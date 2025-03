Drabich Hausverwaltung GmbH – neue Maßstäbe in der Immobilienverwaltung

Moderne Technologien und persönliche Betreuung durch Drabich Hausverwaltung in Baden-Baden

Die Drabich Hausverwaltung GmbH, ein regionales Unternehmen unter der Leitung von Pia v. Drabich-Waechter, setzt neue Maßstäbe in der

Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) und Mietobjekten in Baden-Baden und Umgebung. Die Geschäftsführerin, eine IHK-zertifizierte Verwalterin, bringt ihre Expertise ein, um Eigentümern eine sorgenfreie Lösung für alle Herausforderungen rund um ihre Immobilie zu bieten.

Immobilienverwaltung neu gedacht: zuverlässig und digital

Unter dem Leitsatz „ZUVERLÄSSIG I DIGITAL – Wir kümmern uns wirklich!“ unterstützt die Drabich Hausverwaltung Eigentümer bei der Werterhaltung und Verwaltung ihrer Immobilien. Dabei profitieren Kunden von einer transparenten und effizienten Kommunikation sowie digitalen Lösungen, die den Verwaltungsaufwand reduzieren und Prozesse beschleunigen. Dank unserer modernen Verwaltungsplattform können Eigentümer jederzeit und unabhängig von Öffnungszeiten auf alle wichtigen Dokumente wie Versammlungsprotokolle, Abrechnungen, Energieausweise und Pläne zugreifen.

Über das Kundenportal können Schäden unkompliziert gemeldet, Schlüssel bestellt oder Anträge für Eigentümerversammlungen eingereicht werden – schnell, einfach und jederzeit verfügbar.

Umfassendes Dienstleistungsspektrum

Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Leistungen, die speziell auf die Bedürfnisse von WEGs und Mietobjektbesitzern zugeschnitten sind:

– Effiziente WEG-Verwaltung: Ob Abrechnungen, Eigentümerversammlungen oder die Umsetzung von Beschlüssen – bei der Drabich Hausverwaltung haben Eigentümer die Gewissheit, dass ihre Anliegen zügig und transparent bearbeitet werden.

– Professionelle Mietverwaltung: Von der Kontrolle der Mieteingänge bis hin zur Koordination von Handwerkern und Wohnungsübergaben kümmert sich die Hausverwaltung um alle Aspekte der Vermietung. Für Reparaturen oder dringende Anliegen stellen wir sicher, dass diese schnell und zuverlässig bearbeitet werden – in enger Zusammenarbeit mit unseren professionellen Partnerbetrieben.

„Unser Ziel ist es, durch eine persönliche und fachkundige Betreuung den Wert der Immobilien unserer Kunden langfristig zu sichern und ihren Alltag zu entlasten“, erklärt Pia v. Drabich-Waechter, Geschäftsführerin der Drabich Hausverwaltung GmbH.

Vertrauen durch Expertise und Nähe : Als regional verwurzeltes Unternehmen legt die Drabich Hausverwaltung großen Wert auf

den direkten Kontakt zu ihren Kunden. Jede Immobilie wird individuell betreut, und dank moderner Plattformen sind Eigentümer stets über alle Entwicklungen informiert.

Die Drabich Hausverwaltung bleibt am Puls der Zeit – durch regelmäßige Weiterbildungen und die aktive Teilnahme an branchenspezifischen Seminaren stellt das Unternehmen sicher, stets eine hochwertige und zeitgemäße Betreuung zu bieten. Interessierte Eigentümer in Baden-Baden und Umgebung können unter der Telefonnummer 07221 – 97 32 75 1 oder per E-Mail: kontakt@drabichhausverwaltung.de ein persönliches

Beratungsgespräch vereinbaren. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine

Dienstleistungen finden Sie unter www.drabichhausverwaltung.de

Über die Drabich Hausverwaltung GmbH

Die Drabich Hausverwaltung GmbH mit Sitz in Baden-Baden ist spezialisiert auf die Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften und Mietobjekten.

Pia v. Drabich Waechter bringt ihre Expertise ein, um digitale Innovationen und persönliche Betreuung zu vereinen. Ziel ist es, Eigentümer bei der Werterhaltung und Optimierung ihrer Immobilien zu unterstützen – mit Transparenz, Zuverlässigkeit und modernem Service.

Kontakt

Drabich Hausverwaltung GmbH

Pia von Drabich-Waechter

Lange Straße 87

76530 Baden-Baden

+49 (0) 7221 97 32 751



http://www.drabichhausverwaltung.de

