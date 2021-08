Drahtbiegeteile in Kleinserien

ir leben in einer Welt in der Individualität immer gefragter Wird. Produkte von der Stange sind nicht mehr Zeitgemäß, auch nicht in der Drahtbiege Industrie. Sogar die Automobilindustrie wagt immer mehr individuelle Modelle und experimentiert nicht nur mit der Farbauswahl. Man kann sich z.B. sein Wunschauto heutzutage zusammenstellen aus komplett individuellen Wünschen.Das Auto ist natürlich nur ein Beispiel. Viele Branchen ziehen mit, was Individualität und Exklusivität ihrer Produkte betrifft. Hiervon profitieren viele kleine und mittelständische Unternehmen die flexibel Kleinserien bzw. Einzelteile produzieren können, ohne große Umrüstungskosten. Die Drahtbiege Industrie ist sehr daran interessiert solche Kleinserien möglichst schnell umsetzten zu können. Drahtbiegeteile auf individuelle Wünsche eingestellt. Der Markt verändert sich immer schneller und man muss die Möglichkeit haben auf neue Anfragen sofort zu reagieren, erklärt uns Jungunternehmer Herr Zecevic der ein Namhaftes mittelständisches Unternehmen in Oberfranken leitet. Produkte von der Stange sind nicht mehr Zeitgemäß, erklärt er uns weiter. Große Anlagen und Maschinen werden schon sehr lange nach individuellen Wünschen projektiert. Aber das ist noch lange nicht alles. Sogar kleine Garderobenständer oder Hutablagen müssen ins Ambiente passen. Auch hier muss der Haken passen. Drahtbiegeteile machen es möglich.Die Ideenfindung entwickelt sich immer weiter. Große Produktionsfirmen haben kaum Chancen kostentechnisch und zeitmäßig solche individuellen Aufträge anzunehmen. Den kleinen Betrieben fehlt meistens das Know-How. Mittelständische Unternehmen, wie die DBS Drahtbiege Solutions GmbH & Co. KG, haben das Zeug dazu und können von der heutigen Individualität der Produkte profitieren.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

