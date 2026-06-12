Drag Brunch, Queeraoke und ein offenes Lebensgefühl

Maryland präsentiert sich nicht nur im Pride Month ausgesprochen LGBTQ-freundlich

Bunt und schrill, aufgeschlossen und tolerant, relaxt und aufregend: So präsentieren sich der Bundesstaat Maryland im Osten der USA und die LGBTQ+ Community das gesamte Jahr über – und ganz besonders im Pride Month Juni. Den Auftakt bildet seit über 50 Jahren traditionell in Baltimore das Pride Center of Maryland mit seiner großen Pride Week. Zahlreiche Besucher strömen wegen der Parade und der Festivals in die Stadt, schätzen aber auch die offene Atmosphäre, denn hier kann jede(r) so sein, wie er oder sie möchte! Dazu tragen auch unzählige Hotels, Restaurants, Geschäfte und Sehenswürdigkeiten bei, die als sehr LGBTQ-freundlich gelten und ihre Gäste mit offenen Armen empfangen. Populär ist in Baltimore außerdem die Reihe Salsa with Pride an jedem ersten Mittwoch im Monat.

Events im Zeichen des Regenbogens und für jeden Geschmack

Im Juni und über den gesamten Sommer hinweg finden in Maryland fast täglich verschiedenste Veranstaltungen für und mit der LGBTQ+ Community statt. So steht Frederick am letzten Juniwochenende mit der großen Parade durch die schmucke Innenstadt ganz im Zeichen des Regenbogens. Am Sonntagmorgen des 28. Juni 2026 startet in Fredericks Innenstadt zudem der Pride Brunch Crawl, während am 1. August 2026 Queeraoke im The Frederick Center eine Extraportion Spaß verspricht, bei dem alle eingeladen sind, auch selbst zum Mikrofon zu greifen. Sehr beliebt und ein garantiert queerer wie außergewöhnlicher Start in den Tag bietet die Serie Drag Me To Brunch an mehreren Orten in Maryland. Musik, Essensstände und ein buntes Treiben, auch für Familien mit Kindern, präsentiert das Städtchen Westminster mit seinem Pride Festival am 11. Juli 2026. Gemütlicher geht es in dem Städtchen Bel Air zu, wo sich einmal im Monat samstags unter dem Motto Prideful Connections Gleichgesinnte zu Brettspielnachmittagen treffen. Spielbegeisterte kommen zudem in Marylands Hauptstadt Annapolis einmal pro Monat an einem Freitag zur Pride Night bei GameOn bar+arcade zusammen. Ein echter Höhepunkt im jährlichen Veranstaltungskalender ist am 3. Oktober 2026 die große Annapolis Pride Parade mit anschließenden Festlichkeiten.

Mehr Informationen zur LGBTQ+ Community in Maryland sowie zu den Pride-Events gibt es unter www.visitmaryland.org/list/maryland-pride-events

Der Bundesstaat Maryland liegt an der Ostküste der USA und erstreckt sich zwischen der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA, und den Appalachen. Hauptstadt und Hochburg für Segelsportfans ist Annapolis, während die größte Stadt Marylands, Baltimore, mit historischem Hafen und lebendiger Kulturszene glänzt. Dort befindet sich auch der internationale Flughafen Baltimore-Washington (BWI). Touristisches Zentrum und perfekter Ausgangspunkt für Wanderungen in den State Parks im Westen Marylands ist Frederick mit pittoreskem, historischem Stadtkern.

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Bildquelle: Justin Tsucalas