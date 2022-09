Dr. med. Csaba Losonc: Stammzellentherapie als Wunderwaffe gegen Arthrose

Arthrose ist eine Krankheit, die rund 18 Prozent der Erwachsenen Menschen in Deutschland betrifft. Sie vermindert das Lebensgefühl erheblich und sorgt nicht selten für starke Schmerzen in den Gelenken. Hierbei können Knie, Hüfte oder auch die Hände betroffen sein und Patient:innen können diese Körperregionen nicht mehr ausreichend bewegen, ohne starke Beschwerden zu haben.

Dr. med. Csaba Losonc über die Behandlung von Arthrose

Neben verschiedenen Behandlungsmethoden können Betroffene auch selbst sehr viel dafür tun, die Symptome und Beschwerden dieser Krankheit zu verbessern. Hierbei spielt die Ernährung eine wesentliche Rolle. Der Verzehr pflanzlicher Nahrungsmittel hilft dem Körper wichtige Nähr- und Sekundärstoffe zuzuführen und wirkt zudem entzündungshemmend. Hierbei entsteht ein synchroner Zusammenhang zwischen der Erkrankung und dem Ungleichgewicht des Stoffwechsels. Je gesünder die Ernährung, desto besser lässt sich Arthrose behandeln. Ebenfalls sollten Betroffene darauf achten, sich ein gelenkschonendes Verhalten anzueignen. Dieses besteht insbesondere darin, sportliche oder alltägliche Aktivitäten so auszuüben, dass diese entlastend sind. Es ist unter anderem ratsam, selbst beim einfachen Heben darauf zu achten, dass der Rücken durchgestreckt und das Gewicht nahe am Körper getragen wird. Neben diesen Methoden der Arthrosebehandlungen, die Betroffene selbst durchführen können, sollte immer auch ein Arzt aufgesucht werden. Die Behandlung mit körpereigenen Stammzellen hat sich bei der Behandlung der Gelenkkrankheit als besonders wirksam erwiesen und schafft neue Hoffnung für Patien:innen. Nähere Informationen zur Arthrose sowie der Behandlung können auf der Homepage oder auf dem YouTube-Kanal von Dr. med. Csaba Losonc eingeholt werden.

Der Experte für Arthrose und Prävention Dr. med. Csaba Losonc

Eine neue Studie aus dem Jahr 2021 hat ergeben, dass die Stammzellentherapie aus Fettzellen die effektivste Behandlungsmethode für Arthrose darstellt. Das Ziel von Dr. med. Csaba Losonc und seinem Team der MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel GmbH ist es, Operationen aufgrund der Erkrankung an Arthrose in jedem Fall zu verhindern. Gerade deswegen behandelt der Spezialist seine Patien:tinnen ebenfalls mit der Injektion von Stammzellen. Im Zuge der Studie, welche über einen Zeitraum von zwölf Monaten ausgeführt wurde, konnte entgegen anderen Behandlungsmethoden das beste Ergebnis hinsichtlich des Schmerzgrades erreicht werden. In seinem medizinischen Versorgungszentrum stehen Patient:innen im Mittelpunkt des Handelns. Bevor eine Therapie zusammen mit den Betroffenen von Arthrose geplant und besprochen wird, führt der Mediziner zahlreiche Untersuchungen durch. Nur so gewährleistet er, dass eine Behandlung greift und speziell auf das Individuum zugeschnitten ist. Ist diese Methode gefunden, steht der Arzt während der kompletten Behandlung für die Fragen seiner Patient:innen zur Verfügung.

Im Zeichen der Medizin

Dr. med. Csaba Losonc ist Experte für Arthrose und Prävention in Bezug auf Sport sowie eingetragen in der Liste der anerkannten Sportmediziner der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin (DGSP). Seinen Patienten gilt besondere Leidenschaft, denn Empathie und Einfühlungsvermögen versteht er als wichtigstes Instrument bei seiner Arbeit. Dr. med. Losonc und sein Team legen bei der Diagnosestellung außerdem Wert auf modernstes Equipment, um die beste Behandlung garantieren zu können. Informationen zur Behandlung und seinem medizinischen Versorgungszentrum können Betroffene auch über Social Media wie Facebook, YouTube oder LinkedIn einholen.

sowie eingetragen in der Liste der anerkannten Sportmediziner der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin (DGSP). Das Medizinische Versorgungszentrum bietet als MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel eine breite Auswahl an verschiedenen Therapien an, der Schwerpunkt liegt dabei auf Stoßwellentherapie, Arthrosetherapie, Sportmedizin und Rehamedizin.

