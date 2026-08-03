Drei besondere Immobilien zwischen Nordsee und Ostsee

Wohnen mit Ambiente und Flair in begehrter Lage!

1. LYKKE HUS – ein stilvolles Zuhause vor Sylt und Dänemark

Im nördlichen Nordfriesland wartet mit dem LYKKE HUS ein liebevoll ausgestattetes Zuhause auf neue Eigentümer. Auf rund 110 Quadratmetern Wohnfläche bietet das Haus zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, einen großzügigen Wohn- und Essbereich sowie eine moderne Einbauküche.

Der geschützte Südgarten mit sonniger Terrasse schafft viel Privatsphäre und lädt zum Entspannen ein. Dank der vollständigen Möblierung und Ausstattung ist das LYKKE HUS sofort nutzbar – als persönliches Zuhause oder als eigenes Feriendomizil. Die Nähe zu Sylt, zur dänischen Grenze und zu den weiten Stränden von Rømø macht die Lage besonders attraktiv.

Kaufpreis: 249.900 Euro inklusive Mobiliar und Ausstattung – für Käufer provisionsfrei.

Mehr Informationen:

https://www.cvm-chevalier.de/Immobilie-Nordfriesland-kaufen.htm

2. Landhaus Stadum – nordfriesische Lebensqualität mit viel Privatsphäre

Dieses besondere Landhaus in Stadum verbindet stilvolles Wohnen, ländliche Ruhe und die Nähe zu den Inseln Sylt, Föhr und Amrum.

Auf rund 160 Quadratmetern Wohnfläche erwartet die zukünftigen Eigentümer ein großzügiges und harmonisches Wohnkonzept mit Kamin, Wintergarten, zwei Bädern und einem persönlichen Wellnessbereich.

Das rund 940 Quadratmeter große Grundstück begeistert mit einem liebevoll angelegten, nahezu uneinsehbaren Garten, altem Baumbestand und zahlreichen geschützten Plätzen zum Erholen. Ein außergewöhnliches Zuhause für Menschen, die nordfriesisches Ambiente, Natur und großzügiges Wohnen miteinander verbinden möchten.

Kaufpreis: 548.900 Euro – für Käufer provisionsfrei.

Mehr informationen:

https://www.cvm-chevalier.de/Exklusives-Landhaus-vor-Sylt.htm

3. Ferienwohnungen mit Meerblick im BEECH Resort Boltenhagen

Direkt an der Ostsee, eine hochwertig ausgestattete Ferienwohnung mit Meerblick erwerben. Die Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen im BEECH Resort Boltenhagen verfügen über Wohnflächen von rund 43 bis 70 Quadratmetern. Balkone und Wohnbereiche sind zum Wasser ausgerichtet und eröffnen einen schönen Blick auf die Ostsee oder die Marina.

Das etablierte Ferienresort bietet seinen Gästen unter anderem Strand, Promenade, Restaurant, Spa-Bereich, Innen- und Außenpool sowie zahlreiche Freizeitangebote. Die professionelle touristische Vermietung macht die Wohnungen besonders für Käufer interessant, die ein Feriendomizil mit Kapitalanlage verbinden möchten.

Ferienwohnung, Meerblick und professionelle Vermietung – für Käufer provisionsfrei.

Mehr Informationen:

https://www.cvm-chevalier.de/BEECH-RESORT-BOLTENHAGEN.htm

Unter Reet macht sich Wohlbehagen breit. Schöne Reetdachhäuser und Landhäuser mit Ambiente und Flair in begehrter Lage direkt vor Sylt. Weitere Objekte an der Ostsee mit Meerblick.

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