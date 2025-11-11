Dreambike von Biathletin Franziska Preuß gewinnen!

TQ verlost ein von der Gesamtweltcupsiegerin 2025 handsigniertes Scott E-Roadbike mit TQ-Antrieb

Seefeld, 11. November 2025: Die TQ-Group hat aktuell für E-Bike-Fans ein ganz besonderes Highlight in petto und verlost ein von Biathletin Franziska Preuß individuell konfiguriertes sowie handsigniertes Scott Fastlane 20 E-Roadbike mit dem neuen TQ-HPR40-Antrieb – ein echtes Unikat! Der Elektronikspezialist TQ ist seit 2020 Innovationspartner des Deutschen Skiverbands (DVS) und setzt sich aktiv für die perfekte Symbiose von Sport und Technologie ein.

DSV-Biathletin Franziska Preuß freut sich aktuell über den bisher größten Erfolg ihrer Karriere, den Gesamtweltcupsieg der Saison 2024/25. Insgesamt hat die zweimalige Weltmeisterin bereits beeindruckende elf WM-Medaillen sowie eine olympische Medaille in der Damen-Staffel gewonnen. In Kooperation mit dem Elektronikspezialisten TQ und dem Bike-Hersteller Scott hat die gelernte Zollbeamtin jetzt ihr handwerkliches Geschick unter Beweis gestellt und eigenhändig ihr ganz persönliches Dreambike am TQ-Firmenstandort Inning im Fünf-Seen-Land zusammengebaut: Vom Einbau des neuen, besonders effizienten TQ-Motors HPR40 bis hin zur Wahl der Laufräder und der perfekten Integration sämtlicher Komponenten des diese Woche brandneu gelaunchten E-Bikes Scott Fastlane 20.

Authentisches Fahrgefühl mit individueller Unterstützung

Besonders beeindruckt hat die Profisportlerin das natürliche Fahrgefühl des E-Roadbikes, das nicht nur so aussieht, wie ein klassisches Rennrad, sondern sich auch so fährt: „Ich hätte nie gedacht, dass sich ein E-Bike so authentisch anfühlen kann. Am Berg oder im Gegenwind gibt es mir genau den Push, den ich brauche – ohne dass es sich unnatürlich anfühlt. Für mich ist es das perfekte Tool für Grundlagen-Ausdauer, aktive Regeneration und längere Ausfahrten.“ Ein großer Vorteil des Fastlane 20 sind die individuell einstellbaren Unterstützungsmodi des TQ-Antriebs, die sich ganz einfach über das Smartphone konfigurieren lassen – für ein Training, das sich genau an die persönlichen Bedürfnisse anpasst.

Rennrad-Performance neu gedacht: das brandneue Scott E-Roadbike Fastlane 20

Agil, dynamisch und elegant: Das Scott E-Roadbike Fastlane 20 bringt seit dieser Woche pure Rennrad-Performance auf den Markt bzw. auf die Straße. Der hochwertige HMX-Carbonrahmen sorgt für direkte Kraftübertragung und präzises Handling, während das geringe Gesamtgewicht von nur 11,1 kg für Leichtigkeit bei jedem Tritt steht. Der TQ-HPR40-Antrieb schließlich liefert – unsichtbar integriert – den natürlichen Push immer genau dann, wenn er gebraucht wird: am Berg, bei Gegenwind oder in langen Trainingseinheiten. So bleibt das Bike ein echtes Rennrad, mit einem entscheidenden Extra für noch mehr Ausdauer und Fahrspaß.

Herzstück des Antriebs ist der neue, nur 1,17 kg leichte HPR40-Motor mit dem von TQ patentierten Harmonic-Pin-Ring-Getriebe (HPR). Zusammen mit dem leistungsstarken, schlanken 360-Watt-Akku, einem voll in das Lenkerende integrierten Display und der minimalistischen Remote-Einheit überzeugt das in Bayern entwickelte und produzierte Antriebssystem mit einem Gesamtgewicht von nur 3,9 kg, 40Nm Drehmoment und 200W Leistung als kleinstes, leisestes und kompaktestes seiner Art. Unsichtbar für das Auge, aber spürbar am Berg!

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 15 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

