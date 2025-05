Dr. Marion Eckert beim International Speaker Wettbewerb ausgezeichnet mit Excellence Award

München/Wiesbaden, 22.05.2025 – Am 15. Mai 2025 fand in Niedernhausen bei Wiesbaden der Internationale Speaker Contest statt, bei dem Dr. med. Marion Eckert aus München mit ihrer Rede über chronische Obstipation bei Kindern überzeugte und mit dem Excellence Award ausgezeichnet wurde. Die Veranstaltung, die 230 Teilnehmer aus 23 Nationen anzog und auf zwei Bühnen stattfand, bot eine internationale Plattform für Redner aus aller Welt.

Dr. Eckert nutzte die Gelegenheit, um ein sensibles Thema anzusprechen: die chronische Obstipation bei Kindern. Dr. Eckert beleuchtete die oft unterschätzten Auswirkungen dieser Erkrankung auf die Lebensqualität der betroffenen Kinder und ihrer Familien. Sie plädierte für eine verbesserte Informationsstruktur, die es Eltern ermöglicht, schnell und effizient Zugang zu relevanten Behandlungsinformationen zu erhalten. Ihre Rede, geprägt von ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem fundierten Fachwissen, berührte das Publikum und regte zum Nachdenken an.

„Ich bin überzeugt, dass wir durch eine bessere Vernetzung und den Einsatz moderner Technologien die Behandlung von chronischer Obstipation bei Kindern deutlich verbessern können“, so Dr. Eckert. „Es ist wichtig, dass wir die Eltern nicht alleine lassen und ihnen die Unterstützung bieten, die sie benötigen.“

Die Verleihung des Excellence Award an Dr. Eckert würdigte nicht nur ihre beeindruckende Bühnenpräsenz, sondern auch ihr tiefes Engagement für das Wohl von Kindern und ihre Expertise im Bereich der Kindergastroenterologie.

Dr. Eckert, die als Diplombiologin, Kinderärztin und Kindergastroenterologin über langjährige Erfahrung verfügt, war lange in der Universitätsklinik München und ist nun in eigener Praxis tätig. Sie engagiert sich seit Jahren für das Wohl von Kindern in verschiedenen Bereichen. Ihre Mitarbeit in der ärztlichen Flüchtlingshilfe und ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei „Medical Checks for Children“ in Nepal sowie ihre beratende Funktion im ambulanten Kinderhospiz München zeugen von ihrem tiefen Mitgefühl und ihrem unermüdlichen Einsatz für die Gesundheit von Kindern. Mit der Projektkoordination „Integrative Medizin an 3 Kinderkliniken Deutschlands“, konnte sie mit einem Symposium auf dem internationalen Kongress für integrative Medizin in Berlin überzeugen, auch ein Pilotprojekt „Integrative Medizin in der Kinderheilkunde“ in Kooperation mit der University of Arizona unterstreicht ihre Expertise.

Der Erfolg von Dr. Eckert beim Speaker Contest ist ein Zeichen für die Relevanz dieses sensiblen Themas und ihr Engagement für das Wohl von Kindern. Ihre Hypothese und ihre Lösungsansätze bieten eine vielversprechende Grundlage für zukünftige Initiativen und Projekte.

