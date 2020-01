Drahtbiegeteile aus Deutschland messen

sich auf dem US-Markt

Der US-Markt ist natürlich bei fast jedem großen deutschen Hersteller heiß begehrt. Der Traum vieler Produktionsbetriebe ist die Produktion für den Export nach Amerika.Den wenigsten gelingt es erfolgreich für die US-Amerikaner zu produzieren. Einige schaffen es aber und zwar mit links. So auch ein kleiner Drahtbiegeteile Betrieb aus Oberfranken.Den US-Markt zu erobern ist nicht einfach. Es gibt viele Auflagen sowie versicherungstechnische Grundlagen zu beachten. Außerdem muss man auch den Export organisieren, was evtl. das Schwierigste an der ganzen Sache ist. Die meisten Kleinunternehmen schrecken davon ab sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Ein Drahtbiegeteile Betrieb schafft dies einfach über einen Abnehmer der mit einem Endprodukt den US-Markt erobern will. Die Drahtbiegeteile sind Bestandteil eines genialen Produkts dass gerade die Welt erobert. Somit sind die Produkte eines mittelständischen Betriebes, durch puren Zufall, auf dem amerikanischen Markt gelandet.Hier ist der Traum vieler Unternehmen war geworden, erzählt uns der Geschäftsführer Herr Zecevic persönlich. Man muss sich das vorstellen. Man sitzt in Oberfranken in einem Mittelständischen Betrieb und biegt Drahtbiegeteile für die gesamte Welt. Denn wer seine Produkte auf dem US-Markt platziert hat, ist nicht weit davon den Weltmarkt zu erobern. Besonders freut es den Unternehmer, wie er selber berichtet, dass er sich einfach weiter auf die konstant gute Qualität der Drahtbiegeteile konzentrieren kann, sowie die vereinbarten Lieferzeiten. Man muss sich in der DBS Drahtbiege Solutions GmbH & Co. KG nicht um Ausfuhrbedingungen, Verschiffung etc. kümmern. Das muss Hersteller des Fertigproduktes leisten.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

