gleiche einem Koffer, den man möglichst vollständig füllen müsse.

„Ich glaubte tatsächlich, ein erfülltes Leben bedeute, alles vermeintlich Notwendige zu sammeln, zu verstauen und mitzunehmen. Mehr Sachen. Mehr Kontakte. Mehr Wissen. Mehr Sicherheit. Ich war überzeugt: Wenn der Koffer nur groß genug wäre, würde alles hineinpassen. Ich habe mich geirrt. An das Gewicht dieses Koffers hatte ich nämlich nicht gedacht.“

Diese Metapher bildet das Fundament des gesamten Buches. Der Koffer steht für Erwartungen, Verpflichtungen, Besitz, Rollenbilder und Erfahrungen, die sich im Laufe des Lebens ansammeln. Irgendwann wird seine Last größer als sein Nutzen.

Festhalten als gesellschaftliches Ideal

Ein zentrales Anliegen des Buches besteht darin, den kulturellen Stellenwert des Durchhaltens kritisch zu hinterfragen.

Von Kindesbeinen an werde vermittelt, dass Ausdauer grundsätzlich eine Tugend sei. Wer Ziele verfolge, Rückschläge überwinde und niemals aufgebe, gelte als Vorbild. Geschichten über Erfolg handelten fast immer von Menschen, die trotz widrigster Umstände weitermachten.

Über das rechtzeitige Aufhören werde dagegen kaum gesprochen.

„Wir wurden über Generationen darauf trainiert, festzuhalten“, schreibt Johanna Dahm. „Loslassen ist kein Verlust, sondern eine Form des Reinemachens.“

Die Autorin argumentiert, dass diese kulturelle Prägung weitreichende Folgen habe. Menschen blieben in Berufen, die sie krank machten. Sie hielten an Beziehungen fest, die längst keine Entwicklung mehr zuließen. Unternehmen investierten weiterhin in Strategien, deren Erfolgsaussichten objektiv kaum noch vorhanden seien.

Nicht selten werde dabei das Durchhalten selbst zum eigentlichen Problem.

Die schwerste aller Entscheidungen

Für Johanna Dahm unterscheidet sich das Aufhören grundlegend von anderen Entscheidungsprozessen. Während Neuanfänge gesellschaftlich Anerkennung erfahren, verlangt das Beenden den Verzicht auf Gewohntes.

„Das Aufhören ist die schwierigste Disziplin des menschlichen Entscheidens – die Königsdisziplin. Es verstößt gegen fast alle unsere natürlichen Instinkte und gesellschaftlichen Regeln.“

Gerade darin liege seine besondere Bedeutung. Denn jede Entscheidung für einen Neuanfang setze zunächst die Bereitschaft voraus, Altes loszulassen.

Das Buch versteht sich deshalb ausdrücklich nicht als Plädoyer für vorschnelle Veränderungen. Vielmehr fordert die Autorin dazu auf, Entscheidungen differenziert zu betrachten und regelmäßig zu überprüfen, ob ursprüngliche Ziele noch mit den aktuellen Lebensrealitäten übereinstimmen.

Weniger als Voraussetzung für mehr

Einen bewussten Gegenentwurf zu klassischen Erfolgsratgebern formuliert Johanna Dahm mit einem Satz, der den Kern ihrer Überlegungen zusammenfasst:

„Dieses Buch handelt nicht davon, wie du noch mehr erreichst. Es handelt davon, wie du weniger wirst – und dabei mehr du selbst bleibst.“

Statt permanenter Selbstoptimierung rückt sie das Prinzip der Reduktion in den Mittelpunkt. Wer Ballast abgebe, schaffe Raum für neue Perspektiven. Dabei gehe es keineswegs um Verzicht um des Verzichts willen, sondern um die Konzentration auf das Wesentliche.

Diese Haltung spiegelt sich auch in zahlreichen Reflexionsfragen und praktischen Übungen wider, mit denen Leserinnen und Leser ihre eigenen Entscheidungen überprüfen können.

Erfahrungen aus Wirtschaft und Führung

Die Überlegungen des Buches beruhen nicht allein auf persönlichen Erfahrungen, sondern auf einer langjährigen Beratungspraxis. Johanna Dahm begleitet seit mehr als zwei Jahrzehnten Führungskräfte und Unternehmen in Phasen grundlegender Veränderungen.

Gerade in wirtschaftlichen Krisensituationen zeige sich, wie schwer es falle, rechtzeitig Kurskorrekturen vorzunehmen. Projekte würden fortgeführt, obwohl ihre Erfolgsaussichten längst geschwunden seien. Strategien blieben bestehen, weil ihre Aufgabe als Eingeständnis eines Fehlers interpretiert werde.

Nach Ansicht der Autorin entsteht jedoch verantwortungsvolle Führung gerade dort, wo Entscheidungen auf Basis aktueller Erkenntnisse getroffen werden – und nicht aufgrund vergangener Investitionen.

Diese Perspektive überträgt sie konsequent auf das Privatleben.

Ein Perspektivwechsel

Das Buch lädt dazu ein, den Begriff des Scheiterns neu zu definieren. Nicht jedes Ende bedeute einen Verlust. Mitunter sei gerade das rechtzeitige Beenden die Voraussetzung dafür, neue Möglichkeiten überhaupt erkennen zu können.

Loslassen werde damit zu einer aktiven Entscheidung und nicht zu einem passiven Geschehen.

„Loslassen ist kein Verlust, sondern eine Form des Reinemachens. Erst wenn wir Ballast abwerfen, entsteht Raum für Neues.“

Diese Haltung zieht sich durch sämtliche Kapitel und verbindet psychologische Erkenntnisse mit Beispielen aus dem beruflichen und privaten Alltag.

Erste Stimmen aus der Praxis unterstreichen die Relevanz und emotionale Tiefe des Buches. So beschreibt Susanne Ruth, Apothekerin, Podcasterin und Gründerin von „Bewegungsraum“, das Werk als „wahren Anfang zu allen Veränderungen in deinem Leben“ und als ein „befreiendes Plädoyer für alle, die bereit sind, sich nicht länger im Kreis zu drehen.“ Für sie ist Aufhören weit mehr als ein Ratgeber – vielmehr eine Einladung, eingefahrene Denkmuster zu hinterfragen, mutige Entscheidungen zu treffen und Veränderung als Chance für persönliches Wachstum zu begreifen.

Über die Autorin

Dr. Johanna Dahm gehört zu den profiliertesten Entscheidungsexpertinnen im deutschsprachigen Raum. Seit über zwanzig Jahren berät sie Unternehmen, Führungskräfte und Organisationen in strategischen Veränderungsprozessen, Krisensituationen und Fragen der Führungskultur. Als Autorin, Speakerin und Beraterin beschäftigt sie sich mit den psychologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen tragfähiger Entscheidungen. Ihre Arbeit verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit langjähriger Praxiserfahrung.

Buchinformationen

Titel: Aufhören – Die schwerste Entscheidung überhaupt

Autorin: Dr. Johanna Dahm

Format: Kindle-eBook und Taschenbuch

Erhältlich: ab sofort über Amazon

Mit „Aufhören – Die schwerste Entscheidung überhaupt“ legt Dr. Johanna Dahm ein Buch vor, das sich bewusst gegen den Zeitgeist des permanenten Höher, Schneller und Weiter stellt. Es ist ein Plädoyer für einen differenzierten Umgang mit Entscheidungen – und für die Erkenntnis, dass nicht jeder Fortschritt im Weitermachen liegt. Manchmal beginnt Entwicklung genau dort, wo der Mut entsteht, etwas zu beenden.

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de

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