Drahtbiegeteile für die Baustoffindustrie

Die Baustoffindustrie liefert alles für den Bau – ob für private Häuslebauer oder für den gewerblichen Immobilienbau. Um dieses Versprechen einlösen zu können, ist sie, wie so viele andere Branchen auch, auf hochwertige, langlebige und robuste Drahtbiegeteile angewiesen.Genau solche fertigt die DBS Drahtbiege Solutions GmbH aus Michelau in Oberfranken. In seiner mehr als 30-jährigen Geschichte hat das Unternehmen bereits erfolgreich für kleine und große Kunden aus dem In- und Ausland spezialgefertigte Drahtbiegeteile hergestellt. Auch für die Bau- und Baustoffindustrie, weiß Armin Zecevic, der den Drahtbiegespezialisten vor zehn Jahren übernommen hat. „Die häufigsten Einsatzzwecke für gebogene Drahtteile im Bereich Bau, sind die folgenden“, erzählt er:Gerüstbau: Drahtbiegeteile werden unter anderem zur Konstruktion von Gerüsten verwendet.Zaun- und Geländerbau: Drahtbiegeteile kommen auch bei der Herstellung von Zäunen, Geländer oder Brüstungen zum Einsatz und gewährleisten damit Sicherheit am Gebäude oder markieren Grenzen.Befestigungselemente: Drahtbiegeteile dienen als Befestigungselemente für Baustoffe wie Holz, Metall oder Kunststoff und werden als Verbindungselemente für die Befestigung von Dach- und Wandverkleidungen verwendet.Konstruktionsverstärkung: Drahtbiegeteile werden zur Verstärkung insbesondere von Beton- und Stahlbetonkonstruktionen eingesetzt.Im Betonbau werden Drahtbiegeteile als Bewehrungselemente verwendet, beispielsweise in Betonfundamenten, -stützen und -decken, und verbessern die Festigkeit und Stabilität der Konstruktionen.Als erfahrener Spezialist für Drahtbiegeteile jeder Art, weiß Armin Zecevic, was seine Kunden von ihm verlangen: Perfekt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmte Produkte in höchster Qualität, mit langer Lebensdauer, zu einem günstigen Preis und in möglichst kurzer Zeit. Und genau das liefern er und sein Team. Anfragen nimmt er gerne telefonisch entgegen.Hochwertig. Langlebig. Und schnell beim Kunden. Und wenn es Fragen oder Wünsche gibt, ist Armin Zecevic jederzeit persönlich für seine Kunden erreichbar. Nur einen Anruf entfernt. Ohne Warteschleife und wechselnde Ansprechpartner.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517



http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.